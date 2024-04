Luis Fonsi y Laura Pausini marcan su destino en “Roma” su nueva balada romántica

“Mi gente, estamos muy emocionados porque esta noche estrenamos nuestro nuevo sencillo (Roma)”, adelantó el cantante Luis Fonsi en sus redes sociales para anunciar un directo juntos con el que presentaron el nuevo sencillo

La amistad de Luis Fonsi y Laura Pausini regalaron momentos memorables en la historia de la música. Su complicidad se demostró dentro y fuera del escenario, y ahora se funde en Roma, una balada romántica que dedican a la capital italiana y que ya adelantaron durante el concierto del portorriqueño en Miami.

“Mi gente, estamos muy emocionados porque esta noche estrenamos nuestro nuevo sencillo (Roma)”, adelantó el cantante en sus redes sociales para anunciar un directo juntos con el que presentaron, minutos antes del lanzamiento, la nueva y esperada canción.

“No te puedes perder la grandiosidad de la nueva canción romántica, una escritura increíble”, anunció Laura en tono broma durante la conexión, a lo que su compañero respondió con: “La italiana más latina”, en referencia a su amiga.

El gran recibimiento de Roma ha sido lo esperado: Emoción y encanto por escuchar una balada “de las de antes”, que habla de amor y emociona a partes iguales.

El propio David Bisbal quiso ser partícipe de sus logros en un comentario a los artistas: “¡Bombazo!”, dijo.



Por otra parte, el cantautor Ricardo Montaner los felicitó: “Hermosa canción queridos”.

Mientras que los fanáticos tienen claro lo que les hace sentir: “Que canción Luis, increíble que voz, pero Laura, me haces llorar a cada rato”, escribió una seguidora.

Letra de Roma



Un verano del 2002, una mesa pa’ dos

Solo la luna llena mirándonos

El reloj da las 3, nunca gira al revés

Pero el tiempo se acaba y se vive una vez

De repente entendí que el amor es así

No le importa el momento, ni da explicaciones

Al juntar corazones

Así que dame un pedazo de cielo

Solamente dame un poquito de amor

De repente mе vuelvo ladrona

Te robo un beso еn Roma

No me importa si fue un error

Me enamoré solo una vez en la vida

Por volver a verte doy gracias a Dios

De repente, volviste, ladrona, robaste un beso en Roma

Y esta vez no fue por error

Róbame otra vez, por favor

Otra vez volví a ese café del amor que no fue

Del que dice que nunca se pierde la fe

Aún escucho tu voz, vuelvo y pienso en los dos

En medio de la calle, mirándonos

Besándonos, amándonos

El amor vuelve a veces sin explicaciones

A juntar corazones

Así que dame un pedazo de cielo

Solamente dame un poquito de amor

De repente me vuelvo ladrona

Te robo un beso en Roma

No me importa si fue un error

Me enamoré solo una vez en la vida

Por volver a verte doy gracias a Dios

De repente, volviste, ladrona, robaste un beso en Roma

Esta vez no fue por error

Róbame otra vez, por favor

Oh, por favor

De repente me vuelvo ladrona

Robaste un beso en Roma

Pero esta vez no fue por error

No fue por error

Te juro que no fue por error

Róbame otra vez por favor