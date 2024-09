Nayib Bukele, se reúne con el magnate Elon Musk

San Salvador. – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió con el magnate Elon Musk, según señaló el mandatario centroamericano en un escueto mensaje en X y confirmó a EFE una portavoz de la Presidencia.

Just had an excellent conversation with President @NayibBukele!



We talked a lot about the nature of reality, future of humanity and how technology like AI and robotics will affect the world.



El Salvador has an amazing leader. https://t.co/vvCfu1tYoB