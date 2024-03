Nuevo video muestra ‘feliz y saludable’ a Kate Middleton

La especulación por fin ha terminado, y es que después de todo lo que se ha dicho sobre el paradero de Kate Middleton luego de que no había sido vista en público desde Navidad, tras someterse a una cirugía abdominal en enero pasado, hoy por fin hay evidencias de que la futura reina está bien.

En las imágenes se ve a Kate, de 42 años, vestida con una sudadera con capucha y mallas, llevando sus propias compras mientras pasea por el estacionamiento de una tienda agrícola.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw