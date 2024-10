Preocupa la salud mental de Justin Bieber tras el arresto de P. Diddy

La pasada amistad que mantuvo Justin Bieber con el rapero estadounidense Sean John Combs, más conocido como P. Diddy, y su posible participación en actividades ilícitas mientras era menor de edad, han afectado fuertemente su salud mental.

Durante su adolescencia, y mientras tenía un éxito explosivo en la música, Bieber vivió numerosas experiencias con P. Diddy, quien recientemente ha sido arrestado por crimen organizado y tráfico sexual.

Fuentes cercanas al cantante canadiense le dijeron a Page Six que están preocupados por la salud mental de Bieber –que ya tiene una historia de uso de drogas y abuso de medicamentos- desde que salió a la luz pública el caso de Diddy.

“Justin ha hecho algunas cosas realmente locas y ha alejado a la gente que lo rodea. No confía en ellos“, dijo un trabajador de la industria que estuvo con el equipo de Bieber durante años.

“Era un adolescente. Era la estrella pop más grande del mundo. Todos estaban preocupados por él y no sabíamos si sobreviviría. La gente se aprovechaba de todo lo que hacía“, continuó.

“No podemos revelar dónde estamos y qué estamos haciendo”



El arresto P. Diddy trajo consigo una ola de videos en las redes sociales donde se muestran a todas las personas que fueron cercanas a él, como fue el caso de Bieber.

En unas de las grabaciones más alarmantes se ve cómo el rapero le dice a Bieber –de 15 años en ese momento- que “pasará 48 horas con Diddy“, pero que “no podemos revelar dónde estamos y qué estamos haciendo”.

Diddy: “He’s with me for 48 hours, what we doin….we can’t really disclose” 💀 pic.twitter.com/JSfJZ4Edkb