Shakira anuncia su gira de conciertos “Las mujeres ya no lloran”

Este martes, Shakira, que se presentó de sorpresa en el Festival Coachella 2024, anunció las primeras fechas y ciudades que visitará durante su gira mundial de conciertos llamada “Las mujeres ya no lloran”, así lo confirmó a través de sus redes sociales.

“Estoy muy emocionada de anunciar las primeras fechas de mi GIRA MUNDIAL LAS MUJERES YA NO LLORAN, ¡una celebración para mi manada de lobos!”, escribió inicialmente la barranquillera.

I’m so thrilled to announce the first dates for my LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR, a celebration for my wolfpack!



The first leg of the tour will be across North America, the only chance to experience the show in a more intimate way! International dates to be announced… pic.twitter.com/ItMSN6gZKm