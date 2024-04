Elon Musk anuncia medida para combatir a los ‘bots’ en X que no gustará a los usuarios

La plataforma X podría convertirse en una aplicación completamente de pago para nuevos usuarios, pues parece no haber otros mecanismos para luchar contra los ‘bots’, aseguró este lunes Elon Musk, dueño de la popular red social.

“Desafortunadamente, una pequeña tarifa por el acceso de escritura de nuevos usuarios es la única forma de frenar el implacable ataque de los ‘bots'”, escribió el magnate como respuesta a una publicación en la que se informaba –aunque sin confirmación– que X establecería un cobro a los nuevos usuarios.

Según Musk, la medida es necesaria porque tanto “la inteligencia artificial actual” como las “granjas de ‘trolls'” pueden superar sin problemas la pregunta: “¿Eres un robot?”.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.



Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease.