Shakira no defraudó en el show de medio tiempo de la final de la Copa América 2024

La barranquillera puso de pie a los espectadores con su interpretación del himno del torneo continental que para esta versión la Conmebol eligió su canción “Puntería”.

Fecha histórica para la Tricolor en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, pues la final de la Copa América gritó Colombia no solo con la fiebre amarilla que se vivió en el estadio con los cientos de hinchas que lucieron la camiseta, también se sumó la conmovedora participación de Karol G y el show central de medio tiempo a cargo de otra colombiana, Shakira.

Si algo sabe muy bien Shakira es animar finales de fútbol, ya que cuenta con experiencia en este tipo de eventos; sin embargo, en esta ocasión la responsabilidad era mayor, debido a que en el campo se disputaba el primer lugar la selección Colombia.

Como era de esperarse, la barranquillera puso de pie a los espectadores con su interpretación del himno del torneo continental que para esta versión la Conmebol eligió su canción “Puntería”, éxito que conforma su más reciente disco ‘Las mujeres ya no lloran’ y con el que hizo vibrar a la tribuna incluida la fanaticada albiceleste.

El presentador estadounidense Michael Buffer se encargó de dar la introducción a Shakira en la que incluyó varias frases en español dedicadas a Colombia. Con un gran despliegue tecnológico que contó con helicópteros sobre el estadio la barranquillera inició su espectáculo con su clásico “Hips Don’t Lie” como abrebocas a un corto recorrido por los éxitos de su nuevo álbum como “Te felicito”, terminando con el tema oficial del evento “Puntería”.

“Shakira es una estrella sudamericana que ha deslumbrado al mundo entero. Sus canciones se cantan y se bailan en todos los rincones del planeta, convirtiendo su arte en un fenómeno global que cruza fronteras y que disfrutan millones de personas (…) Estamos seguros de que su actuación en la Conmebol Copa América USA 2024 potenciará el mensaje de sana pasión y unidad a través del deporte”, mencionó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol sobre las razones por las que la cantante colombiana fue seleccionada como la artista para el primer show de medio tiempo que hace en una final de la Copa América.

Tal con lo indicó el directivo, Shakira brilló en escenario y dejó claro que es la reina de los eventos deportivos, además de poner el nombre de Colombia en lo más alto por su talento. La cantante lució un traje metalizado color plata al igual que sus bailarinas con las que bailó cada uno de los temas que cantó.

El vínculo de la artista barranquillera y el deporte es bastante particular, pues el tenista Rafael Nadal protagonizó su video Gitana, sostuvo una relación de diez años con el futbolista español Gerard Piqué con quien tuvo a sus dos hijos Milan y Sasha. Además, se le ha relacionado con corredores de autos y jugadores rugby.

No obstante, fue en 2006 cunado Shakira le dio una gran noticia a Colombi, pues la encargada del show de apertura en la clausura del Mundial de Alemania cuando puso al mundo a mover las caderas a ritmo de “Hips Don’t Lie”. Desde entonces se convirtió en la artista favorita para animar este tipo de eventos.

En 2010, Shakira saltó al espectáculo de medio tiempo para el tradicional All Star Game de la NBA, que ese año se celebró en el AT&T Stadium de Arlington (Texas). Allí, ante la presencia de figuras como LeBron James, Kobe Bryant, Dwyane Wade o Tim Duncan, la barranquillera dijo presente y cautivó con She Wolf y Give It Up To Me, acompañada de un espectáculo que tuvo una jaula como protagonista.

En ese mismo año, en 2010, Shakira le dio nuevamente la vuelta al mundo con un nuevo tema como himno de una copa mundial. En esa ocasión fue “Waka Waka” la canción oficial, pero no solo hizo historia por ser la primera cantante que repetía una copa, sino que, además, cantó tanto en la apertura como en la final. En esta oportunidad, la barranquillera presentó en vivo la canción como parte de la inauguración del torneo del Mundial de Sudáfrica 2010 en el Soccer City Stadium de Johannesburgo, en la que además interpretó She Wolf y Hips Don’t Lie.

Dos años después Shakira continúo sumando eventos deportivos a su carrera como estrella mundial. En 2012 lo hizo para impulsar el fútbol femenino. En esta oportunidad no aportó a una banda sonora del torneo celebrado, pero sí interpretó nuevamente su éxito Waka Waka (This Time for Africa); además de Loca, atrayendo la mirada de todos los presentes en el estadio Tofig Bahramov de Bakú, debido a que no ocultó su barriga de mujer embarazada.

Para el 2014 el mundial de fútbol llegó al continente de la cantante colombiana y aunque en esta oportunidad la canción oficial estuvo a cargo de la voz de Jennifer López junto a la Pitbull, no obstante, la fanaticada pidió la presencia de la artista barranquillera ante la poca acogida que tuvo el tema elegido para ese años. Fue así como en 2014, Shakira cerró el mundial de Brasil con “La la la”, tema que lanzó por época en alianza con algunas marcas que terminó apoderándose del encuentro deportivo.

En 2018 Shakira aterrizó en su ciudad natal para la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla. Ofreció un repertorio de 15 minutos como parte de la inauguración de las justas. Allí interpretó las canciones Me Enamoré, Hips Don’t Lie y La Bicicleta. Aunque en su momento hubo controversia por su presencia en el evento debido a la supuesta cantidad de dinero que pudo cobrar a la Alcaldía de Barranquilla por su concierto, la cantante dejó en claro que no cobró un solo peso.

Un año después, la colombiana fue elegida para ser el acto de clausura en la final de la Copa Davis que se disputó en Madrid (España). En esa oportunidad interpretó She Wolf, Tutu (acompañada de Pedro Capo y Camilo como invitados), y cerró con Dare (La La La).

Finalmente Shakira llegó al evento más importante y televisado de Estados Unidos. El show en el que todos sus seguidores pedían verla se hizo realidad. En 2020 junto a Jeenifer López, J Balvin y Bad Bunny, Shakira participó del Super Bowl LIV Pepsi Halftime Show. De la colombiana sonaron esa noche She Wolf, Empire, Ojos Así, Whenever, Wherever, Chantaje, Hips Don’t Lie y Waka Waka (This Time for Africa).

Fuente: Infobae