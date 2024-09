Trump dice que ahora está “menos dispuesto” a participar en otro debate con Harris

Nueva York. – El expresidente Donald Trump (2016-2021) dijo que tiene “menos disposición” a participar en otro debate con la vicepresidenta Kamala Harris antes de las elecciones, tras el primer debate anoche entre los dos candidatos a la Casa Blanca.

La campaña de Harris, por su parte, ya ayer por la noche propuso un segundo debate.

“Yo tengo menos disposición a hacerlo, porque tuvimos una gran noche. Ganamos el debate”, dijo Trump hoy en una llamada telefónica con el programa “Fox and Friends”.

Los presentadores de Fox News, Bret Baier y Martha MacCallum, anunciaron el martes por la noche que Fox News había enviado cartas a ambas campañas proponiendo una especie de revancha en octubre.

Trump también apuntó que el hecho de que haya sido el equipo de Harris el que haya pedido otro cara a cara indica que él fue el ganador, ya que “cuando dos personas luchan, es el boxeador perdedor el que pide una revancha”.

Durante el debate del martes se pudo ver a un Trump más enojado que cuando se enfrentó contra el presidente, Joe Biden, a finales de junio.

