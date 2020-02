Angie Flores logra el segundo lugar de La Academia

San Pedro Sula.- La representante hondureña Angie Flores, consiguió el segundo lugar de La Academia, competencia de talento musical de TV Azteca México, siendo vencida por la mexicana Dalú.

Angie llego al top 5 de la final junto a: Carlos Torres (tercer lugar), el guatemalteco Denis Arana (cuarto lugar) y Charly Zúniga (quinto lugar), según el quinto juez la tendencia de las votaciones en cada gala, Angie se perfilaba como la favorita.

Según lo anunciado por Adal Ramone conductor del reality fue una votación cerrada, Angie recibió el 24.05% de todos los votos y Dalú el 24.29%, alzándose con el primer lugar, mientras que Carlos obtuvo 17% llegando al tercer lugar que se llevó 100 mil pesos, fue para Carlos Torres con el 17% de los votos. Sorpresivamente Dennis logra el cuarto lugar.

Angie, fue un fenómeno durante su estadía en La Academia, logrando trascender fronteras, logró unir a los hondureños a todos los niveles.

Este día recibió las felicitaciones del presidente de La República Juan Orlando Hernández y del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, igual que de muchos fanáticos.

Angie; No voy a hablar de tu presentación, hablaré de lo que te has convertido para todo un país; eres una joven que regresará a su país con orgullo y fuerza y que vino a México para demostrar que para una mujer Hondureña no hay imposibles. #FinalLaAcademia pic.twitter.com/iUkZMMLKLj

— Arturo López Gavito (@algavito) February 24, 2020