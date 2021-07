Aracely Arámbula se rehúsa vacunar a sus hijos contra la covid-19

La actriz mexicana Aracely Arámbula reveló en una entrevista que por los momentos no planea vacunarse ella, ni sus hijos contra del COVID-19, puesto que no se fía mucho del antiviral y protegerse según su criterio.

Insistió en que por ahora no se la va a colocar y que se encuentra cuidando de su sistema inmune «Mi hermano es doctor, venimos de una familia que estamos todo el tiempo viendo la salud y lo médico y sí queremos ahora esperarnos un poquito» expresó la artista.

Sin embargo, manifestó respetar las otras opiniones y que si alguien desea vacunarse puede hacerlo «Yo respeto a toda la gente que se quiera vacunar pero yo por el momento no y estoy cuidando mi salud y muy bien con todo esto» finalizó.