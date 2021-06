Chicha y Limón Martes 1 de junio de 2021

¡JUNIO COMO POCOS!!… “Bajo el cielo fiel junio, correrán arrastrando en sus aguas dulces fechas” …como reza aquel soneto de Octavio Paz…para que vean que acá no solo es chisme y vanidad, como “ladran” varios…jijiji… Ayer festejaron su onomástico: Anita Álvarez de Tarrab y Doris Paz de Diday…Hoy por su parte se verán rodeadas de rosas: Jeannette Salomón y Samia Jarufe…Hasta TGA muchas felicidades Martha Lorena Alvarado de Casco.

*.-Congratulaciones a todos los que celebran su cumpleaños en este el ya SEXTO mes del año…¡Chupale pichon!… ya vamos por el ombligo de este 2021 y hace poco que era Navidad… llegando agosto el año se va en picada, como bajando la mítica cuesta Lempira…porque julio siempre es eterno…Junio siempre es el dolor de cabeza de los empresarios… ¿Por qué será?…#lol…#xD.

*.-Arrancamos la sección de hoy con nuestros cumpleañeros…esas dilectas personalidades de sociedad que agregan un dichoso año más de existencia…y miren que en estos tiempos cumplir años es todo un milagro…Abrimos boca con la dinámica y afable Ana Álvarez de Tarrab, esposa de Víctor Tarrab y hermana de María del Carmen de Matute, Lila de Sorto y Blanca Álvarez, quienes con sus respectivas familias siguen congratulando a Anita…#Kisses.

*.-Quien amaneció rodeada de rosas y finos presentes es la siempre linda Doris Paz de Diday, dilecta esposa del especial caballero Danny Diday, quien consintió a su amada en su día de días…Se sumaron a la dicha de Doris medio clan Larach-Cardona-Paz & Caraccioli…así como las numerosas amistades de esta ex modelo de El Descuento…Bendiciones Doris Paz de Diday.

*.-Quienes arrancaron junio con pie derecho son las socialités Jeannette Salomón y Samia Jarufe, quienes HOY brindan con champaña Moet & Chandon por un año más de vida…¡Que la pasen súper ladies!…#Blessings.

*.-Hasta el Garden State…enviamos un noble saludo de cumpleaños para una celebérrima friki, archi conocida por sus alaridos…a quien llamaremos “La Chachalakis”…o sea la abuelita de las “Karkashias”…#DryCleanVIP…el jueves 3 se vuela la nada despreciable edad de 69 añitos…(( la edad mágica o perversa))…Quizás celebre con sus vástagos entre guaras y perros inmensos…¿Quién hace mas bulla en esa casona?…#DHBH…#WTF….#lol.

*.-A propósito de vistosos animales de corral (domésticos)…según varios especialistas en salud mental, dicen que el amor o cuidados que se profesan a estos animalotes bellos, es la mejor terapia tanto para el trastorno bipolar como para la temida esquizofrenia…en especial para esos “pacientes” impacientes que viven más solos que un peni…antes no existían esos males.

*.-Desde el apacible condado Middlesex, volamos vía EWR hasta el IAH… porque es precisamente en la Space City que cumpleaños este viernes 4 la madrota del mes…como le declamaba Herrera-Reissig: “saludando cortésmente a la Mama Juno (son las XII de la noche, del mes doce a 31)…entran: junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre…enero, marzo y abril, mayo, febrero y diciembre”…¡El viernes cae el 67 en La Diaria!

*.-“Síguelos el viejo tiempo con traje de soberano (El Patriarca de los siglos a quien ninguno conoce)…y tomadas de la mano, formando rueda y bailando la vieja danza del brinco: la seis, la ocho, la nueve, la diez, la once, la doce, la una, la dos, la cuatro, la tres y la cinco.”…¡Me caigo y me levanto!

*.-“(Anuncian: esta Terpsicore)…todos despiertan y ríen: El gran salón se ilumina con mil resplandores blancos y Barba Azul corre en sus zancos…raras macabras armónicas los instrumentos deslíen, y sin que hayan espiritistas, saltan las mesas y bancos”…¡Agua que me quemo!…#Santisimo…#OMG.

*.-Bendito entre las ladies…también agrega un fructífero años mas de vida por estas fechas, el reconocido Ing. José Francisco Saybe…Chico Saybe para sus más cercanos amigos…quien viene recibiendo las sorpresas y cariños de su amantísima esposa Emilita Larach de Saybe y sus hijos: Vanessa de Chahín junto a Marcela y Javier y nietos…Congratulaciones para el Ing. Saybe.

*.-Hasta la Capital de la Republica le enviamos un fraternal saludo de cumpleaños a la diputada Martha Lorena Alvarado de Casco, quien mañana amanece de manteles largos…buen día le cae a la líder de Pro Vida…Con las boquitas y pasteles de la Repostería El Hogar la congratularan en el Congreso Nacional donde preparan rico café marcalino de Gladys Aurora…#LadyDior.

*.-Dicen que es el “must” del palacete…aunque según el Zambo Cipriano, todos los diputados cafetaleros “aportan” sus donaciones para que nunca falte el aromático en el hemiciclo …NiFu NiFa, Rojo y La Cumbre son otros de los recintos donde se festejara un año más de vida para Martha Lorena.

*.-La bella Elke Stechmann es otra de nuestras exquisitas cumpleañeras del mes…y la Ing. Karen junto a doña Tessa lo saben…se unen al brindis Biana Ferrera de Ictech y sus guapas hijas…Los catering de El Copantl, las hermanas Kawas y El Mezzonite de Gerardo Trejo siempre a la orden ladies…Idem la selecta cava de Marcas Mundiales y los postres de Signature Cakes.

*.-Otra beldad que apaga velitas en Welchez Café es la distinguida socialité Vanessa Rodríguez de Rojas, esposa del especial caballero Edwin Rojas…quien sigue consintiendo a su amada con esas piezas que nos ofrece Carolina de Kafati en D’ Santos Joyeros…Vanessa sigue recibiendo el cariño de su círculo más cercano vía redes sociales…¡Muchas felicidades!

*.-Pelea campal…protagonizaron dos colegas capitalinos en medios y redes todo por un “jugoso cliente” que les avienta billetales por publicidad…según El Zambo Cipriano se dijeron de todo y hasta salieron a relucir las esposas de ambos cuando estas intercedieron en la trifulca verbal…De pena ajena.

*.-Aunque sabiendo la marmaja que está de por medio, es de pensarse el motivo tan grande de dicha disputa…Tuvieron que interceder sus jefes porque la situación se les salía de las manos…Es cierto que la situación está fregada pero no es para darla a conocer de esa manera…#Conocidisimos.

*.-Nasifa Gabrie…dicen que es la beldad “imbatible” de Carimaxx para el venidero Miss Honduras Universo 2021…oriunda de Puerto Cortes y graduada en la USA, la beba Gabrie va con todo por esa corona, bien “coachada” por su mentor dominicano y con un look a lo Fátima Molina…pero con facciones, porte y semblante a lo Sirey Moran…#OMG.

*.-Quien ya ultima detalles de su próxima justa de bellas es Eduardo Zablah, quien ya compacto su grupo en miras a celebrar sus “Bodas de Plata” con la belleza catracha… Las viperinas de la “missologia” barajan como posibles “ungidas directas” al Miss Mundo-21 a: Alejandra Fuentes, Suyen Muñoz, April Tobie, Mary Cruz Cardona, Gabriela Irías, Dariela Salgado, Alexa Avelar y hasta la intrépida Ariana Bustillo… ¡Fuego María!… Adivinen…#PollaTapada.

*.-Y como fuertes candidatas al Miss Mundo-22 por el Litoral Atlántico dicen las buenas lenguas que se perfilan: Gabby Kawas y Sandra Payne… #OMG… quienes le darán la batalla a: Sheryl Lara, Chabela Durón, Rita George y a la patepluma Alejandra Zúñiga, quien está siendo entrenada por Ariel y Celia Monterrosa…#OMG…. Tierra adentro no quiere soltar esa corona jodido… Las pupilas del “Zar de Las Pampas” no se quedan atrás…#Lucky.

*.-El fin de semana anterior…apago 62 velitas de bella vida la cantante y actriz tica afincada en México Maribel Guardia…quien “padece” el síndrome Chabelo & López-Tarso, porque luce más fuerte y radiante que un roble…La ex de Joan Sebastian salto a la palestra como Miss Costa Rica, en aquel Miss Universo organizado y producido por Televisa en Acapulco, allá por 1978.

*.-Nacida como Maribel Fernández García, un nombre muy común y algo conocido en CDMX, por la entonces comediante del cine de ficheras Maribel Fernández “La Pelangocha”…por lo que por sugerencia de los productores la cambiaron a Maribel Guardia…Fue la consentida de los reporteros desde que la tica arribo a tierras aztecas: gano Miss Fotogénica.

*.-El Miss Universo siempre ha sido un “semillero” de top models, comunicadoras y actrices…porque lo que el evento siempre ha estado en los reflectores de cazatalentos y demás productores de cine y TV…La Guardia no fue la excepción y junto a un grupo de latinas (incluyendo a nuestra Olimpia Velásquez) fueron invitadas por los genios de Televisa para hacer carrera.

*.-Velásquez solo dijo que tendría que “preguntarle” a sus padres (zafándose quizás por miedo a los “lobos” que rodean ese ambiente) prometió regresar a México pero nunca lo hizo…Mientras que Guardia siempre fue la consentida por su guapeza y dulzura…hasta del mismo Mario Moreno “Cantinflas” quien integro ese panel de jueces: entrevisto a las latinas.

*.-Maribel Guardia fue semifinalista en el Miss Mundo de ese mismo año en Londres y donde compartió justa con la exquisita socialité sampedrana María Elena Bobadilla…conclave ganado por la argentina de Córdoba, Silvana Suarez: la misma que le hizo aquel desplante a Mirtha Legrand…La diva de los diamantes despacho a la Suarez como corcho de limonada de ese set…#lol.

*.-Luego de sus compromisos internacionales y antes de entregar el cetro como la mujer más bella de Costa Rica, Maribel fue gentilmente invitada por las reporteras de sociales de esa época Farah Robles y Rocío Ríos Suaste, para un certamen de belleza conducido por Tonny Low…quien al presentar a la tica le jugo una broma: “esta mujer tiene los ojos tan grandes como sus pies”.

*.-Guardia fue huésped de honor del temporalmente cerrado Gran Hotel Sula e imagen estelar de varios productos de la industria de la Costa Norte…como la famosa “Miel Tito” del empresario Tito Guillen…quien quedo embelesado con la belleza de la centroamericana…Maribel entrego su cetro y regreso a México a formarse como actriz en teatro y cine de ficheras…Hasta la fecha.

*.-Retomando a la polémica Silvana Suarez…la última Miss Mundo de la tierra del asado y el Fernet…el mate y el tango…¿la última clasificada y coronada?…coronada si pero clasificada fue Katherina Ciscato, una bella rubia de ojos verdes, para ese entonces estudiante de biología marina en la Universidad de La Plata…Brillo como Miss Argentina 87 en Londres y TGA.

*.-En ese Miss Mundo de 1987 brillaron las latinas: Albany Lozada de Venezuela, Claudia Zapata de Colombia y la Ciscato…también la francecita Nathalie Marquay, oriunda de Alsacia…quien compartió Miss Universo en Singapur con Francia Tatiana Reyes, Miss Mundo con la finada Claudia María Paz y Miss Internacional 88 con Erika Garay…La Marquay es toda una figura mediática allá en Francia…hasta más popular que la irreconocible MU-16.

*.-Por cierto…la malograda hija de Julio Cesar Paz y María de Los Ángeles Valladares, no clasifico en ese Miss Mundo-87, pero quedo inmortalizada en el YouTube al congelar su imagen en el segmento de bañadores…grabado en el atracadero de yates en La Valetta Malta…¡La del traje amarillo!…#QDDG.

*.-De retache a estas tierras vía Paris y CDMX por Aeromexico…¿Qué opinan de la alianza Nasralla-Doris Gutiérrez?…¡Que cambio más abismal de tema!…jijijiji…friki no come friki y si come…jijijji…Se juntaron el hambre y las ganas de comer… Adoramos a Doris por su franqueza y popularidad…PINU hasta en su misma casa: verde por dentro y por fuera.

*.-Según Grimorio…mañana entra la luna menguante y con ese Mercurio retrogrado: seguirán los bochinches y demás “dimes y diretes” entre políticos, nacionales y extranjeros…¡Hasta Trump saltara de nuevo en la palestra!…solo falta Alfredo Adame en el espectáculo azteca…jijijji…Los géminis estarán en el candelero todo este mes…¡Cuidado con esa lengua!.

*.-Con la aspectación anterior, evitar este mes: compra / venta de gran envergadura…créditos fuera de órbita…mudanzas…bodas…lanzamientos de nuevos productos…viajes…alianzas o asociaciones…firmas importantes…porque corren el riesgo de acabar en líos interminables…#Santisimo… Cuidado con sistemas informáticos & tecnología.

*.-Hoy cumpliría años Marilyn Monroe…quien popularizo el perfume más icónico y vendido de todos los tiempos, el No. 5…que en realidad fue la primera fragancia ofrecida por la casa Chanel…fue creado por Ernest Beaux en 1921 (cuando le presentó a Coco Chanel varias muestras, ella eligió la etiquetada “ 5 ”, que fue una suerte de número para ella.)…#Cabala.

*.-Beaux lo construyó en una plataforma de moléculas de aldehído, que huelen a polvo jabonoso y colocó sus joyas (rosa, jazmín e ylang-ylang) encima…La estructura los mostró de manera más clara y sorprendente que cualquier otra cosa en el mercado…Un siglo después, sigue siendo fuerte.

*.-Como “casi” todos los aromas de la firma, con ese ADN aldehidico tan intrínseco en su estructura…hasta la fecha de hoy mis amores…El Chanel No 5 es uno de los eternos clásicos de la perfumería: lo aman o lo odian…pero Doris Gutiérrez lo ama junto al Coco Mademoiselle…¡favorito de varias diputadas!…Shalimar de Guerlain es otro clasicazo, con ese ADN de violetas.

*.-Abuelita o madre de familia que se respete en este mundo, uso más de alguna vez esas fragancias arriba citadas…formulación que conservan hasta estos dorados times mis amores…#Paso…ese No 5 no lo paso en nadie…jijijiji…El Shalimar es más balsámico por la nota de incienso, que le confiere ese halo místico de ternura atalcada, pero no jabonoso a morir.

Nuestros frikis están recopilando la sórdida vida de Marlon Brando, uno de los galanes más icónicos del viejo Hollywood…tan galán como tremendo mis amores…en próximas entregas…Nos despedimos saludando a Marianne Cadario de Consultoria y Representaciones que celebrara los 100 años del Chanel No 5: vestida de la firma y brindando con champagne…A seguirnos cuidando de la pandemia que anda despiadada…Los queremos en P!%&#$.