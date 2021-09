Chicha y Limón martes 14 de septiembre de 2021

Photo Credit To Festejando cumple de Fiorella López

¡VIVA LA PATRIA!!…como nos encontremos, pero es nuestra patria señores…y los que están lejos de Honduras lo saben… ¿ya apreciaron los eventos sociales en este portal? …La despedida de soltera de Andrea Zelaya Puerto…El onomástico de Heydi Mena Sánchez…Los 20 años de éxito de la UCENM…Efemérides para recordar…Cumpleañeros…Chismes y mas…Mañana Honduras brinda por sus 200 años de independencia patria…#Bicentenario.

*.-Abrimos boca con dos socialités muy estimados en la sociedad nacional: Rebeca “Becky” Manzanares, ex de Santos, quien sigue brindando en familia por un año más de vida…más diva que nunca la Miss Independencia de Honduras 1988, quien además nos represento en Costa Rica en el evento “La Chica del Año”, siendo aun estudiante de bachillerato en el Sagrado Corazón.

*.-Por estos lados de nuestra Honduras…la dinastía Canahuati festeja un año más de éxitos y realizaciones del joven empresario Mario Canahuati…quien sigue consentido por su bella esposa Sandra Farah, hijos, nueras y nietos…se unen al jubilo sus hermanos, sobrinos y cuñadas…¡Muchísimas Felicidades!

*.-Para tal fin…las amigas y familiares de Andrea, congratularon sus últimos días de soltería con un ágape tropical que aun se comenta en las redes sociales de la futura señora de Lara…la cita pre nupcial se dio en el Salón Trujillo del Copantl, muy ambientado en el trópico…¡Estuvo genial!

*.-Entre follajes, globos y una ornamentación floral que nos remonto a esos parajes de Roatán, Jamaica, Aruba, St. Martin, Cuba y Puerto Rico, se brindo por la dicha de Andrea quien compartió algunos detalles de sus enlaces…la casa hotelera se lucio en detalles con el catering y la logística del ágape, que se prolongó más de lo establecido, gracias a la camaradería de las asistentes.

*.-Fungieron como excelsas oferentes del bridal shower de Andrea Zelaya: Ina Puerto y Michelle de Melgar, madre y hermana de la congratulada; Mercedes y Dariela de Valenzuela, Teresita Zúniga, Melba García, María Lilian Lara, Karlita Castillo, Jenny Recónco, Ledy Puerto, Enny de Zelaya, Dianita de Cáceres, Arely y Mercedes Díaz, Dely Murillo, entre otras que brillaron con sus atuendos en tonos cálidos…adoc al “dress code” del sarao…#Felicidades.

*.-El salón de eventos de la firma decorativa Acontecimientos, se vistió de gala en días recientes para una fecha muy especial: los 20 años de Heidy Denisse Mena Sánchez…quien opto por ambientar los espacios con el glamour de Hollywood para departir en familia y con sus amigas más cercanas, la llegada al segundo de piso de vida de esta emprendedora.

*.-Ataviada en sugerente atuendo en tono vino, Heidy Denisse recibió y departió con los presentes, agradeciendo en todo momento su presencia en los momentos más importantes en su vida…la pasante de contaduría y finanzas de la USAP también agradeció a sus padres por ese amor y la educación brindada en 20 años…Mario y Lidabel Sánchez de Mena.

*.-Este sarao fue posible gracias a la unión familiar que profesan los Mena-Sánchez…guapísimas lucieron las hermanas de Heidy: Scarleth, Grethel, y Alexa, quienes inmortalizaron esos gratos momentos con el posado oficial para las redes…Un merecido premio Oscar a la academia de eventos que conforma la familia Acontecimientos…Bendiciones Heidy Denisse Mena.

*.-Otros 20 años memorables…fueron los que celebro la familia de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) y nada más y nada menos que aperturando su nuevo centro de estudios en La Entrada Copan…presencia total en los cuatro punto cardinales de Honduras…Gracias a Dios y a la visión de su rectora, la Lic. María Antonia Fernández de Suazo…Evento imperdible en esta plataforma mis amores…#Blessings.

*.-Esta semana muchas socialités departen en casa, con amigos y ese catering de El Mezzonite, que esta de agasajo… Una de ellas es la bella Ivette Mallof de Ganineh, quien en pleno Día del Maestro agrega un año más de vida… pero sin lugar a dudas, será su esposo Elías Ganineh, junto a sus hijos, quienes sorprendan a Ivette en esa fecha tan especial… Se unen a los festejos de Ivette, su apreciado padre don Nicolás Mallof y media dinastía Canahuati.

*.-Otra distinguida dama que partirá pastel en pleno Día del Maestro, es la guapísima Hortensia Fasquelle, quien este viernes amanece de plácemes y más que consentida por su apreciada familia… se unen a las celebraciones de Hortensia, sus amigas del Club de Tenis, que son muchas por cierto… A departir con ese regio catering de las hermanas Kawas.

*.-En el 2019, mis amigas de Acontecimientos, volvieron a hacer historia en la society sampedrana con un montaje de ensueño: la boda de Marcel y Sandra Muñoz de Gonzales, que revistió de romance absoluto los salones del Hotel Real InterContinental… donde se ofició la ceremonia y se celebró el banquete… Hoy la pareja brinda por sus “Bodas de Algodón”.

*.-Todo coordinado por las damas de ambas familias, la misma Sandra con Lidabel y Scarleth… delicados lienzos y una ornamentación idílica, fueron el telón de fondo de una celebración donde el amor de Marcel y Sandra fue coronado luego de año y medio de relación tras conocerse en Miami.

*.-Cuatro apreciadas parejas celebran sus “Bodas de Cuero” esta semana, nos referimos a los encantadores: Douglas y Mariely Amaya de Salinas, Kenny y Andrea Banegas de Lardizábal, Arnaldo y Sandra Montero de Díaz y José Eduardo y Giselle Rojas de Tinoco, quienes siguen siendo congratulados por familiares y cercanas amistades… A seguir brindando con Marcas Mundiales por muchos años más de amor… ¡Esperamos esos baby showers!

*.-Les contamos que pronto arrancan las celebraciones para una dama muy querida de esta ciudad, nos referimos a la Lic. Francia Quintana, Directora del Centro Cultural Sampedrano, quien el jueves 16 agrega un año más de vida…más guapa y dinámica que nunca…con ese porte clásico que caracteriza a todos los hijos del signo de Virgo… Según Grimorio… Bendiciones.

*.-Otro virgoniano, pero solo de signo…que recién celebro un año más de vida es el ex futbolista Julio Cesar “Rambo” de León…y lo hizo en familia con su gente amada de Puerto Cortes…casa por donde desfilan sus fans de hueso colorado…Nos hace gran falta verlo muy bien acompañado en los cines del City Mall…Rambo es neta, no como otros, que tienen cara según ocasión.

*.-Celebrando sus “Bodas de Algodón” se encuentran Ricardo Kattán Facussé y Jennyfer Salamé Ávila, pareja de distinguidos jóvenes de la sociedad sampedrana que protagonizaron una de las bodas más glamurosas y espectaculares del 2019… Una historia de amor que data desde el 2006… Tan amorosos como desde esa fecha.

*.-Cuando fueron bendecidos en amistad por una presentación efectuada en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová… diez años después Ricardo la contacto nuevamente para conocerse mejor y el resultado fue un lindo noviazgo que coronaron con una boda espectacular que hoy recordamos… Sin temor a equivocarnos, el ultimo “gran bodón” del clan Kattán… #WAO.

*.-Luego de una emotiva pedida de mano en el emblemático Museo Vizcaya de Miami, el amor entre Ricardo y Jennyfer se consolidó cada vez más, hasta que en abril del 2018 se comprometieron en formal matrimonio fijando fecha para septiembre de 2019…#WAO…El ciclo de esa linda amistad que inició en el templo de los Testigos de Jehová hace 14 años….¡una historia idílica!.

*.-Periodo que se cerró nuevamente en el mismo lugar con una ceremonia nupcial oficiada por Edwin Skinner… con un banquete de corte real en el Salón Palestina del Club Árabe que lució como nunca, gracias a la excelsa planificación, organización y montaje a cargo de la experta Ruth Pérez.

*.-Si de gente fina se trata: Andrea Tejada-Kawas de Peralta y Lidabel Sánchez de Mena… duelo de divas que siguen cosechando muchas felicitaciones en sus redes sociales por sus respectivos onomásticos…¡Virgo tenían que ser!…Sus círculos más cercanos las motivan para unos brindis más íntimos pero la temporada los pospone… sus familias las consienten en casa.

*.-Rodeada de perfumados arreglos florales y finos detalles, transcurrirá el fin de semana para la estimada dama de sociedad: Leyla Faraj de Chahín, dilecta esposa del honorable empresario William Chahín… Leyla cumple años el domingo, cuando media dinastía Chahín-Faraj-Mena-Canahuati & Leiva, la congratule en la intimidad de su bella residencia… Una dama excepcional.

*.-Los postres de Signature Cakes nunca faltan en las celebraciones de este brillante clan de sociedad y el onomástico de Leyla no será la excepción… Los ágapes familiares en honor a esta querida fémina se prolongan este fin de semana… Una dinastía tan honorable como trabajadora… no faltara la diva de la family: la elegantísima y gentil dama Georgette Chahín… #Blessings.

*.-Este fin de semana… También celebra su onomástico la Primera Dama, abogada Ana García de Hernández, quien desde ya recibe las congratulaciones por parte de su equipo de trabajo… que son muchas féminas por cierto… se unieran a las felicitaciones para esta destacada dama, las esposas de los alcaldes con las cuales mantiene estrecha relación laboral.

*.-Las redes sociales de Fernando Morales y Stephie Schindelmaiser no mienten… bien dicen que el amor no se puede ocultar y esta pareja ya cumple tres años de feliz matrimonio…y con una luna de miel por la divertida ciudad de Orlando en la Florida… despidieron el verano y recibieron el fresco otoño del 2018 entre los parques temáticos más modernos de esa ciudad.

*.-También los vieron por el centro histórico de esa encantadora metrópoli… Las familias Morales-Moreno & Schindelmaiser-Barrientos se unieron en un brindis por el amor de esta joven pareja que se casaron por las leyes civiles y religiosas en una romántica ceremonia oficiada en los jardines del Copantl…. Por estos días ambas familias celebran sus “Bodas de Cuero”….#Kisses.

*.-Según Grimorio…Septiembre es el mes del inicio y del fin…es por eso que pasamos “sustos y remezones” en el noveno mes: temblores, huracanes, tormentas y también positivas como la independencia de muchos países de América, entre ellos nuestro istmo…¡Y lo que falta por vivir mis amores!

*.-Por estas fechas patrias…se cumplen tres décadas del nombramiento de Arlene Rocío Rauscher Duarte como Miss Independencia de Honduras 1991…30 largos años queridos o sea toda una vida en que la sobrina de la ex Miss Honduras 1977 seguía los pasos de su parienta…Arlene Rocío para ese entonces, venia de ser la Reina del Festival del Pino de su natal Siguatepeque.

*.-Con una esbelta figura que rozaba el 1.80M de estatura, la nueva diva del clan Rauscher estudiaba la carrera de Informática Administrativa en la UNAH…su primer compromiso oficial fue el Miss Independencia de América, luego viajo a Miami al Miss Hispanidad Internacional y finalmente al Miss Mundo 1991…en primera clase de Continental Airlines con escala en Houston donde hizo conexión a Londres, donde se congregaron las reinas de Morley.

*.-Ya compacto el grupo…los Morley y sus divas “desbarajustaron” en vuelo directo de Londres a Johannesburgo, Sudáfrica…donde grabaron los segmentos del desfile de naciones, trajes de baño y otras actividades desarrolladas en el fastuoso centro de veraniego Sun City y teniendo como marco el imponente Centro de Convenciones Last City…¡Otro mundo!

*.-Arlene lucio un espectacular traje típico que ni cabía en los ascensores del hotel donde se alojaba y una variada selección entre trajes de coctel y de gala…todos refrendados por la extinta diseñadora de antaño Elvira Moncada más conocida como “Muñeca”…Honduras tuvo una reina de lujo en el MM-91….La final fue en Atlanta GA a fines de diciembre: Gano Venezuela.

*.-A propósito de venezolanas…como balde de agua fría les cayó a sus ex compañeras de concurso el fallecimiento de Fabiola Candosin, a más de dos años de su deceso en Padua, Italia…Candosin salto a la fama como modelo en Caracas y como la Miss Distrito Federal que gano el título de Miss Venezuela Mundo 1989…Ex compañera de evento de nuestra Belinda Bodden.

*.-Candosin-Marchetti no clasifico en la justa de los Morley, celebrada en Hong Kong, pero se agencio merecidamente la banda de Miss Fotogénica…de hecho, la única latina en figurar en la final fue la colombiana de Medellin, Mónica María Isaza Mejía…diseñadora de modas que aún mantiene contacto por redes sociales con la hija de Blanca “La China” Álvarez.

*.-Pero en 1990…la belleza de la mujer bolivariana recobro su hegemonía en los certámenes del llamado “gran slam” con la zulianita de la Costa Oriental del Lago: Sharon Raquel Luengo González…para ese entonces: Modelo del Año, bailarina de danza moderna y estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Central de Caracas…Luengo fue Reina de las Américas y Virreina del Miss Mundo celebrado en Londres con locaciones en Noruega.

*.-Como la chinita Luengo, muchas ex reinas de belleza venezolanas emigraron obligatoriamente de su país por la situación política y económica…afincándose en Miami, específicamente en Doral, donde se ven con frecuencia haciendo deportes, en gimnasios o “regadas” en los malls con sus familias…aún conservan esos rasgos finos que pasearon por el mundo.

*.-Y es precisamente desde Brickell, que nos saluda Vidajena, quien hace “tour” obligado por los cuatro puntos cardinales de esa linda metrópoli bien apodada la “nueva capital de Cuba”…Según Vida, aun mira muchos mesones y demás cafetines cerrados y los “malls” como salones de baile.

*.-La pandemia realmente ha cambiado muchos aspectos de nuestra sociedad… Ha cambiado la forma en que vemos las relaciones, los bienes raíces, la escuela y el trabajo…El negocio también se ha visto afectado por esto…Por un lado, las empresas tenían que encontrar la manera de seguir adelante mientras lidiamos con el distanciamiento social y otras medidas de salud…Vidajena nos cuenta como está la situación allá por el norte.

*.-Siguen siendo tiempos difíciles para muchas empresas…Si bien las pequeñas fueron las más afectadas, las grandes empresas y los conglomerados tampoco se han librado de esto…La nueva normalidad ha obligado a cerrar ubicaciones, aunque hay otros factores que han influido.

*.-Macy’s antes Burdines…Esta empresa de grandes almacenes se ha unido a las filas de las que cerrarán tiendas en los próximos dos años…En enero, Macy’s, punto de compra obligado para Dania Prince, dijo que planea cerrar 45 tiendas de forma permanente durante el año…estos recortes son solo parte de un gran esfuerzo para cerrar un total de 125 tiendas para 2023.

*.-El año pasado, Bed Bath & Beyond anunció que cerraría 200 tiendas…Nos entristece compartir que otras 200 tiendas caerán de la misma manera este año…43 tiendas más habían estado cerradas indefinidamente a fines de febrero…Se llevará a cabo en 19 estados, principalmente en California.

*.-El año pasado, Express anunció que planea cerrar cien tiendas para 2022… Esto comenzó con el cierre de 31 tiendas en 20 estados en enero de 2020… Había 35 tiendas programadas para cerrar sus puertas en enero de 2021…El plan es Tener 25 tiendas más sufrirá la misma suerte durante el año siguiente…Aquí compra la ex palillona del Instituto TGA Nora Idalia Guillen.

*.-La primavera pasada, Office Depot reveló su programa de reestructuración…Está previsto que se lleve a cabo en todo este 2021…Dos años después, el gigante de suministros de oficina planea cerrar un número indeterminado de tiendas.

*.-El gigante de las farmacias ha estado cerrando más de 200 puntos de venta en los EE.UU…El primero de ellos se informó en 2019…Estos cierres representan casi el 3 por ciento del recuento total de tiendas de la tienda…En este momento, hay aproximadamente 9,600 ubicaciones de Walgreens en todo el mundo.

*.-¿Han escuchado que The Children’s Place planea cerrar más tiendas?…El gigante de la ropa infantil dijo que cerro 200 tiendas en 2020 y luego cien más en 2021…Sin embargo, aún no ha anunciado qué tiendas van a cerrar…En su mayoría son “centros comerciales”.

*.-El año anterior, J.C. Penney se declaró en quiebra y cerró más de 150 tiendas…Está planeando cerrar aún más que eso este año…En diciembre, la compañía anunció que cerraría 15 tiendas más antes de que finalizara 2021….mientras no cierren donde compra Rommel Quioto y Boniek Garcia, quien llega con toda su prole a renovar vestuario.

*.-También decidieron cerrar 15 tiendas adicionales como parte de su plan de optimización de tiendas, que comenzó en junio con la reestructuración financiera…Esas tiendas lanzarán ventas de liquidación en este verano y cerca del público en general antes del otoño….o sea por estas fechas porque el fresco otoño arranca la próxima semana por allá…¡Pilas con esos % OFF!

*.-En noviembre de 2020, Francesca’s anunció que planeaba cerrar 140 tiendas para enero de 2021…El minorista boutique de mujeres se declaró en bancarrota en diciembre, aunque planea vender el negocio…Esto incluye sus ubicaciones físicas…la firma ahora tiene 558 tiendas en operación, aunque tiene planes de renegociar una variedad de arrendamientos a través de este proceso, lo que podría implicar el cierre de nuevas boutiques de las “misses”.

*.-Por si no lo saben, Signet Jewelers comercia bajo Zales, Piercing Pagoda, Kay Jewelers y Jared The Galleria of Jewelry…(donde varios socialités de estos lares compran sus anillos de compromiso y luego dicen “Tiffany & Co.”)…Este minorista de joyas de diamantes confirmó que no iba a reabrir al menos 150 puntos de venta en América del Norte que cerró en marzo de 2020 debido a la pandemia…Además cerraron 150 tiendas más el pasado mes de febrero.

*.-Nos entristece informar que muchas tiendas Pet Value cerraron debido a la pandemia…La compañía de productos para mascotas compartió la noticia en noviembre de 2020…Planea cerrar 358 almacenes y tiendas en todo el país…por eso ya bo se hacen ventas online, igual pendientes en físico.

*.-Este año, Justice, como la Victoria, planea cerrar las puertas a sus tiendas restantes dentro del año…El año pasado, cerró más de 600 puntos de venta de forma permanente…Ascena Retail Group Inc. es la empresa matriz y anunció sus planes para cerrar la cadena, que tenía 108 ubicaciones de tiendas restantes en ese momento.

*.-Recordamos a doña Olguita Sabillón de Izaguirre cuando compraba de lo lindo en Burdines…y cuando le consultaron si los “lobby’s” bancarios de esta city se parecían a esas tiendas, replico tajante: “ni los baños de Burdines se parecen a esto”…con ese rostro casi calcado al de la actriz Lorena Velásquez.

*.-En los últimos dos años, GameStop, nada que ver con la Yosstop, ha cerrado cientos de ubicaciones…Quiere cerrar aún más que eso en 2021…Esta compañía dijo que planea cerrar más de mil puntos de venta antes de que finalice su año fiscal.

*.-Los cierres siguen a casi una década de problemas con los “dineriux”…En 2018, tuvo una pérdida neta de $ 458 millones…Esto fue muy pesado y desde entonces la empresa ha intentado recuperar las deudas.

*.-En 2018, Sears se declaró en quiebra…Desde entonces, cerró muchas tiendas…Transformco Now opera la cadena y ha experimentado una gran caída en términos de ventas…CNN dijo que la compañía ahora está atravesando una “liquidación en cámara lenta”.

*.-Existe una buena posibilidad de que siga cerrando aún más tiendas durante el resto del año…En su lugar, también puede encontrar muchos de sus artículos en línea…Por Sears Miami, paseo su hermoso rostro la ceibeña Claudia Hernández, cuando compitió en el Nuestra Belleza Internacional-94.

*.-¿Sabía que Kmart y Sears solo tienen una empresa matriz?…también está cerrando sus puertas…Desde entonces, la cadena ha reducido el número total de tiendas a solo 48 ubicaciones…anunciará aún más cierres durante el año una vez que el sector inmobiliario comercial se recupere.

Si así están las cosas por allá…¿Cómo están por acá?…aunque muchos “figurosos” presumen otra cosa, sus lujosas tiendas pasan como “salón de baile”…No se pierdan nuestra próxima entrega, con más tiendas que cierran y la historia de alarido de una dinastía famosa…los queremos en P!%$#&.