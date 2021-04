Chicha y Limón martes 6 de abril de 2021

Photo Credit To La guapa Joyce Andonie se comprometió en matrimonio con Kenny Yuja, un acontecimiento que reunió a sus respectivas familias y más cercanas amistades

¡AWESONE APRIL!!… Como dicen los seniors más “high end” de la palestra… El cuarto mes del año, uno de los más kármicos junto a noviembre, este 2021 estará más dramático que nunca… ¡y de qué manera!… Hoy venimos como esas góndolas de Supermercado La Colonia: variados, suculentos y bien surtidos…Onomásticos… Efemérides…Cotilleos… y demás notas desopilantes de la palestra, con la tónica de siempre y los frikis de costumbre.

*.-La dinastía Carrión el fin de semana tiraron sus mansiones por los ventanales con la celebración de cumpleaños del patriarca del clan… nos referimos al dinámico caballero don Vicente Carrión, quien ayer, agrego un año más de vida… las guapísimas damas de esa dinastía, encabezadas por doña Paquita Gáleas de Carrión, Francis de Sacaza, Mirna, Gina, Jennie y Tatiana de Carrión, ese día se lucieron como oferentes… Bendiciones.

*.-Otro honorable caballero que partió pastel “acher” es Sergio Fernández, agrego “un Abril” mas de vida… se unieron a las muestras de afecto para Sergio, su guapa esposa Carolina… punto y parte de sus numerosos círculos de amigos que lo siguen felicitando mediante redes sociales, porque Fernández es muy apreciado en la sociedad sampedrana desde que gerenciaba Tre Fratelli, como olvidar la huella profesional que dejo en ese icónico restaurante…Congratulaciones galán y que sigan esos brindis.

*.-Unos amigos que celebran de forma muy personalizada, en familia, sus “bodas de algodón”, son los apreciados Marvin y Carolina Zelaya de Díaz, quienes por estas fechas del 2019 se estaban uniendo con todos los fierros en dos magnas ceremonias que siguen tan vividas en nuestra frágil memoria… Otra pareja que celebra en abril sus “bodas de cuero” son Andrés y Janina Pineda de Handal, por cierto, Andrés en este mes está de plácemes.

*.-Seguimos con las bellas Zelaya: Laurita… quien por estas fechas del 2019 se unía al amor de su vida, el apuesto caballero Gerardo Gutiérrez… hijo de los inolvidables Arnulfo y Carmencita de Gutiérrez… y hermano de la bellas Melissa de Garza y Cinthia Gutiérrez, que llegaron glamurosas a esa boda eclesiástica… Dos maravillosos años de casados y los que faltan mis vidas.

*.-De punta en blanco y destilando “Molecula 01” de Escentric Molecules… un “must have” para este verano… llega Grimorio, quien nos comenta como son los nacidos en este mes de Abril… representados por las cartas: cuatro de bastos y cuatro de oros… candentes, calentones, impulsivos, enérgicos y hasta infantiles para el eterno rebane… #Tremendisimos… #lol… #Aries… #Tauro.

*.-Poseedores de un timbre muy particular de voz: más altisonantes que el resto de los signos del zodiaco… algo gritones, posesivos y dominantes, que siempre los hace quedarse con las suyas… Una buena parte de los “abriles” son algo cuña con sus bienes, raramente se les cae un “fresco” para el prójimo… ¿SERA?… pero les encanta presumir sus logros, los cuales lucen con todo el garbo del caso… incansables trabajadores y de trato afable.

*.-Nuestro místico amigo, también nos trae unas humildes sugerencias para esos amantes de las fragancias… las que campean para estos cálidos meses son las acuáticas, ozonicas y en menor grado las cítricas, almizcladas y atalcadas relajantes, para esas candentes noches en busca de relax…Agua de Loewe, Megamare de Orto Parisi, Acqua di Sale de Profumum Roma, Invictus de Paco Rabanne, Prada L’Homme y la noventera Tommy, favorita de varios.

*.-Sigue Grimorio con: Ege y Bosphorus, ambas de la cotizada firma Nishane, donde ANI es su “bestseller”… ¿Ani como la Any Lilian?… #TalCual… Light Blue Intense de D&G, Marinis de Santa Eulalia, Mugler Cologne… Milesima Imperial y Green Irish Tweed, ambas de la carísima Creed… pero aquí les dejamos sus mejores “dupes”: Milestone de Armaf y L’ Aventure Knight de Al Haramain.

*.-¿Y para las damas?… las clásicas veraniegas: Acqua di Giogia de Armani, Chanel No 19 y Chance de Chanel (la firma favorita de Lilian Caballero), todas las de Annick Goutal, Versace Eros, Rosas Greedy de Mancera… Ralph de Ralph Lauren, “must” de Rosy McMichael (ex del Dr. Omar Videa)… Prada Femme, D&G Light Blue, Prada Candy Kiss, Sea Salt & Wood Sage de Jo Malone, Clinique Happy, DKNY Be Delicious y Green Tea de Elizabeth Arden.

*.- Juan Carlos y Yazmín Jananía de Handal brindan con sus más cercanos familiares por sus bodas de algodon: un “bodón” de antología celebrado por estas fechas del 2019 y que hoy recordaremos como homenaje… noviazgo sólido que arrancó como una bonita amistad en el gimnasio del Club Árabe.

*.-Y que poco a poco fueron cultivando hasta oficializar su relación con una épica pedida de mano en septiembre del 2018…#OMG…Un amor tan puro como ese mismo afluente natural… La pareja arribó al Club Árabe más regios y felices que celebs de Hollywood…Dos fabulosos años de amor del bueno.

*.-Siguiendo con gente bien: Antonella Canahuati celebra por estas fechas sus 17 años… la hija de los especiales Alex y Dayana Dibán de Canahuati, ha venido recibiendo las congratulaciones de sus juveniles amistades de la Escuela Internacional Sampedrana, así como los amigos más cercanos de los Canahuati-Dibán mediante redes sociales… Felicidades Miss Dior Cherie.

*.- Quienes siguen derrochando “amorzt” en su nido son los apreciados: Jonathan y Ana Benítez de Quiroz, quienes brindan por sus “bodas de cuero”… Los Quiroz-Benítez pasearon sus primeros días como esposos en la colonial Cartagena, Colombia… Se unen a las congratulaciones de esta joven pareja: Luis y Ana María de Benítez, padres de la preciosa Anita y Karla Arriaga de Moran, madre de Jonathan… ¡A brindar por más años de amor!

*.- Enán Martínez y Dilia Amaya de Martínez es otra de las queridas parejas de sociedad que cumplen tres idílicos años de casados… 36 meses de amor, comprensión y consolidación como pareja… Los ahora esposos son hijos de las especiales parejas: Miramar Amaya y Dilcia Chávez y Erlín y Mirna de Martínez… Felices “Bodas de Cuero” y a celebrar en La Marguerita amigos.

*.- Desde la capirucha se conecta “El Zambo Cipriano”… para comentarnos que las honorables familias Rivera-Zelaya & Hernández-Rápalo, convergieron en la residencia de sus hijos Rolando y Amelia Hernández de Rivera para una cena muy especial: la celebración de tres hermosos años de amor y muchas bendiciones… Dichosas “Bodas de Cuero”, al mejor estilo de Tom Ford.

*.-Dos parejas más recuerdan con beneplácito sus bodas de cuero… David Riera y Sarah Sandoval de Riera… Otra recepción civil que sigue vivida en nuestra frágil memoria, es el enlace protagonizado por la regia socialite Sara María Bulnes con Jaime Guell Bográn, una pareja muy apreciada en varios círculos sociales de San Peter… Desde este rincón social, muchas felicidades.

*.-La estimada pareja formada por Félix Martínez y Valeria Rodríguez de Martínez, también departen en la intimidad de su hogar por tres amorosos años de matrimonio… Como muchos sabrán, Valeria es hija adorada de la especial dama Gloria Celeste Rodríguez, hermana de Ileana de Soto y Ada Margarita de Hernández… Tres talentosas y carismáticas féminas.

*.-Quienes junto a: Aurora Pineda de Rodríguez, Nicole Handal, Ninnette Jacome, Ana Lucia de Rohnen y Regina Tome, se unirán online a la felicidad de los Martínez-Rodríguez en esta fecha tan especial… Efemérides que por la contingencia mundial celebran en sus residencias… #BodasDeCuero.

*.- Departen en estas fechas por sus “bodas de granito” (24 años de casados) la ejemplar pareja de la sociedad sampedrana formada por: Mauricio Kattán Salem y Vivian Handal Katimi de Kattán…#WAO… ¿Se casaron de 15? Porque lucen más jóvenes y guapos que nunca… ¡increíble pero cierto!

*.-A esta importante efeméride se unirán en dicha para Mauricio y Vivian sus honorables padres: doña Julieta Salem de Kattán, don Fouad y doña Diana Katimi de Handal… Y el resto del clan vía redes sociales, donde los Kattán-Handal empiezan a recibir las congratulaciones… Que ese amor siga tan latente como siempre mis amigos.

*.- Reinario López está de plácemes y su bella madre María Elena Sikaffy de López se une a las congratulaciones para este adonis de la society, su linda hermana Laurie con su esposo Harry Panting y medio clan López-Scott-Sikaffy -Pérez & Cubas… sin faltar la matrona del clan, la especial dama Irmita de Sikaffy, abuela de Laurie y Reinario, quien es una de las más entusiastas con las celebraciones familiares… Congratulaciones al galán de la family.

*.-Por estos cálidos días… específicamente el sábado de Gloria… se realizaba “religiosamente” el certamen playero Miss Piel Dorada Internacional en Tapachula Chiapas… el sudeste mexicano encendía motores con la justa veraniega más esperada del año y donde destacaron muchas catrachas…aunque Ingrid López deserto porque solo “hilos” le ofrecían… #lol.

*.-Si de chismecillos se trata…uno que sigue siendo tendencia en varios “grupetes” del WhatsApp es el de aquella pareja de celebérrimos socialités, cuyo matrimonio se vino a pique por un “tercero” en discordia… La esposa sigue ardida y ventilando detalles de lo que fuera, una de las parejas más envidiadas de la “pink press” de la ciudad… ¡Eso está de alarido!

*.-De lo poco que sabemos… es que eso venia mal de unos años para acá… según la afectada, hasta mucho le aguanto a ese galán con fina estampa de playboy… porque ya no le funcionaba como antes… Ella dice que le tocaba hacer todo el “trabajo” conyugal, porque él llegaba: cansado, ojeroso e impotente… #WTF… Ella dejo de ver el tigre libidinoso que conoció de novio.

*.-Sondeando por aquí y por allá… en varios “centros espiritistas”, reales y virtuales, coincidían con lo mismo, un tercero en discordia: El emperador del infierno…#WTF… Acaudalado magnate pasivo, jefe del esposo, a quien este le complacía todas sus fantasías en plenas oficinas, por trabajo y mucho$$$$$$.

*.-Un infaltable para estos meses de verano es el “Ipanema Sunset Glow Oil” de la prestigiada línea “Sol de Janeiro”: un aceite ultra ligero que penetra al instante en hombros, cuello, piernas y brazos, dejando un acabado satinado y seco, pero con un glow de infarto mis amores… como recién desempacadas de una vacaciones en Miami, Saint Tropez o Ibiza… #WAO…#MustHave.

*.-Un iluminador corporal que resalta el bronceado que adquirieron tomando sol…también para las “enemigas” del astro rey que deseen lucir como la misma Jennifer López… en raras tiendas se encuentra por acá, pero si viene algún familiar o amigo de la USA, encárguenlo… Idem online… #SummerTime.

*.-A propósito de la comadre de Ashanti Crisanto… Hizo una fabulosa creación de iluminadores para rostro que también sirven para resaltar bronceado en hombros y brazos… JLO trabajo en mancuerna, codo a codo, con la firma INGLOT para crear el maravilloso: Livin’ The Highlight Radiant & Luminous.

*.-Una polvera infaltable para este verano, que pueden aplicarla sola después de un día de sol o después de aplicar el Ipanema Sunset Glow de Sol de Janeiro… para sellar sutilmente el acabado del milagroso aceite carioca… Lucirán como la misma Erika Alejandra López Vivas… #DivaTotal… #Kisses.

*.-Vidajena abrió su “Beautypedia” y nos cuenta que los cacareados cosméticos de Kylie Jenner son pura masa… solo la famita de la dueña porque en calidad son superados en creces por firmas “low cost” como: Morphe, Colourpop, Elf, Wet n Wild, BISSU, Revlon, Physicians Formula, NYX, Kat Von D y hasta por los del mega friki Jeffrey Star, quien sigue “soplando” con su imperio del achiote… Favoritísimos de varias reporteras de la telera nacional.

*.-La llamada “Adolescente más rica del planeta” por la revista Forbes, tiene esos labios perfectos a punta de cirugía y bien pulposos a puro silicón… pero tiene que rellenarlos cada seis meses: con el mismo médico y con el mismo silicón… pobre del fabricante que lo reformule y peor aún que lo descontinúe, porque le deforman la sexy boquita a la hija de Caitlyn y Kriss Jenner… #OMG.

*.-Siguiendo con la familia más llevada y traída de la USA… Quien sigue soplando como la “Top Model No 1” es Kendall Jenner… quien no para de laburar de un lado a otro… la más bella del clan Kardashian-Jenner, aun sin achiote, porque ama andar en jeans, top y cara lavada en su diario vivir por Beverly Hills… Esta niña nació para ser “royal”, ideal para el Principe Harry.

*.-Cuando la Meghan se canse de ese sexy pelirrojo y lo mande por un tubo… cuando deje de palmotear el billetal que le transfieran de la Casa Real… este royal basta con conocer a la Kendall para que quede prendado de sus encantos… ella escorpio y el virgo se compenetran de maravilla… Además al menor de la finada Lady Diana ya le encanta la libre vida californiana.

*.-Cierra Grimorio su lista de fragancias para lucir siempre higiénicos e impecables por más de 12 horas… esas exclusivas y unisex en socialités de altos vuelos: “Blanc Poudre” de Heeley, un atalcado a base de flor de algodón y polvo de arroz, que necesitan en su life…”Teint de Neige” de Lorenzo Villoresi, otro empolvado con notas de jazmin y rosa… #LuckyScents.

Se despide con besitos ultra sexies, con 7 clases de almizcle, ylang ylang, haba tonka, ambar, cedro, romero y pinceladas de vainilla: “Le Musc & Le Peau” de Pierre Guillaume…un versátil muy atractivo para todo el año… A probarlos con decants en suscripciones vía yuniqu… Los queremos en P!#$%&.