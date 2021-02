Chicha y Limón martes 9 de febrero de 2021

Photo Credit To Guapísimas Carol Zummar, Lorena Kattán y Vivian Kattán en una foto del recuerdo

¡ANIMO AMIGOS!!… Que Dios aprieta, pero no ahorca… poco a poco iremos viendo la luz al final del túnel: no nos cansemos de orar… Carlos y Mayling Canales de Méndez, junto a Cesar André y Bessy Lara de Panting, brindan por esas “bodas de algodón” de azúcar… ¡Dos fabulosos años de casados!… Sandra de Canahuati ya recibe buenos deseos por su cumple… Y este fin de semana le toca el turno a la “Top Queen”: Dania Prince… #Kisses.

*.-Este viernes 12… Los chinitos en todo el mundo celebran la llegada del Año Nuevo Chino, que en este 2021 le corresponde al buey de metal… ¿Cuántas tienen un “wey” en casa?… jijijijii… pero que sea de oro o platino, es otro rollo…Lo cierto es que ese animalito augura un mejor año en todo aspecto.

*.-Como todos los años pide la actriz mexicana Sylvia Pasquell: un jaguar en la cochera de su casa, un tigre en la cama y un “wey” con harta lana para destriparla…jijijiji… por estas fechas esta desopilante y genial actriz, celebra con el matriarcado comandando por su madre doña Silvia, el onomástico de Stephanie Salas…hija y nieta respectivamente… ¡ex de Luis Miguel!.

*.-Estos días antes del viernes… Grimorio nos aconseja limpieza total de casa: a botar todo lo que no sirva: lo que no usaron en un año atrás no lo usaran nunca más… Si está en buen estado a donarlo, porque, aunque no lo crean, aun hay damnificados que no han podido recuperar lo que perdieron en las pasadas tormentas de noviembre… Idem asilos y demás fundaciones.

*.-La tarde noche del jueves 11: el manguerazo en ventanales, jardines y demás paredes exteriores es un “must-have” para terminar de lavar penas, perdidas y demás decepciones que nos dejo el fatídico “Año de la Rata”…Y el viernes a primera hora directo a Supermercado La Colonia para surtir la alacena con lo “básico” para la alacena: arroz, carnes, aceite y frijolitos.

*.-En China celebran mas el Año Nuevo Chino que la tradicional noche de fin de año del calendario Gregoriano… es una algarabilla bárbara con feriado nacional, donde todo mundo viaja a reencontrarse con la family… Regios banquetes y demás brindis en casa, la cual debe lucir limpia, olorosa y con abundantes ofrendas de frutas frescas y flores de temporada… ¡Full Chojín!.

*.-Este fin de semana también se celebra el Valentine’s Day: el Día del amor y la amistad… todos a lucirse con el amor de su vida, con detalles amorosos y si su presupuesto lo permite con una linda pieza de D’ Santos Joyeros, donde la bella Carolina Kafati siempre nos sorprende mes a mes con esas creaciones… Los mesones más chic de la city están más que listos amigos.

*.-Semana más que propicia para una intima ceremonia de compromiso nupcial, con boda para diciembre o para febrero del 2022… ustedes deciden mis corazones de melones… más esos que llevan “añales” de novios… Avisen con tiempo a su organizador de eventos para que les hermoseen el recinto… paren de sufrir y fuera dolor, que Dios siempre provee… #Animo.

*.-Como aquella “friki pareja” que este fin de semana rememoran sus “Bodas de Cuarzo”: 18 años de casados jodido y otros 5 como novios… ¡Ya se conocen hasta los gases!… si sobrevivieron las bodas de: lana, arcilla, plástico y hasta de hiedra, quizás lleguen a las de feldespato…jijijiji… un avispado geminiano y una acuariana muy mustia… ¡Ahí se las dejamos!… Adivinen adivinadores.

*.-Y es que el amor ya está en el aire… siempre lo ha estado, pero en Febrero huele más: a rosas, chocolates y esos detalles que encantan… ¿Cómo piensa sorprender a su pareja?… una cena romántica, un buen presente, un viaje y mucho amor del bueno, ese sentimiento que le ha venido demostrando en todo este tiempo juntos… Lo importante s que exprese lo que siente.

*.-Fecha perfecta para declararse en novios o comprometerse en matrimonio… esos amores filiales que se empiezan a sentir desde la escuela, en muchos casos y más en colegio: nunca falta, como mínimo, una parejita de tortolos en el salón de clases y eso todos los sabemos… Y esos millenials lo saben, más en época de pandemia que no se desconectan ni para dormir.

*.-Regalos abundan a cuales mejores, no mas recuerde cual es la “debilidad” de su pareja y voila… porque los vistosos arreglos de rosas, con peluches y globos, no mas es el pre ambulo de lo que viene… Y muchos lo saben… pero una cena con esos detalles que seducen, es el marco perfecto para empezar a celebrar un fin de semana que promete mucho mis vidas.

*.-Ámbar Restaurante, Nellys’ Pizza, Bistro 188, Welchez Cafe, La Marguerita, Hasta La Pasta, El Manzano, Ambrosia, La Cite, Cake Design, Pisco y las opciones de nuestros amigos hoteleros no se quedan atrás: Hyatt Place, Real Intercontinental, Copantl, Hilton Princess, Maya Colonial y el siempre in Latitud 15…. ¡A desempolvar esos plásticos que la fecha lo amerita!

*.-Angeli Gardens es otra gran opción, con una vista impresionante de la Gran Ciudad, con ese acogedor restaurante rodeado de naturaleza… Tendrán música en vivo y muchas sorpresas para las primeras parejas que reserven… NiFu NiFa, Joshua’s Grill, Tradiciones, La Estancia y Chedrany´s a la cabeza, se lucen con esos asados… Donde sea pero que la pasen súper bien.

*.-¿Qué nos dicen del sabor árabe de Azize y el gourmet internacional extra light de El Mezzonite?… distinción e intimidad aunado a un menú fuera de serie… El Club Hondureño Árabe prepara una noche espectacular con sus fabulosas propuestas…Reserve ya porque están en todas las redes.

*.-Este fin de semana… el honorable clan de los Handal-Yacamán, encabezado por los apreciados don Farid y doña Nancy Yacaman de Handal, se reúnen para un brindis muy esperado: el onomástico del apuesto caballero Farid Handal, esposo de la preciosa ceibeña Mónica Hernández… Y el ágape es por partida doble, porque esta joven pareja celebra sus “Bodas de Algodón”.

*.-Con esta nota de sofisticación y clase, abrimos el llevado y traído “Club del Chisme”, único en su género y nada mejor que un escenario como “Chicha & Limón”: porque en el jardín de Farah La Revista, tenemos espacio para la opinión del prójimo, esa que solo pasa en ciertos lugares, donde ni la más rancia de las apariencias puede taparlo…jijijiji… ¡Venimos filosos!…#xD.

*.-Al ritmo del top track de “La Makina”, esos éxitos noventeros que jamás pasaran de moda y que todos bailamos en determinados momentos de nuestras vidas… nos recuerda a la limeña Waleska Quijada bailando en Confeti’s… Recibimos más galán que nunca a Burundanga, quien viene más suculento que una “banana split” con ese atuendo de Almacenes El Record.

*.-Mi amigo nos saluda con besitos tronados con aroma a “Le Beau” de Jean Paul Gaultier, que junto al opulento “Black Phantom” de Kilian, son el “must” en la anatomía de los DJ y demás cantantes de moda de la palestra… con razón esos hombres se cotizan por todo lo alto trabajen o no…Bishop, Blanco, Salinas, Cris Davis, Moran, El Bello Umanzor, Zornita, Bueso, ETC.

*.-También El Lobo Caicedo y los mega versátiles de La Versatil, lo saben… con una luz nadie se pierde mis amores… Burundanga además de guapura y sex appeal, nos trae ricos desayunos de Denny’s: nachos y quesadillas al mejor estilo Chipotle… #Santísimo… ¡Y está a dieta este galán!

*.-Pasamos al living, mientras Petra comparte y reparte esas ricuras de Denny’s, que nos empujaremos con el Café Fuschich, en su variedad de presentaciones gourmet… Burundanga deja caer ese cuerpo de estríper jubilado que esta que se cae de bueno, en este seccional de Elements, donde descoseremos los últimos chismes de la society.

*.-Arranca con su amigo el leguleyo de la high, con quien se reunió en un bar muy clandestino de la city, donde le confesó varios cotilleos legales que están de alarido… abre boca con una asociación mercantil de un grupete de socialités, venida a menos, que tiene a ese clan vuelto loco, más al que invirtió más capital en ese negocio: metieron las 20 uñas en las utilidades.

*.-Y es precisamente en esa posición de 20 uñas, que los tienen en ese renombrado bufete sampedrano, donde tienen que aclarar el volantín de ese platal: desde socios, empleados, hasta el contador más rata del grupo… Santísimo… Cuenta ese abogado, que en las patas también se llevaron a primos de los socios, de importantes apellidos de la ciudad… #OMG.

*.-Es lo malo de no darle seguimiento a los negocios mis amores: el que tiene tienda que la atienda sino que la venda… que es lo mismo decir: el ojo del amo engorda al ganado… Como esos contadores que le meten “hacha y machete” a los estados financieros “inyectados” de capital sudamericano… El 2020 no les toco ni un pelo y aun así les robaron prestaciones a difuntos.

*.-Otro cotilleo que corre como pólvora encendida, como tamal en jeta de perro, como dice La Martonga…jijijiji… es aquel chisme de una hermana que le quito el marido a la otra, que marido, esposo con hogar estable… OMG… esa dinastía de abolengo está más dividida que el Canal de Panamá y todo por una calentura, que quien sabe ellos, cuantas semanas les durara.

*.-Según la nueva dueña de ese hombre, ya se habla de divorcio y viaje, porque no se piensan quedar en esta ciudad, donde son el “bufet” de los tres tiempos de comida… me caigo y me levanto…De tal palo tal astilla, porque su señor padre es otro que dio guerra en sus tiempos acabados, cuando se buscaba viejillas con plata para que le inyectaran de capital sus negocios.

*.-Y es que según la viperina de Burundanga, y ese abogadillo que no se queda atrás, long time ago eran famosos varios “honorables” de estos dorados times, que llegaron al país con una mano adelante y otra atrás, con su carita tan lavada como aquella rola de Kiara, pero eso sí: guapísimos, dignos exponentes de su estirpe.

*.-Se quitaron una mano, se le pegaron a las solteronas más platudas del pueblo y voila: prosperaron en negocios, porque la astucia y sagacidad para el comercio usurero, ya la traen en sus genes… jajajajaja… genes que siguen heredando a las nuevas ramas del árbol…Como dicen los tunantes del pueblo: lo de en medio para nuestro remedio…#WTF…¿Asi comen?… #lol.

*.-Varios machos alfa, galanes de fino talante y andar sexy, ya se las ingenian para quedar bien con todos sus frentes este 14 de febrero, Día de San Valentín, porque tienen que “agradarlas” como sea… aunque sea a punta de Viagra para no quedar mal con más de una…jijijijiji… porque por la plata baila el mono, o sea, regalitos les sobran para todas: entre sábado y domingo.

*.-Pero con la agenda y la resistencia física, se las tienen que jugar… Muchos se pierden de la palestra todo el santo día, para agendar las respectivas “atenciones conyugales”: matutina, vespertina y nocturna, como jornadas colegiales… El lunes aparecen con cara de difunto y ojeras de mapache…#xD.

*.-Cierra Burundanga su reporte chismístico, con un recién casado, que a penas “funde” sus bodas de cuero TF y sigue llevando vida de soltero por los antros más cutres y chic del pueblo…genio y figura hasta la sepultura: esa sonrisa chuletona y cínica lo delata…según varios que conocen al hijo de ese “doc”, ya lo apodan “La Hora”… ¿por puntual?…NOOOO.

*.-Porque no se la niega a nadie…jajajajaja… El galán solo se ríe y ya cayó… Y es que según Grimorio: risa, sonrisa y hasta carcajadas, delatan fuertemente varios aspectos del lenguaje corporal… hay de sonrisas a sonrisas y risotadas a risotadas: desde los más mustios hasta lo más descarados, pasando por los hipócritas… PERO si están enmarcadas en unos voluptuosos labios que develan todo cuando gesticulan, Ayyy Nanita… Gente de cuidado mis vidas.

*.-¿Qué nos dicen de la “sonrisa del placer”?… que no es la misma que la sonrisa del amor…dos términos afines pero tan distintos a la vez… esa que ya muchas lucen de oreja a oreja en sus centros de trabajo, shopping centers y hasta el club que más frecuentan… en febrero se sabrá “who is who” en las parejas más VIP… ¡Fin de semana de hidratadas: bendecidas y en victoria!

*.-Este mes se definen muchos: si siguen haciendo el mismo circo de cuando se casaron, si ponen las cartas sobre la mesa o cambian de destino… agua que me quemo…porque el amor lo sentirán “diferente” esa noche de San Valentín…notaran ciertos aspectos que no estaban antes…#Santisimo.

*.-Las floristerías más chic del país, este domingo tienen “deliverys” como locos, desde tempranas horas del día… reserven desde ya mis amores…porque en la mañana del sábado es cuando empiezan las demostraciones de TODO… Según el sapo, la pedrada: entre más tardado y barato sea el arreglo, así es el kilataje de ese “amorzt”… #Cierto… #True.

*.-Aquella dama, tan cute como detallista, la vieron comprando velas aromáticas en aquella departamental: bien le contaron más de la docena… #WAO…cuidado se incendian de amor mis amores… hace de su recamara un jardín del Edén prohibido: rosas, velas, espejos y sabanas de seda…#FullRed… El típico corazón de pétalos rojos, jamás falta ese día…¡Adivinaron es ella!

*.-Como mi amiga la solterona más guapa y jacarandosa que conocemos: en San Valentin siempre contrata un stripper a tiempo completo… ella se encarga de los full mickies… ¡El poder del dinero carajo!… hoy en tiempos de pandemia quien sabe cómo hará esa gordita talentosa…Bien dice Vidajena: “no hay gorda sin hambre…UPS sin hombre” …jijijiji… ¡es toda una tetera!

*.-Para los amantes de los perfumes finos… Burundanga se dio a la tarea de investigar los mejores clones de fragancias nicho, esas que destila la “gente bien” en la city… Arranca con el súper buscado “L’ Aventure Knight” el cual es como una gota de agua al Green Irish Tweed de Creed… todo un clasico en la personalidad de altos mandatarios mundiales, celebs y realeza…#OhLaLa.

*.-Sigue con: “Amber Oud Rouge”, el clon hipersuperado del clasudisimo Baccarat Rouge 540 de MFK…”Amber Oud Gold” una copia calcada del opulento Erba Pura de Xerjoff…y cierra con el “Amber Oud Tobacco” que no es mas que un espejo del Tobacco Vanille de Tom Ford…Todos los anteriores de la firma árabe Al Haramain…que junto a Rasasi, Swiss Arabian y Armaf, se especializan en superar con creces firmas nicho de renombre…#LowCost.

De perfumes pasamos a los garífunas: dicen que el “Gifiti” es la mejor de las vacunas contra el covid-19… ¿Sera?… el secreto mejor guardado de varios futbolistas: un traguito en cada tiempo de comida…jijijijiji… Besitos ricos con aroma a “Angel’s Share” de Kilian: un coñac extra fino endulzado con la mejor haba tonka… lo necesitan en su vida… Los queremos en P!#&#$.