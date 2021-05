Familias de Choloma son capacitadas y conforman microempresas del rubro alimenticio

Choloma. – Insumos de cocina, materia prima y capital semilla recibieron más de 52 familias de Choloma, que fueron capacitadas y que han conformado sus microempresas, a través del Programa de Emprendimientos Productivos.

La formación de las beneficiadas se logró a través de la iniciativa que impulsa el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, con el objetivo de mejorar la economía de las familias hondureñas.

Las microempresas se dedicaran a rubros como la panadería y repostería, derivados de maíz, frituras, baleadas y pupusas.

La primera dama, Ana García de Hernández, participó en la entrega de los insumos, acompañada por la viceministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Doris Mendoza, los diputados Alberto Chedrany y Gilberto Yearwood, además de la gobernadora de Cortés, Wiladina Chang, para entregar formalmente los utensilios que requiere cada microempresa para iniciar sus labores.

“Me siento contenta de estar con ustedes haciendo entrega de un programa que ha cambiado la vida de mujeres y familias enteras, a nivel nacional, porque las microempresas van destinadas a todas las personas, pero principalmente a las mujeres por el tipo de rubro”, dijo García de Hernández.

Añadió que “hay que empeñarse en que cada una de las 52 nuevas microempresas crezcan”.

Aporte esencial

La esposa del mandatario hondureño indicó que son más de 20 mil lempiras que recibe cada una de los emprendimientos en el proceso de establecer sus negocios.

“La única forma de tener éxito es intentar; verán que con esfuerzo pronto tendrán que buscar contratar a más personas que les ayuden y empezar a generar empleos”, recalcó la esposa del presidente Hernández.

Agradecimiento de las microempresarias

Por su parte, María Hernández y Margarita Dubón, ambas incorporadas a la plataforma de emprendimientos productivos, describieron como un sueño hecho realidad el tener sus propios negocios.

“Yo no me imaginé tener un negocio propio que me ayude a mantener a mis hijos, es difícil cuando no hay trabajo, pero con esfuerzo vamos a seguir luchando con este proyecto para salir adelante”, indicó doña María, microempresaria del rubro de frituras.

“Hemos sido capacitadas por personal de Ciudad Mujer, hemos sido orientadas para hacer crecer nuestros negocios y saber administrarlo para generar empleos y vivir dignamente”, aseguró por su parte doña Margarita, microempresaria de repostería.