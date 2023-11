Fruit of The Loom remodela y climatiza sala de ortopedia del hospital de El Progreso

El Progreso, Yoro. – La empresa Fruit of The Loom Honduras, entregó el 16 de noviembre al hospital de El Progreso, la remodelación y climatización del área de ortopedia con una inversión de 800,000 lempiras, por lo que ahora los pacientes podrán estar en instalaciones más confortables y durante su estadía.

“Nuestra compañía tiene un firme compromiso con el hospital El Progreso, porque reconocemos que es el lugar donde progreseños y sus alrededores visitan y porque como empresa socialmente responsable estamos conscientes de la participación que debemos tener en la vida de nuestra comunidad», expresado Edward Bardales, vicepresidente regional de recursos humanos de Fruit of The Loom.

Fruit of The Loom, con el apoyo de varias empresas e instituciones, realiza la caminata familiar «Camino con Destino» con el fin de recaudar fondos para ser invertidos en áreas y necesidades de los hospitales Mario C. Rivas y El Progreso.

Desde el año 2012, Fruit of The Loom Honduras ha realizado diferentes mejoras en el hospital invirtiendo más de 3 millones 358 mil lempiras. Se comenzó trabajando en el área de emergencias con la instalación de aires acondicionados, cortinas hospitalarias, remodelación completa del área, impermeabilización y ropa de cama, sillas de espera, rampa de acceso a la emergencia, instalación eléctrica y climatización de la clínica del diabético. Asimismo, se remodeló el área de farmacia y oficina de expedientes.

Durante la pandemia de covid, esta empresa donó mascarillas N95 y equipo de protección médica y en el año 2020 se entregó una máquina de rayos X con su instalación y protecciones eléctricas, teniendo por primera vez el hospital una máquina nueva al servicio de los pacientes.