Justin Bieber se compró lujoso autobús de más 1,5 millones de dólares para sus giras

Esta mansión con ruedas era la forma en la que el cantante pretendía pasar las horas entre ciudad y ciudad durante su tour de conciertos.

Justin Bieber volvía a la escena musical tras más de tres años sin sacar disco nuevo, y una pandemia mundial paralizó su tour ; Sin embargo, según se ha podido saber, él no ha estado “quieto”, porque para esta gira se había agenciado un impresionante autobús.

Esta mansión con ruedas era la forma en la que el cantante pretendía pasar las horas entre ciudad y ciudad dentro de Changes, el nombre del tour de conciertos. Es de la marca Marathon Coach, cuyos vehículos cuestan entre 1,5 y 2,7 millones de dólares.

Y no parece que Bieber haya escatimado en complementos. El cantante ha mimado cada detalles de la que es su vivienda y la de su esposa, Hailey Baldwin, mientras están fuera de su mansión en Los Ángeles.

Se trata de un autobús de color negro y marrón que, visto por fuera, no guarda diferencias con un autobús común, pero que por dentro cambia nada más entrar, lugar donde se halla el comedor, que cuenta con sofás de cuero, amplias televisiones de plasma, luces led azules y blancas, suelo de madera y mucho espacio. Estas últimas tres cosas se repiten en todas las estancias.

Seems like Justin was seen chilling in his soon to be tour bus whenever he gets back on the road 👀 #ChangesTour pic.twitter.com/Omn6jxkyZv

— Changes Tour Updates (@ChangesTourUD) May 29, 2020