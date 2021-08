Reaparece la ex académica Angie Flores junto a Manu Martínez y encienden las redes

San Pedro Sula. – La ex académica Angie Flores reapareció en un post junto al talentoso artista limeño, Manu Martínez y de inmediato las redes se encendieron.

Manu Martínez posteo en sus redes sociales una fotografía doble, don aparece junto a Angie en un restaurante de San Pedro Sula con el texto: “Preparándoles una sorpresa junto a Angie Flores. Muchos nos habían solicitado el acercamiento, y hoy nos unimos por nuestro país. #bicentenario”.

De inmediato llovieron los halagos de sus fanas quienes soltaran una avalancha de comentarios.

“Ay que alegría mi angita está de vuelta 😭💙💙😍😍😍la amo espero esa sorpresa 😍💙”. “Eso era lo que faltaba, un empujoncito a Angie Flores, Manu Martínez como siempre haciéndole un bien a Honduras con su talento, carisma y empatía”. “Buena elección la de Angie Flores para hacer una colaboración mis respetos para Manu Martínez no hay duda que será algo espectacular 👏🏼👏🏼 de antemano muchos éxitos”. “Es la mejoooooor noticia de mi día, !No sabe cuánto he deseado que hiciera una colaboración con mi reina Angie… soy fan de ambos y se me cumplirá! 🥰😍😍😍😍😍😍 Gracias Manu Martínez”. “💥 Una colaboración BOMBA sin duda alguna, ambos talentosísimos 🔥👏”. Desde ya les auguro un gran éxito internacional…dos grandes orgullos catrachos…será que la punta podría volver a ser la favorita”.