Registra Honduras dos nuevos casos de COVID-19, ya suman 8 en total

Tegucigalpa.- La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, confirmó la noche de este lunes dos nuevos casos de coronavirus COVID-19, sumando ocho en total en Honduras, con los seis diagnosticados por el laboratorio nacional de virología de la enfermedad en días anteriores.

Detallo que el caso número 1 es una paciente de 15 años con procedencia en Tegucigalpa, mientras el caso número 2 es una paciente de 28 años siempre de la capital. Destacó que ambos casos tienen un nexo familiar con una paciente diagnosticada inicialmente en el Distrito Central.

“Con estos dos casos la Secretaría de Salud está en la capacidad de confirmar que en este momento Honduras tiene ocho casos de COVID-19”, señaló la titular de Salud.

La funcionaria exhortó a toda la población a cumplir todas las instrucciones emanadas desde el gobierno de la República y a seguirlas fielmente de manera individual y colectiva.

Flores hizo un llamado a toda la ciudadanía para que no descuide los cuidados para evitar el dengue, que el año pasado cobró la vida de 180 personas en el país y que este 2020 ya suma 9 decesos.

Por otra parte, se declara TOQUE DE QUEDA a nivel nacional, la Policía Nacional ordenó el cierre de calles de las principales ciudades en todo el territorio hondureño con énfasis en Choluteca, La Ceiba y el Distrito Central a partir de las 10:00 pm de hoy 16 de marzo de 2020.

La Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en cumplimiento al Decreto Ejecutivo número PCM-021-2020, a la opinión pública comunica:

El vocero oficial de SINAGER, Francis Contreras, remarcó: “Las medidas de restricción de la movilidad se tomaron con la plena seguridad de que el arma más efectiva contra el contagio de Covid19 es la prevención. Este es un momento clave para frenar el contagio, pero solo será posible hacerlo si todos juntos nos sumamos a acatar las medidas de prevención y nos comprometemos a cuidarnos y a cuidar a nuestras familias”.

Enfatizó: “Hondureño, no salga de su casa. No se exponga, no exponga a su familia. Siga las indicaciones de las autoridades. Únicamente se podrá movilizar de forma estrictamente necesaria”.