Royal Caribbean anunció el esperado regreso del itinerario para la temporada 2023-2024 por Latinoamérica

San Pedro Sula . – Royal Caribbean International anunció el tan esperado regreso de itinerario por “Maravillas Latinoamericanas”, para la temporada 2023-2024, a bordo del majestuoso Rhapsody of the Seas, incluyendo lugares verdaderamente excepcionales como los puertos panameños en Colón y la Ciudad de Panamá y Cartagena de Indias, Colombia.

Durante este recorrido de siete noches por el Caribe y Latinoamérica, el Rhapsody of the Seas ofrecerá paquetes de bebidas para los pasajeros regionales y se comentó también que las reservaciones para vivir esta experiencia en aguas latinoamericanas ya están disponibles.

“Este paquete es perfecto para todos los latinoamericanos, debido a la facilidad de viajar sin necesidad de tener visa estadounidense. Adicionalmente, todos los huéspedes obtendrán el paquete de bebidas, beneficio exclusivo para la región. Es algo que nos venían pidiendo desde hace mucho tiempo y hoy, lo podremos ofrecer en las salidas de Rhapsody of the Seas” detalló Marcela Panayotti Director de Mercadeo de Royal Caribbean Honduras.

Agregó que “el poder tener un barco con salidas desde Latinoamérica, refuerza el compromiso que tenemos con nuestros pasajeros, socios comerciales y comunidades que visitamos”.

La empresa de cruceros Royal Caribbean no deja de sorprender y crear nuevos productos para todos sus huéspedes, por ello, la construcción del sexto barco de la revolucionaria clase Oasis de Royal Caribbean International ya está en marcha en Francia, después de algunos meses de espera, se reveló el nombre de la próxima maravilla “Utopia of the Seas”.

En la primavera de 2024, el primer barco de la clase Oasis propulsado por gas natural licuado, será una audaz evolución de la clase de barcos que cambió el sector hace más de una década, con todas las experiencias y entretenimiento que Royal Caribbean ofrece para huéspedes de todas las edades.

La línea de cruceros invita a los vacacionistas de todas las edades a bordo del crucero más grande del mundo, Wonder of the Seas, a experimentar la combinación más innovadora entre nuevas aventuras junto a las ya tradicionales, diseñadas para inspirar el asombro y la admiración.

Wonder estará realizando viajes en crucero de 7-noches por el Caribe durante el mes de abril de 2022, antes de dirigirse a Barcelona, España y Roma para un verano por el Mediterráneo. A lo largo de sus ocho singulares vecindarios – una novedad en Royal Caribbean – la variedad y la innovación cobran vida en un cartel de emociones sin paralelo; más de 20 restaurantes, bares, salas de descanso y espectáculos exclusivos.

Desde hace más de 50 años, Royal Caribbean International ha ofrecido innovación en alta mar. Cada nueva clase de barcos es una maravilla de la arquitectura naval, con la tecnología más reciente y experiencias pensadas para los viajeros aventureros de hoy en día.

La empresa de cruceros sigue innovando en el sector de turismo, con itinerarios a más de 270 destinos en 72 países en seis continentes, incluido el destino isleño privado de Royal Caribbean en las Islas Bahamas, Perfect Day at CocoCay, el primero de la colección Perfect Day Collection. Además, Royal Caribbean ha sido votado como “Mejor Línea de Cruceros” durante 18 años consecutivos en Travel Weekly Readers’ Choice Awards.