Shakira nuevamente es acusada de plagio por el nuevo tema “Acróstico”

Shakira estrenó recientemente una canción dedicada a Sasha y Milán, los hijos que tiene con Gerard Piqué En los últimos meses, Shakira estuvo bajo el ojo público , por el hecho de que las personas estuvieron pendientes de cómo se desarrolla su vida ahora que vive en un lugar nuevo (Miami) y no está con su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué. Estas situaciones de estrés inspiraron las últimas canciones de la barranquillera, algo que la colocó en la cima de las plataformas musicales con las canciones “Music Sessions #53″, “Te Felicito” y “Monotonía”.

Sin embargo, ahora Shakira les regaló a sus seguidores un tema más tranquilo e inspirado en sus hijos, llamado “Acróstico”. Desde su lanzamiento, la canción estuvo rodeada de polémica , ya que en las redes sociales se criticó que sus hijos, Milán y Sasha, aparecieran en el videoclip.

Asimismo, se dijo que Piqué no sabía nada de este proyecto y que no había aprobado que los niños fueran expuestos de esa manera. La canción de Shakira es todo un éxito y en 3 días acumuló 38 millones de reproducciones. Sin embargo, la abogada de Shakira aclaró que a la artista siempre le gusta hacer las cosas bien y esto no es un problema en la expareja.

Ahora bien, se presentó otro inconveniente: una cantante vasca dio a conocer una acusación de plagio en la melodía de la nombrada canción. A través de sus historias de Instagram, Paula Mattheus señaló que su canción “Te lo dije de verdad” y “Acróstico” tienen bastante similitud.

“Sí que se parece, pero dudo que Shakira me haya plagiado ‘Te lo dije de verdad’;. Son cosas que pasan en la música, a veces que son casualidad (Me imagino)”, escribió con un poco de ironía al arrobar a la artista colombiana.

Por el momento, se desconoce si Mattheus va a proceder legalmente o va a dejarlo como una coincidencia. Shakira ya fue acusada de plagio Cuando Shakira estrenó su famosa sesión con Bizarrap, en las redes sociales una cantante venezolana llamada Briella comentó que el coro de la canción era muy similar al de un tema que ella había estrenado seis meses atrás. Sin embargo, la mujer en cuestión no tomó cartas en el asunto.

Con información: La Nación Argentina