¡Cinco años brindando confianza! Presta Ya San Pedro Sula celebra su aniversario

San Pedro Sula. – La agencia Presta Ya en San Pedro Sula celebra con orgullo su quinto aniversario , un hito que reafirma su compromiso inquebrantable de brindar soluciones financieras ágiles, seguras y accesibles para todos sus clientes en la región.
Ubicada estratégicamente en el Barrio Los Andes, 11 calle, 11-12 avenida , contiguo al reconocido Casino Caesar Palace, la sucursal de Presta Ya SPS se ha consolidado durante este lustro como un referente de confianza , destacando por su atención personalizada y una profunda cercanía con la comunidad.
Durante la celebración, el ambiente estuvo lleno de alegría, sorpresas, deliciosos bocadillos, promociones especiales y obsequios para los asistentes, quienes compartieron junto al equipo este importante logro.
La Lic. Carolina Luque gerente de la agencia en San Pedro Sula expresó: “Cinco años se dicen fácil, pero detrás de ellos hay esfuerzo, compromiso y un gran equipo que se ha convertido en familia. Cada colaborador aporta su dedicación y pasión, y nuestros clientes son el mayor respaldo que nos impulsa a seguir creciendo”.
Como parte de su compromiso con la innovación, Presta Ya presenta una opción de financiamiento flexible que permite obtener hasta el 60% del valor de tu vehículo, con una antigüedad máxima de 15 años, y una atractiva tasa de interés del 3% mensual. Lo mejor de todo es que los clientes pueden seguir utilizando su vehículo, mientras acceden a liquidez inmediata.
Los pagos se realizan de manera sencilla y cómoda, ya sea en cualquiera de nuestras sucursales, en línea o a través de la app.
Actualmente, Presta Ya cuenta con tres agencias estratégicamente ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Entrada, desde donde continúa impulsando el crecimiento financiero de miles de hondureños.
Presta Ya les invita a visitar sus agencias y conocer más sobre las promociones exclusivas que hemos preparado especialmente para ustedes. ¡En Presta Ya estamos de fiesta y queremos compartir muchas sorpresas con todos nuestros clientes!