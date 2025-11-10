¡Cinco años brindando confianza! Presta Ya San Pedro Sula celebra su aniversario

San Pedro Sula. – La agencia Presta Ya en San Pedro Sula celebra con orgullo su quinto aniversario , un hito que reafirma su compromiso inquebrantable de brindar soluciones financieras ágiles, seguras y accesibles para todos sus clientes en la región.

Ubicada estratégicamente en el Barrio Los Andes, 11 calle, 11-12 avenida , contiguo al reconocido Casino Caesar Palace, la sucursal de Presta Ya SPS se ha consolidado durante este lustro como un referente de confianza , destacando por su atención personalizada y una profunda cercanía con la comunidad.

Gabriel Mendoza, Michelle Valladares, Carolina Luque, Sofía Galo y Marlly Lobo.

Durante la celebración, el ambiente estuvo lleno de alegría, sorpresas, deliciosos bocadillos, promociones especiales y obsequios para los asistentes, quienes compartieron junto al equipo este importante logro.

La Lic. Carolina Luque gerente de la agencia en San Pedro Sula expresó: “Cinco años se dicen fácil, pero detrás de ellos hay esfuerzo, compromiso y un gran equipo que se ha convertido en familia. Cada colaborador aporta su dedicación y pasión, y nuestros clientes son el mayor respaldo que nos impulsa a seguir creciendo”.

Carolina Luque gerente de Presta Ya, San Pedro Sula.

Como parte de su compromiso con la innovación, Presta Ya presenta una opción de financiamiento flexible que permite obtener hasta el 60% del valor de tu vehículo, con una antigüedad máxima de 15 años, y una atractiva tasa de interés del 3% mensual. Lo mejor de todo es que los clientes pueden seguir utilizando su vehículo, mientras acceden a liquidez inmediata.

Los pagos se realizan de manera sencilla y cómoda, ya sea en cualquiera de nuestras sucursales, en línea o a través de la app.

Michelle Valladares dirigió unas sentidas palabras para agradecer el excelente desempeño y dedicación del equipo de colaboradores, así como la invaluable fidelidad y confianza depositada por los clientes a lo largo de estos años.

Actualmente, Presta Ya cuenta con tres agencias estratégicamente ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Entrada, desde donde continúa impulsando el crecimiento financiero de miles de hondureños.

El valioso equipo de colaboradores de Presta Ya San Pedro Sula, el motor detrás de estos cinco años de compromiso y servicio.

Presta Ya les invita a visitar sus agencias y conocer más sobre las promociones exclusivas que hemos preparado especialmente para ustedes. ¡En Presta Ya estamos de fiesta y queremos compartir muchas sorpresas con todos nuestros clientes!

Sofía Galo, Michelle Valladares y Carolina Luque.

Un momento de profundo sentimiento: se rindió un reconocimiento póstumo a la memoria de Austin Castellanos, un colaborador que dejó una huella imborrable en la agencia. Su dedicación y espíritu siempre serán parte de la familia Presta Ya.

Reconocimiento a colaboradores

Reconocimiento a los clientes