María Fernanda Prieto y Farid Andonie sellan su amor en una boda llena de amor y elegancia

San Pedro Sula. – En un entorno que fusionó la exquisitez con una esencia marcadamente romántica, Farid Chucry Andonie Faraj y María Fernanda Prieto Sabillón consolidaron su amor. La pareja se dio el “Sí, quiero” en una emotiva homilía nupcial celebrada en la Iglesia Sagrada Familia, ante la presencia de sus familiares y su selecto círculo social.

El “Sí, Quiero” de María Fernanda y Farid.

María Fernanda y Farid Andonie inician su vida juntos.

La solemne unión de María Fernanda Prieto y Farid Andonie .

Tras una hermosa etapa de noviazgo, Farid y María Fernanda decidieron unir sus vidas para siempre a través del sagrado sacramento del matrimonio.

María Fernanda Prieto y Farid Andonie a su llegada a la celebración post boda.

María Fernanda y Farid Sellan su amor con incomparable elegancia.

María Fernanda Prieto y Farid Andonie celebran su enlace nupcial .

Para celebrar su unión, los recién casados ​​eligieron los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl como escenario para la fiesta postboda. El espacio fue transformado con una decoración romántica y elegante, meticulosamente coordinada y planeada por la experimentada Susana Prieto, quien supervisó cada detalle del protocolo y la recepción.

La ambientación nupcial se revistió de una paleta dominada por el blanco y el verde follaje, creando un hermoso efecto de jardín interior. Este concepto se complementó con elementos clásicos que reforzaron la esencia del enlace: velas, imponente lámparas chandelier y una profusión de flores en miniatura. La combinación de mobiliario fue clave, mezclando mesas desnudas y cómodos sillones para crear distintos ambientes. La decoración se coronó con elegantes detalles personalizados y un espectacular pastel de bodas de siete niveles.

Ambos novios lucieron radiantes en su mágica celebración. María Fernanda se decantó por un romántico y delicado vestido de corte clásico, confeccionado en encaje integral. El diseño presentaba un escote corazón, mangas largas y una amplia falda que terminaba en una larga cola; un modelo exclusivo de un prestigiado atelier internacional, complementado por un delicado velo estilo catedral. Por su parte, Farid optó por un fantástico Smoking en tono oscuro, combinado con camisa blanca de etiqueta, corbatín negro y zapatos de charol, proyectando una imagen de impecable distinción.

Un jardín de ensueño en la boda de María Fernanda y Farid.

María Fernanda y Farid eellan su amor con Incomparable elegancia.

La fiesta postboda fue fascinante. Los padres de los novios, Faiz Andonie y Julieta Faraj-Andonie, junto a Rafael Prieto y Betty Leticia Sabillón-Prieto, compartieron la inmensa felicidad de sus hijos. La increíble recepción nupcial estuvo repleta de momentos de ternura, emotivas palabras y risas compartidas, la fórmula perfecta para convertir esta celebración en una velada única e inolvidable para todos sus invitados.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

Los padres del novio, Faiz y Julieta Andonie.

Betty Leticia y Rafael Prieto, padres de la novia.

Raúl y Sandra Faraj, padrinos de boda.

Stephanie y Faiz Andonie.

Saby Andonie y Joyce Jarufe.

Samaria Mancía y Sady Andonie.

Samuel y Lía Bográn.

William y Marisol Dox.

Rollan Barrosse y Andrea Núñez.

Sandra Rosenthal y Arianna Bonilla.

Tino y Angie Pineda, Erika Andoie, Melanie y Kamal Nazar.

Raquel Selim, Rodolfo Bueso y Julie Quan.

Nuhed, Aida y Catherine Handal.

Mario Faraj, Julie Faraj y Cesar Jiménez .

Norman Ghawi, Fuad y Felipe Jarufe.

Lilian y José Jaar.

Ligia y Wiliam Hall.

Kenny y Joyce Yuja.

Diana y Roger Larach.

Rita y Wallid Jabbour.

Sofia Pineda y Andrea Prieto.

Sofia Fuentes, Allan Núñez y Sabrina Raudales.

Susy y Harry Panting.

Alejandro y Regie Panting.

Diego Pineda y Valeria Canales.

Mike y Lucy Khoury.

Alexia Burbara y Jorge Bandy.

Abel López y Tiffany Mejía.

Ana Donawey, Sofia Velásquez y Andrea Araujo.

Sandra Faraj, Rodrigo Panayotty y Mariangela Larach.

Joyce y Fuad Jarufe con Lourdes Navarro.

Roque y Margarita Pascua.

Patricia y Rey Canales.

Marta y Fernando Sabillón con Irma Cano.

María Teresa y Karina Alvarado.

Luis López y Paola Maretch.

Leslie Funes y Roberto Duarte.

Jorge Alberto Prieto, Doris y Dalto Barrosse.

Jonathan y Angela Andonie.

Jacky y Juan Avelar.

Gerardo y Catherine Handal.

Geovany Bú y Jihan Castellanos.

Fernando, Carmen y Ana Faraj.

Dalton y Annie Barrosse.

Circe, Henry y Tania Galdámez.

Ana Sofia Donawey y Eddy Velásquez.

Estefanía y Nadar Yacamán.

Daniel Murillo y Dominique Marinakys.

Carmen y Arturo Rodezno.

Mireya y Alexis Castro.

José Enamorado, Argely Sabillón, ArgelyVillan, Eva Sabillón, Kenny Paz.

Gaby, Eduardo y Gloria Mourra.

Gabriel Suazo y Lorena Medina.

Felipe Jarufe y Norman Ghawi.

Fabricio Monterroso, Juan Pablo Egas y Jan Membreño.