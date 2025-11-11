María Fernanda Prieto y Farid Andonie sellan su amor en una boda llena de amor y elegancia

San Pedro Sula. – En un entorno que fusionó la exquisitez con una esencia marcadamente romántica, Farid Chucry Andonie Faraj y María Fernanda Prieto Sabillón consolidaron su amor. La pareja se dio el “Sí, quiero” en una emotiva homilía nupcial celebrada en la Iglesia Sagrada Familia, ante la presencia de sus familiares y su selecto círculo social.
Tras una hermosa etapa de noviazgo, Farid y María Fernanda decidieron unir sus vidas para siempre a través del sagrado sacramento del matrimonio.
Para celebrar su unión, los recién casados eligieron los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl como escenario para la fiesta postboda. El espacio fue transformado con una decoración romántica y elegante, meticulosamente coordinada y planeada por la experimentada Susana Prieto, quien supervisó cada detalle del protocolo y la recepción.
La ambientación nupcial se revistió de una paleta dominada por el blanco y el verde follaje, creando un hermoso efecto de jardín interior. Este concepto se complementó con elementos clásicos que reforzaron la esencia del enlace: velas, imponente lámparas chandelier y una profusión de flores en miniatura. La combinación de mobiliario fue clave, mezclando mesas desnudas y cómodos sillones para crear distintos ambientes. La decoración se coronó con elegantes detalles personalizados y un espectacular pastel de bodas de siete niveles.
Ambos novios lucieron radiantes en su mágica celebración. María Fernanda se decantó por un romántico y delicado vestido de corte clásico, confeccionado en encaje integral. El diseño presentaba un escote corazón, mangas largas y una amplia falda que terminaba en una larga cola; un modelo exclusivo de un prestigiado atelier internacional, complementado por un delicado velo estilo catedral. Por su parte, Farid optó por un fantástico Smoking en tono oscuro, combinado con camisa blanca de etiqueta, corbatín negro y zapatos de charol, proyectando una imagen de impecable distinción.
La fiesta postboda fue fascinante. Los padres de los novios, Faiz Andonie y Julieta Faraj-Andonie, junto a Rafael Prieto y Betty Leticia Sabillón-Prieto, compartieron la inmensa felicidad de sus hijos. La increíble recepción nupcial estuvo repleta de momentos de ternura, emotivas palabras y risas compartidas, la fórmula perfecta para convertir esta celebración en una velada única e inolvidable para todos sus invitados.
Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.