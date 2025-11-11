Chicha y Limón martes 11 de noviembre de 2025

¡¡EL ALGORITMO!!…Con marcado acierto se realizó la entrega de los premios FUNDAHRSE a nuestros amigos de: Diunsa, Laboratorios Bueso Arias, Supermercados Colonial…La senior dinner de la Escuela Santa María del Valle…Imágenes de la boda López-Cueto…y las parejas que siguen de luna de miel…El 70 aniversario de CCS…Los amigos que parten tarta de cumpleaños…Chismecillos sueltos…Los escándalos del Miss Universo y los que faltan…y los políticos dándose hasta con la cubeta…#OMG…#11/11.

Uno de los enlaces más memorables que nos deja noviembre fue el de los especiales José Armando Elvir y Marta Barahona, que sigue copando de buenos deseos sus redes sociales…cuando las honorables familias Elvir-Coello & Barahona-Matamoros, brindaron con champaña por el amor de sus hijos…Solo gente de fina estirpe, o sea, de la autentica sociedad sampedrana, lució las mejores galas en Los Napoleones del Copantl.

*.-Otras parejitas de tortolos que están en plena luna de miel son: José Armando y Allison Rivera de Erazo, Cesar Daniel Mendoza y Sofia Desiree Matute, Luis Gustavo y Ana Patricia Castellanos de Madrid, Eli y Lisbeth Murillo de Aranda, Christian Leonardo y Thania Melissa Valladares de Irias, junto con José Mario y Dulce María Ham de López…quienes pasaran su primera navidad como esposos en un acogedor hogar diseñado con las bellezas de Diunsa….¡Se les hizo la boda en este 2025 amigos!…#blessings.

*.-Sin dejar atrás a la guapa Arlette Cueto, quien este año “juro y perjuro” llegar al altar con su amado Lázaro López…arrancando año y los novios ya visualizaban su boda: en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa con banquete en el Club Hondureño Árabe y al ritmo de la Gran Banda…trabajaron por su sueño y este mes se cristalizo en una absoluta realidad…superando las expectativas porque llegaron amigos del extranjero y la pasaron genial.

*.-Ataviada en un ajuar minimalista, chic y de largo maxi, con escote en barco y estilismo relajado, Arlette disfruto cada momento con su amado Lázaro, siempre jovial y alegre: en smoking fresco y vibrante en blanco y negro…una pareja que son el uno para el otro: cómplices y entregados.

*.-El Centro Cultural Sampedrano (CCS) conmemoró siete décadas de impecable trayectoria y contribución a la cultura hondureña con una Gala de Arte y Música Internacional….El evento fusionó historia, comunidad y talento de primer nivel, reuniendo a directivos, aliados culturales, artistas e invitados especiales en una celebración memorable.

*.-Las festividades centrales se desarrollaron con dos jornadas especiales en la sede del CCS en San Pedro Sula: El miércoles 29 de octubre: Gala Protocolaria…Una velada solemne que marcó el inicio de las celebraciones, con la presencia de representantes institucionales e invitados de honor, destacando la trayectoria y el impacto del CCS…El jueves 30 de octubre, se realizó una presentación abierta al público general, una noche para disfrutar de música, arte y convivencia cultural.

*.-. Ambas galas vibraron al ritmo del jazz contemporáneo gracias a la participación estelar de los artistas estadounidenses Laurin Talese y V. Shayne Frederick…Los reconocidos exponentes cautivaron a los asistentes con interpretaciones llenas de emoción y virtuosismo, complementándose con el talento nacional del Jazz Guitar Trio…Muchos éxitos más para CCS.

Rodolfo Bueso y Raquel Selim, en la en la Gala de entrega del Sello FUNDAHRSE.

*.-Este jueves 13…aquilata otra vuelta más al sol la reconocida matrona de generaciones doña Tina Pineda de Mena, esposa del reconocido abogado de antaño, don Ángel Ramón Mena…la reunión familiar más esperada de noviembre organizada por sus hijos: Ricardo, Ángel Ramón y Marisa Jackeline Mena de Milla…Se unen a las congratulaciones para la matriarca, sus hermanos, nietos y hasta biznietos…¡Bendición Aparte!…¡Felicidades!

*.-Blanca Margarita Álvarez Salazar, también arranca celebraciones de cumpleaños esta semana…así como leen mis amores…esta ex mariana y socialité sampedrana departirá en casa con sus hijos, nietos y sus glamurosas hermanas: Lila de Sorto, Maricarmen de Matute y Anita de Tarrab…quienes con sus respectivas familias congratularan a Blanca…a celebrar con esas delicatessen con las que se luce en fechas especiales la siempre guapa Belinda Bodden de Valle…¡Bendiciones a doña Blanca!

*.-Celebro nueve añitos Liah Cecilia Murillo Aguilar, destacada alumna del Centro Cultural Sampedrano del cuarto grado…una linda fiesta temática en familia fue ofrecida por sus padres Ricardo y Sirian Aguilar de Murillo junto a sus hermanos Lucía Valentina y Ricardo…familiares y amistades a acompañaron a la cumpleañera…¡Muchos años más de vida para Liah!

*.-Luis y Lourdes Michelle Chinchilla de Villafranca celebran por su tercer año de casados…la bella diva de mercadeo de Pepe Jeans luce más radiante que nunca y con renovadas ideas para las venideras campañas de su centro de labores…colecciones que pueden adquirir en todas las tiendas Diunsa a nivel nacional…¡Un brindis por Luis y Michelle!

*.-David y Keyla Garay de Cruz se disponen a celebrar sus “Bodas de Papel Couche”, luego de ese íntimo enlace que estelarizaron en los salones del Hilton Princess…unidos por la fe cristiana por el pastor Oscar Suarez y donde las familias Cruz-Hernández & Garay-Sosa se unieron en un solo brindis por el amor de sus hijos, que lucieron elegantísimos atuendos nupciales en la noche más esperada de sus vidas…¡Una boda muy chic!

Celebran sus “Bodas de Algodón”, Freddy Martínez y Jennifer Rodríguez… Hace dos años esta pareja se unió en matrimonio en una ceremonia religiosa y recepción post boda en los Salones Emperadores del Hotel Copantl y donde el Pastor Carlos Guerra de la Iglesia Cefad los declaró unidos en matrimonio…Lidabel y Scarleth Mena trasformaron ambas estancias en tonos blanco, dorado y abundantes follajes… Familiares y amistades los acompañaron esa memorable fecha…Freddy Jennifer disfrutaron su luna de miel en Punta Cana, Republica Dominicana…¡Que se repita ese viaje amigos!

*.-Tal parece que el escándalo con el loquillo de Nawat en el Miss Universe, le favoreció bastante a la mexicana Fátima Bosch, porque Tailandia y el mundo la ama…es la reina que mas sube por su carisma, liderazgo y dulzura.

*.-La tabasqueña brilla como el mismo sol de Bangkok en cada salida y el público la ama…ya subió al Top 5 y por justicia divina merece un buen puesto ahí…Chile “plancho” con ese tik tok por andar de carreta del maquillista, quien como buen “Thai boy”, anda “claveando” a las más fuertes para que solo brille la anfitriona: ¡La quieren de MU a la fuerza!

*.-Venezuela como todos los años, es la más vitoreada en redes y público presente por su imponente estampa: finísima y clasuda como toda una “Dama del Country Club”…así o más señorial y sofisticada luce Stephanie Abasali…otra que está sacando las “garras” y va escalando al Top 5…¡La auténtica diva de este año!…29 maletas cargadas de todo…según dicen: US$200,000 en vestuario, todos diseños de Michael Cinco…#eternojuez.

Nuestra Alejandra Fuentes no se queda atrás y no se achicopala con las palanconas o grandes potencias…muy segura de sí misma la olanchana de Catacamas y todo un encanto en sus apariciones…entre las reinas más integrales enviadas por Carimaxxx…dulce, carismática, espontánea y desenvuelta…ni el pie hinchado la detuvo antes de partir a Phuket…brilla en todos los reels y demás plataformas…¡Bryan Alexis llegara para lobbie!

*.-Entre las morenas de alto impacto en esta edición sobresalen las misses de: Congo, T&T, Costa de Marfil, Turcos & Caicos y Guadalupe…y las latinas que pueden clasificar figuran: México, Chile, Costa Rica, Venezuela, Colombia está creciendo bastante, una pasarela como pocas…Cuba llego bien pre fabricada y si su tía Gloria integra el jurado, puede llegar bien alto…Puerto Rico, Bolivia es el cisne de esta edición y Honduras encanta.

*.-Por el Viejo Continente, este año hay poca calidad, pero entre lo bueno poco…Francia es fabulosa: Eve Gilles seduce con su frescura y estilo chic…la checa a bajado puntos por vestuario, mientras que Estonia es la Barbie de Europa…Suben: Slovakia, Rumania…Malta figura y puede sorprender en la final, mientras que la portuguesa derrocha fineza, presencia y ángel…Por Asia, Tailandia es la reina a vencer, de no ganar, sería la Miss Universe Asia…otras fierces: India, Bangladesh y Palestina.

*.-Siguiendo con la sama Abasali…se nota un poco distante en redes, algo apartadita de sus compañeras latinas…¿será porque se pierde entre las palanconas?…La diva caraqueña mejor se distancia con su glamour…Las demás si se llevan entre sí, excepto la “cubiche”…quien posa como escultura egipcia: seria, petulante y algo engrandecida…Es más empática su señora madre La Flaca Estefan, quien se desvela charlando con su beba.

*.-Lina Teresa le espera un futuro como modelo grafica e “influencer” de marcas…por el momento no la vemos como actriz…mas no así a la americana-ecuatoriana Nadia Mejía…la hija de Gerardo es la “femme fatale” de esta edición y una excelsa villana para telenovelas, series o películas en la USA…Otra que tiene pinta para actriz es la perucha…La mexicana “gane o no gane” ya la piden para alfombras rojas en EEUU.

*.-Fátima Bosch ya se “embolso” al mundo con ser la heroína de esta edición, el estandarte de las mujeres empoderadas…tiene talle corto, no le luce el “pelatzo” extendido porque la termina de “chaparrear”…Igual le espera una carrera en medios y pasarelas tipo la colombiana Ariadna Gutiérrez, ex comadre de nuestra Iroshka Elvir en Las Vegas 2015…La tabasqueña ya está invitada a la “Casa de Los Famosos” de Telemundo.

*.-Quien no nos termina de convencer es la brasileña María Gabriela Lacerda, por más fashion que luce, no le vemos garra de reina universal, se pierde entre las panteras…La Miss Brasil fue preparada por las virreinas Natalia Guimaraes (ex comadre de nuestra Wendy Salgado en CDMX-2007) y por Julia Gama (Intima de nuestra Cecilia Rossell en Hollywood Fla-2021)…¡Con muchísima suerte Brasil llegaría al Top 12 de este año!

*.-La sudamericana que si tiene garra de reina y sed de clasificación es la argenta Aldana Masset…quien desde que llego a tierras tailandesas acapara medios por su fiereza…una rubia encantadora y muy desenvuelta, con una “regiedad” como pocas…todo un torbellino en pasarela y puede sorprender en el Top 30…Belice es otra de las grandes sorpresas de este año…De hecho: Honduras, Costa Rica y Belice, brillan por el istmo…#luck.

*.-En un cónclave como Miss Universo, “cualquier” cosa puede suceder entre preliminares y noche final…más con una sede en Asia…Cuando se anuncian las semifinalistas, es cuando el mundo “siente” el hedor a tramoya y “por donde van las balas”…dejando al planeta jetiabierto y con las bragas en las patas…¡Cada año con más batacazos que el anterior!…según intereses de mercadeo entre las naciones más rentables.

*.-De retache a estas tierras con vuelo eterno: de Bangkok-Madrid a Palmerola, nos cuentan varios amigos que ya barajan como posibles “ungidas” al cetro Carimaxx a las cotizadas: Stephie Morel, Celia Monterrosa y Brittany Marroquín, para la edición del Miss Honduras Universo 2026 a realizarse en el Club Hondureño Árabe el venidero mes de Junio…con el auspicio de la comuna sampedrana y don Pollón reelecto.

Miguel Izaguirre y Faviola Romero, celebran su sexto aniversario de matrimonio… Está pareja conmemora seis años de unión, un motivo perfecto para recordar su espectacular boda… La ceremonia eclesiástica se celebró en la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa, seguida de una elegante recepción post-boda en el Hotel Villa Sarela… Ambos escenarios lucieron impecables gracias a la decoración de Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos, quienes crearon una atmósfera sofisticada combinando rosas, hortensias, claveles y abundantes follajes. La novia, Faviola Romero, se decantó con un hermoso vestido diseñado por Grethel Mena de su firma GM… Miguel y Faviola festejan este aniversario especial en compañía de su bella hija, Belén. ¡Nuestras más sinceras felicitaciones a la familia!

*.-Como asustados quedaron con la noticia del nuevo bar “open mind” del pueblo, con todos los fulls mickies y distintas salas de “estar”…¡Hasta “dark room” tienen para los más aventados!…ni hablar del infaltable “Glory Hole” para los más urgidos…jijijiji…Todo esto en la zona más chic de la city con regio “open house” y a full luces pirotécnicas el sábado pasado…que despertaron a muchas familias “bien” del área, en plena medianoche.

*.-Nuestro Burundanga llego como representante de este portal y captó de todo esa noche…y aún más al amanecer…conocemos a los socios, pero entre ellos no estaba aquel casado que vieron en plan de cacería: solito y más galán que nunca el padre de dos…¡Fue el más divertido del lugar en la pista, bailando los ritmos de moda y hasta con dos al mismo son!…#WAO.

*.-Mi amigo salió exhausto pero fascinado de ese congal, poseedor de una decoración muy avant garde, donde el fino menaje se lleva las palmas…ni hablar de la decoración, música, bar y atención de primera…los hostest brillaron en fineza toda esa jornada…muchas caras VIP, conocidas de la bohemia sampedrana: aquel grupete de médicos dio función hasta las 15…se nota recién graduados o en plena “residencia”…¡Como runguean!

*.-Cerramos con las notas astrológicas de Grimorio desde Ilama…Mercurio ya está retrogrado desde el domingo hasta el 29 noviembre…primero en sagitario (Trasquilando a los 3 máximos de la política hondureña, que andarán muy intensos estas semanas)…y luego Mercurio retrograda a escorpión: dos de los signos más intensos del zodiaco y en un mes nada light…o sea…cuidado con lo que digan y lo que firmen este mes…nada de grandes inversiones o compras estratosféricas que “reventaran” en clavo los venideros 6 meses…¡No se la van a acabar!..¡Esperen hasta diciembre!

Radiante y espléndida, la ex Miss Honduras Internacional, Tania Zavala, celebró un año más de vida. La belleza y el carisma que la caracterizan fueron el marco perfecto para este festejo…Rodeada del cariño de sus seres queridos, Tania compartió su celebración, destacando la compañía de su entrañable amigo, Sergio Paz.

¡Felicidades a Tania Zavala!

*.-Cuidado con esa lengua sagitario, porque ustedes son de los signos más francos, honestos y directos…no se miden para gritarle el precio a quien sea, donde sea y por el medio que sea…¡Se van como hilo de media con la verdad en las tapas!… “Todo lo que digan o expresen podrá ser usado en su contra: trabajo o familia”…En este mes le “serruchan” el laburo a muchos sagitario y escorpiones con lo que digan…¡A morderse la lengua!

*.-Mercurio retrogrado estas semanas…igual trastoca las relaciones sentimentales en varios signos, porque regresan “de la nada” viejos amores, conquistas o acostones del pasado, vía: sueños, redes sociales y hasta en vivo en la puerta de sus casas…#WTF…varios provenientes del extranjero…Sagitario, Géminis, Escorpión y Tauro…los más aspectados con este tema…Signos más que inolvidables…como Escorpio ¿verdad MICA?.

*.-Hoy, martes 11/11…también retrograda Júpiter…el planeta de la suerte, la expansión, los viajes y la buena fortuna…en Cáncer…desde hoy hasta el 10 de marzo del 2026…#OMG…¡Se les congela todo lo anterior a los cangrejitos del zodiaco!…#pilas…cuando los Capricornio se mantendrán “estables” en el amor: casados igual que siempre y solteros más solos que un tostón en el fondo de la cartera…Cáncer: ahorren lo más que puedan.

¡Atención, sampedranos! Fiesta Ochentera en Puerta…Según ha trascendido, se están ultimando los detalles para una gran fiesta ochentera en San Pedro Sula… El mayor atractivo de este evento sería la animación, que estaría a cargo del veterano trío de “Los Tres Pelones”: Charlie Martino, Gustavo Vallecillo y Erick Nassar. La expectativa está al máximo ¿Se concretará este épico encuentro?

Ojo con sus dispositivos electrónicos: celulares, tablets y hasta PC porque “de la nada” se dañaran por la causa que sea…Idem: severas y frecuentes fallas en las señales de cable e internet por jornadas enteras…igual caídas de plataformas digitales y sistemas de líneas aéreas en grandes aeropuertos del globo…¡Todo por el bendito Mercurio retrogrado!…Un fuerte abrazo con aroma a: “Vibrato” de Sospiro (o su mejor clon “Bravanzo Vestige” de Dumont)…el perfume unisex que todo Tauro necesita la última noche de este 2025 y todo el 2026…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense ya saben que los queremos en P!#$%&.