Laboratorio Bueso Arias recibe por tercer año consecutivo el Sello ESR de FUNDAHRSE

San Pedro Sula. – Laboratorio Bueso Arias ha sido reconocido por tercer año consecutivo con el Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR), el máximo galardón en el país que distingue el compromiso de las empresas hondureñas con la sostenibilidad, la ética y el bienestar social. Este prestigioso reconocimiento es otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Empresarial (FUNDAHRSE).

La Licenciada Ana Clemencia Bueso-Ferez recibe el Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR) de FUNDAHRSE, entregado por Farid Kattum.

Este logro reafirma el esfuerzo continuo de todo el equipo de Laboratorio Bueso Arias y consolida nuestro compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad.

Ana Clemencia y Valeria Bueso.

“Este reconocimiento refleja el trabajo constante de todo nuestro equipo, nuestras iniciativas alineadas y el impacto positivo que generamos en la comunidad. Seguiremos avanzando con ética, propósito y una visión sostenible para el futuro”, expresó Valeria Bueso.

Lic. Ana Clmenecia Bueso, gerente general de Laboratorio Bueso Arias.

Laboratorio Bueso Arias promueve activamente iniciativas enfocadas en el impacto social y ambiental, destacando:

Salud y Bienestar: Contribuyendo directamente a la salud de la población.

Educación de Calidad: Fomentando el desarrollo profesional a través de la educación.

Protección del Medioambiente: Trabajos dedicados a la preservación de nuestro ecosistema.

Todas estas acciones están firmemente alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, 4 y 15 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El equipo de Laboratorio Bueso Arias, colaboradores y directivos, celebra con orgullo la obtención del Sello ESR. ¡Un reconocimiento al esfuerzo de todos!

A través de su programa interno, “Voluntarios Buesito”, los colaboradores de Laboratorio Bueso Arias se transforman en agentes de cambio. Participan activamente en acciones sociales, educativas y ambientales que generan un beneficio directo en las comunidades donde operan.

¡ Orgullo de equipo! Colaboradores de Laboratorio Bueso Arias unidos para celebrar la recepción del Sello ESR de FUNDAHRSE.

Con la obtención del Sello ESR por tercer año, Laboratorio Bueso Arias reafirma su identidad y compromiso de seguir trabajando con propósito, ética y empatía, demostrando que ser socialmente responsables forma la base de su gestión.