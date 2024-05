Diunsa presente en la Semana de la Sostenibilidad de Fundahrse

San Pedro Sula. – Diunsa reafirma su compromiso con el bienestar de las familias hondureñas, participando en la semana de la Sostenibilidad organizada por la fundación Hondureña de la Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE), que este año tiene como tema principal: “Impulsando negocios sostenibles y sociedades resilientes”.

Diana Faraj, presidente ejecutiva de Fundación Diunsa, firma la Declaratoria Anticorrupción, en el marco de la Semana de la Sostenibilidad de Fundahrse.

“Para Diunsa y Fundación Diunsa es un privilegio formar parte de este vento en el que tenemos la oportunidad de presentar nuestros programas e iniciativas para la inclusión social desde distintas áreas, especialmente desde la formación en valores a través del deporte, así como la empleabilidad y el emprendimiento” destacó Diana Faraj, presidente ejecutiva de Fundación Diunsa.

Durante la semana de la sostenibilidad, Diunsa estará representada en el panel “Empleo y Emprendimiento justo e inclusivo” compartiendo sus experiencias con el Programa de Inclusión laboral Juvenil.

Por su parte, la Fundación Diunsa, barco social de la empresa cuenta con un stand informativo en la Expo Sostenibilidad, los días 22 y 23 de mayo en Expocentro, donde los asistentes pueden conocer más sobre los diversos proyectos e iniciativas que desarrolla.

“Invitamos a todos a visitar nuestro stand en la semana de la sostenibilidad de Fundahrse para conocer de primera mano nuestro compromiso y las acciones que estamos llevando a cabo para contribuir al desarrollo de una Honduras más sostenible y resiliente”, destacó Faraj.

Mireya Larach, Diana Faraj y Elisa Pineda.

Sobre la sostenibilidad de Diunsa

La estrategia de Responsabilidad social Empresarial (RSE), y de sostenibilidad de Diunsa se fundamenta en tres pilares esenciales: las personas, el medioambiente y las instituciones. Esta estrategia está alineada con seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: No. 5 igualdad de género; no. 8 trabajo decente y crecimiento económico; No. 10 reducción de las desigualdades; No. 12 consumo y producción responsable; No. 13 acción por el clima y No. 17 alianzas para lograr los objetivos.

Diunsa incorpora la RSE en su gestión de negocios desde el año 2010; a partir de entonces, ha logrado grandes avances en siete materias fundamentales: gobernanza, practicas laborales, derechos humanos, practicas justas de operación, medio ambiente, asuntos de consumidores y participación en desarrollo de la comunidad.

Además, la Fundación Diunsa lleva a cabo importantes iniciativas en pro de los emprendedores, la niñez y la juventud; enfocadas en la formación de valores y la promoción del deporte. Estas actividades reflejan el compromiso de Diunsa con la creación de un futuro más sostenible y equitativo para todos los hondureños.