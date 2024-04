El príncipe Harry viajará a Londres en mayo por el 10 aniversario de los Juegos Invictus.

El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido y la difunta princesa Diana, asistirá el 8 de mayo en Londres a la celebración del décimo aniversario de los Juegos Invictus para veteranos de guerra heridos que él fundó en 2014, informa este domingo la BBC.

La cadena pública británica dice que el hermano del príncipe William (el heredero al trono) hará una lectura en un servicio religioso en la catedral de San Pablo, en el este de Londres, en el que el actor Damian Lewis recitará un poema.

The Invictus Games Foundation will celebrate 10 years of changing lives and saving lives with a 'Service of Thanksgiving' at St Paul's Cathedral on May 8th.



