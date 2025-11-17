Justin Bieber sufre “fuerte” lesión en las Costillas tras caída de su patineta eléctrica

A pocos meses de su regreso triunfal a los grandes escenarios, Justin Bieber enfrenta un inesperado contratiempo físico.

El artista de 31 años reveló durante una extensa transmisión en vivo que sufrió una lesión considerable en las costillas después de caer de su patineta eléctrica Onewheel.

La confesión ocurrió en un livestream de casi cuatro horas en Twitch, donde Bieber ensayaba con una banda en vivo algunos de sus temas más emblemáticos, como “What Do You Mean?” y “Purpose”. En medio de los ajustes musicales, el cantante no pudo ocultar el dolor.

“Mi costilla está jodida, bro… me duele reír, hablar,” dijo mientras se estiraba y presionaba el costado. “Intento hacerme el cool, pero esto me está afectando. Hasta cantar duele”.

Bieber explicó que la lesión ocurrió cuando cayó de lado mientras manejaba su Onewheel, un tipo de patineta eléctrica de una sola rueda que ha ganado popularidad entre celebridades y jóvenes por su velocidad y maniobrabilidad.

En los últimos años, este tipo de vehículos se ha asociado a un número creciente de accidentes por pérdida de control o frenadas inesperadas, especialmente en superficies irregulares.

La caída, en el caso del cantante, resultó en un golpe directo al costado que le provocó dolor incluso al respirar profundamente.

¿Por qué una lesión en las costillas afecta tanto a un cantante?

Aunque no se trata de una lesión que requiera reposo absoluto, el área torácica juega un papel crucial en el desempeño vocal.

Para cantar, se necesita una respiración diafragmática estable, proyección sostenida y expansión de la caja torácica, todos movimientos que pueden resultar extremadamente dolorosos con una lesión en las costillas.

Esto explica por qué Bieber realizó pausas frecuentes durante su ensayo y por qué incluso actividades simples, como reír o hablar, lo hacen sentir molestias.

Coachella 2026: el show que no puede fallar

A pesar de la incomodidad, Justin Bieber continúa entrenando físicamente y vocalmente para su debut como headliner en Coachella 2026, programado para los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril.

Con información de agencias