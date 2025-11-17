Inauguran exposición “El Merendón”: Una muestra pictórica que celebra la belleza y la riqueza natural

San Pedro Sula. – El Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI), en una colaboración estratégica con Estudio 7 y Banco Atlántida, ha inaugurado en el Hotel InterCity la quinta edición de su proyecto expositivo anual, “El Merendón”. Esta muestra pictórica no solo celebra la belleza y la riqueza natural de la imponente cordillera que es el pulmón de la Capital Industrial, sino que también hace un llamado urgente a su protección.

Las artistas participantes en la quinta edición de “El Merendón” posan junto a ejecutivos del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI) y Banco Atlántida.

La propuesta presenta un compendio de 41 obras que realizan un repaso por la trayectoria del proyecto en sus cinco años de existencia. Los temas abordados por las artistas se centran en la vitalidad del planeta, incluyendo el agua, la biodiversidad, los arrecifes de coral, la fauna y el medioambiente en su conjunto.

La exposición cuenta con la participación de diez destacadas artisas, cuyo talento da vida a esta causa: Margarita Hernández, (Adamarga), Ana Handal, Doris Mejía, Cali Fernández, Carol Verdial, Dania Alaniz, Giovanna Lara, Maru Handal, Lucy Borjas y Sulim Trejo.

Durante el acto inaugural, el IHCI resaltó la relevancia de seguir creando espacios que fortalezcan la identidad cultural de la ciudad. La institución destacó que “El Merendón” se ha consolidado como un proyecto de referencia esencial para comprender la relación intrínseca entre San Pedro Sula, su patrimonio natural y la creación artística femenina.

En su mensaje oficial, el IHCI reafirmó su compromiso: “Este evento no solo celebra la creatividad de nuestras artistas, sino que también reafirma el compromiso del IHCI con la promoción del arte, la educación cultural y el acompañamiento constante a los procesos creativos de la comunidad artística sampedrana”.

“El Merendón es arte, identidad y vida. Cada edición confirma la necesidad de seguir impulsando proyectos que acerquen la creación artística a la comunidad”, señaló el IHCI durante el acto inaugural.

La muestra hace un llamado a la sociedad para que se sume a la protección del planeta, promoviendo la adopción de nuevas conductas: desde el consumo adecuado del agua y la reforestación, hasta el reciclaje y la búsqueda de fuentes de energía renovables.

La exhibición enfatiza que la comprensión de las relaciones entre los sistemas naturales y sociales es esencial para abordar los problemas que aquejan al planeta derivados del uso irracional de sus recursos. Este proyecto logra un equilibrio al fusionar el valor del arte como realidad social y la valoración que los artistas hacen de su entorno natural.

A través de esta propuesta artística, el IHCI y Estudio 7 buscan atraer la atención, particularmente de los habitantes del departamento de Cortés, para que se involucren en la protección del Merendón, una fuente generadora de agua vital.

La muestra estará abierta a disposición del público en las instalaciones del IHCI hasta el próximo 5 de diciembre.