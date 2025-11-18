¡Dulce espera! Carolina David-Reyes disfruta de un encantador baby Shower

San Pedro Sula. – La futura mamá, Carolina David-Reyes, celebró su próxima maternidad con una íntima y encantadora reunión prental. El evento marcó la cuenta regresiva para la llegada de su primera hija, Fabianna Isabel, quien se espera para mediados de febrero de 2026.
El sábado 15 de noviembre fue testigo de una atmósfera de profunda alegría y anticipación en uno de los acogedores reservados de Meza 23 del Club Hondureño Árabe. El espacio, cuidadosamente ambientado con una decoración primaveral, recibió a Carolina, quien irradiaba una felicidad palpable a la espera de su primogénita.
La celebración prenatal se convirtió en un verdadero agasajo, reuniendo al afectuoso círculo de familiares y amigas más cercanas. Para su cita, la homenajeada eligió una sugerente túnica maternal en delicados tonos primaverales, que realzaba con gracia y elegancia la dulce curva de su avanzado embarazo.
Detrás de este encuentro memorable estuvieron las futuras abuelas, Ivis de Reyes y Carolina Ponce de David, quienes, con el acompañamiento incondicional de Waldina, Thelma, Nora y María Ester David, planearon cada detalle.
El baby shower citó al más íntimo círculo social, el cual disfrutó de un suculento y exquisito banquete, cuidadosamente dispuesto en las mesas, y regado con refrescantes bebidas que animaron la mañana.
El selecto grupo de damas allegadas aprovechó la oportunidad para compartir una jornada amena, entre divertidas dinámicas y efusivos juegos propios para la ocasión, celebrando la gran bendición que está por llegar al hogar de este joven y ejemplar matrimonio, formado por Carolina y German Reyes.