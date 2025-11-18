¡Dulce espera! Carolina David-Reyes disfruta de un encantador baby Shower

San Pedro Sula. – La futura mamá, Carolina David-Reyes, celebró su próxima maternidad con una íntima y encantadora reunión prental. El evento marcó la cuenta regresiva para la llegada de su primera hija, Fabianna Isabel, quien se espera para mediados de febrero de 2026.

Carolina David-Reyes junto a su suegra, Ivis de Reyes, y su madre, Carolina Ponce de David.

El sábado 15 de noviembre fue testigo de una atmósfera de profunda alegría y anticipación en uno de los acogedores reservados de Meza 23 del Club Hondureño Árabe. El espacio, cuidadosamente ambientado con una decoración primaveral, recibió a Carolina, quien irradiaba una felicidad palpable a la espera de su primogénita.

La futura mamá, Carolina David-Reyes luce radiante y feliz.

La celebración prenatal se convirtió en un verdadero agasajo, reuniendo al afectuoso círculo de familiares y amigas más cercanas. Para su cita, la homenajeada eligió una sugerente túnica maternal en delicados tonos primaverales, que realzaba con gracia y elegancia la dulce curva de su avanzado embarazo.

Carolina con las oferentes del baby shower.

Detrás de este encuentro memorable estuvieron las futuras abuelas, Ivis de Reyes y Carolina Ponce de David, quienes, con el acompañamiento incondicional de Waldina, Thelma, Nora y María Ester David, planearon cada detalle.

Carolina con su hermana Laura David.

El baby shower citó al más íntimo círculo social, el cual disfrutó de un suculento y exquisito banquete, cuidadosamente dispuesto en las mesas, y regado con refrescantes bebidas que animaron la mañana.

Carolina David con sus abuelas.

El selecto grupo de damas allegadas aprovechó la oportunidad para compartir una jornada amena, entre divertidas dinámicas y efusivos juegos propios para la ocasión, celebrando la gran bendición que está por llegar al hogar de este joven y ejemplar matrimonio, formado por Carolina y German Reyes.

María Elena Yuja, Sabrina Irula, Carolina David, Ana Cecilia Ferrufino y Cristina Obregón.

Las invitadas participaron en divertidos juegos.

Gabriela Villafranca, Claudette Icaza y Norma Valladares.

Irma Muñoz, Carolina David y Johana Ortega.

Elena Yacamán y Denia FloresGomez.

Keyla García y Liza Herrera.

Alejandra Martel y Ariana Reyes.

Elvia María, Carolina y Sandra Ponce.

Sabrina Irula y Cristina Obregón.

Ligia Reyes y Alma Hernández.

Juana Cabrera, Daisy de David, Waldina David y Ana Lucia Rivas.