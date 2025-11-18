UCENM conmemora el Día del Microbiólogo Hondureño

San Pedro Sula. La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) celebró el 18 de noviembre con gran entusiasmo el Día del Microbiólogo Hondureño, dedicando una jornada especial a destacar la importancia de la ciencia, la vocación y el compromiso con la vida de estos profesionales esenciales.
El evento Reunión a estudiantes y docentes de la carrera de Microbiología, quienes fueron recibidos por las máximas autoridades de la institución.
La celebración estuvo encabezada por la Rectora Institucional, Abog. María Antonia Fernández de Suazo, y el MSc. Roldán Suazo Nuila. La pareja compartió un sentido mensaje de motivación y reconocimiento, enfatizando la invaluable labor que los microbiólogos desempeñan en la sociedad hondureña.
El programa incluyó la participación de dos conferencistas que ofrecieron ponencias clave sobre el rol actual y futuro del microbiólogo: el Dr. Edwin Mejía con la conferencia: “Ser Microbiólogo hoy: vocación, ciencia y compromiso con la vida”. El Dr. Cristian García con la conferencia: “El compromiso fundamental del Microbiólogo Hondureño con la seguridad alimentaria nacional”.
Las Dra. Susana Venegas y Dra. Nora Ferrera hizo entrega de diplomas de reconocimiento a ambos expertos en agradecimiento por su notable contribución a la jornada.
Un punto culminante de la celebración fue el recorrido por los stands creativos diseñados por los estudiantes de Microbiología. Estos espacios no solo sirvieron como una plataforma para demostrar su talento y profundo conocimiento, sino también su pasión por la ciencia.
La emotiva jornada concluyó en un ambiente festivo y de camaradería, con el corte del pastel conmemorativo, regalos y sorpresas.
La UCENM reafirma su misión de formar profesionales de Microbiología comprometidos con el bienestar, la salud pública y el desarrollo integral de Honduras.