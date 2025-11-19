Chicha y Limón martes 18 de noviembre de 2025

BOHOBOCO!!…La Navidad ya se siente por toda Honduras…Y el Thanks Giving igual, con muchas propuestas gastronómicas…Imperdibles en esta edición: Pasajes de la boda de Marifer Prieto y Farid Andonie…La Senior Dinner de la Escuela Santa María del Valle…Esta semana llega a su final el Miss Universo…Juan José Sierra y Grisel Cárcamo ya son esposos…Onomásticos…Fechas memorables y el comadreo de rigor que muchos esperan…#arrancamos.

Abrimos boca con una velada fabulosa: El open house de Hasta La Pasta en Corporativo 1908, que mejor forma de celebrar casi tres décadas de deleitar el paladar de sus comensales en el Valle de Sula…y foráneos que hacen del mesón de Carolina Cueva, el “must have” para degustar los sabores de la bella Italia y su dolce vita…La familia Cueva en pleno, como excelsos anfitriones de una pléyade de la “creme de la creme” de SPS…Junto con la gentil Carolina, su bella hija Claudia Colindres con su apuesto esposo Carlos Pineda, recibiendo a su selecta clientela…entre quienes divisamos a: los guapos Arturo y Yanira Fernández de Bendaña y nuestros especiales amigos Enrique y Carmen Leticia Figueroa de Morales, entre un largo etcétera de honorables miembros de la sociedad sampedrana, que hacen de Hasta La Pasta su mesón ideal para celebrar. / Foto cortesía.

*.-Si de celebraciones se trata: Carolina Handal-Canahuati tira su tienda por la ventana para brindar con las copas Riedel, 33 años de brindarle calidad y distinción a sus clientas con su tienda Eleganza…Esa tarde noche de damas, la tienda lucio lo último en tendencias de temporada, todo chulísimo y de buen gusto…por ahí vimos tan amenas como siempre: Nena Marinakis de Díaz-Lobo con su bella Tricia, Pamela Blanco-Vaquero.

*.-Lilian Martínez, Carmencita Larach-Faraj, Blanca Sansur-Hawit, Laurita Larach, Katherine Prieto, Elenita Diaz-Szydel, Gisselle Rishmawy…Lucena Kawas, Normita D’Arcy, Amalia Jaar, Zobeida Saybe-Alemán, Laurita Blanco, Carolina Santos-Kafati, Marlen Faraj, Vanessa Rodríguez-Rojas y su linda madre doña Blanca, Carmencita Calix-Oviedo e Ivette Raskoff.

*.-Benditos entre tanta beldad, los guapísimos hijos de la anfitriona: Rodrigo y Sebastián Canahuati con Eugenio Laínez, quienes junto al staff de Eleganza, fungieron como gentiles oferentes del coctel que se prolongó gracias a las atenciones y el mágico ambiente de la tienda, que llego para quedarse en el buen gusto de la sociedad hondureña…porque también se brindó en TGA por los 21 años con la planeación de Blanca Bendeck.

*.-Los villancicos y la clásica musicalización del saxofonista Abraham Lainez, siguió en la Capital de La República, con la exquisitez que define a doña Carolina, quien convoco a su selecta clientela de Tegucigalpa para brindar por la efeméride en “La culta”…Entre fiambres, vinos y el mágico ambiente de Eleganza, disfrutaron esa tarde: Pia Ferrari-Pastor, Anna Melissa Paz, Lastenia Álvarez, Nan López-Marinakys y su linda hija Nan, Lucia Barrientos-Nasser, Pati Corrales, Diana Atala.

*.-Otras divas de la sociedad capitalina que disfrutaron la fina anfitrionía de Carolina Canahuati fueron: Novella y Michelle Villela, Zoila Morcillo, Monica Arita, Liziem Valladares…Leda Suarez, Miriam Fernández, Andrea Casco, Lety Raudales, Gloria Carolina Lopez, Lesbia Casco, Fatima Flores, entre otras reconocidas damas, que apreciaron al detalle las maravillas que ofrece Eleganza, para esta temporada y para celebraciones especiales.

*.-Las redes sociales de la tienda, se coparon de buenos deseos y admiración por las gráficas…que por estas fechas ya son “sold out” gracias al financiamiento de una reconocida institución bancaria…por cierto, la Blanche luce más fitness que nunca…”dicen” que se instaló la banda gástrica…lo dudamos, porque la colega le tiene pánico al quirófano…Lo cierto es que luce delgadísima: un gramo menos y desaparece…#bellas.

*.-¿Acaso otra obra maestra de las manos de oro de Cherefant?…también lo dudamos porque La Bendeck le huye a las agujas, canulas y todo lo clínico invasivo…si evita al máximo a MICA en El Hilo, no se diga a una intervención médica de ese calibre…A quien le ofreció Cherefant estilizar su figura es a Carolina Lanza, lo sigue sopesando el gran amor de Eder.

Una de las distinguidas parejas de la sociedad sampedrana que pasaran su primera Navidad como esposos, son Farid Chucry Andonie Faraj y Maria Fernanda Prieto Sabillón, quienes están a punto de arribar al país luego de sus luna miel a bordo de un crucero por el mediterráneo, luego de sus primeras semanas como marido y mujer…Farid y Marifer nos deleitaron con una boda fuera de serie, con misa de esponsales en la Sagrada Familia y posterior banquete en los salones Napoleón del Centro de Convenciones Copantl…ambos recintos enchulados por Susana Prieto.

*.-María Fernanda lucio majestuosa…enfundada en primorosa blonda nupcial en un ajuar de ensueño y corte princesa…con sutil escote corazón y mangas largas…con impecable estilismo que develaba por completo su bello rostro, reflejando la felicidad de verse convertida en la esposa de Farid…quien se decantó por opulento smoking de Tom Ford…#WAO.

*.-Denotando la elegancia y la gallardía de todo caballero al cambiar de manera formal su status civil…Farid Chucry ya es el esposo oficial de María Fernanda.. La fiesta postboda fue fascinante…Los padres de los novios, Faiz Andonie y Julieta Faraj-Andonie, junto a Rafael Prieto y Betty Leticia Sabillón-Prieto, compartieron la inmensa felicidad de sus hijos.

La emoción del gran día. Julieta Faraj de Andonie disfrutó de la celebración nupcial de su hijo Farid Andonie y María Fernanda Prieto, capturando este hermoso momento de felicidad junto a su círculo de amistades cercanas.

*.-En el marco de las sesiones mensuales de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, este mes le toco fungir como honorable anfitrión de la velada diplomática al Consulado Honorario de la Republica del Perú…liderado por el reconocido empresario sampedrano Jorge Panayotti, quien se vio flanqueado por su elegante esposa Maritza, que cumplieron a cabalidad con el protocolo y quorum establecido por la asociación.

*.-Luego de la cordial bienvenida, el anfitrión Panayotti Nustas, destacó la presencia de su invitada de honor, la ministra consejera Yvette Beoutis Candahuana, Encargada de Negocios de la Embajada del Perú en Honduras…Asimismo, hizo extensivo su saludo a los invitados especiales de la Embajada de Israel en Honduras: Su Excelencia Nadav D. Goren y su distinguida esposa.

*.-Los estudiantes de último año de High School ya departen en distintas actividades extra curriculares previo a la graduación programada para junio próximo…arrancaron con las coloridas y alegres “entrances” y siguieron con desayunos, cenas, Halloween y hasta el Thanksgiving Day a celebrar la venidera semana…Los capitalinos: International School, La Estancia y la Dowal, son parte de ellos…Mientras tanto, La Santa María del Valle de SPS no se quedó atrás y celebro con una cena muy especial.

*.-La Clase 2026 de la prestigiada institución rectorada por Wendy Hall, se decanto por la elegancia de Meza23, donde late el corazón del Club Hondureño Árabe para departir en su “Senior Dinner”…portando la última moda en atuendos de coctel de prestigiadas boutiques de la ciudad, las jóvenes posaron para el recuerdo y los chicos en trajes semi formales de tonos sobrios, compartían anécdotas de sus años de estudio…Graficas memorables que invitamos a apreciar en este portal…¡Elegantísimos!

La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, lució una impoluta decoración para una esperada boda: el enlace matrimonial de Juan José Sierra y Grisel María Cárcamo…quienes luego de cultivar su idilio por varios años, consolidaron su sueño de convertirse en esposos ante las leyes divinas…fue precisamente el padre Alex Ramos quien les derramo la bendición en solemne homilía frente a ambas familias y amigos cercanos…Tras la ceremonia religiosa, los salones Nazareth y Natividad del Club Hondureño Árabe se convirtieron en el telón de fondo para la recepción soñada por Grisel y Juan…Inspirados en una estética clásica y elegante, el montaje ecológico y la puesta en escena, a cargo de Fiestas y Más, transformaron la estancia en un ambiente idílico en verde y blanco, diseñado armoniosamente para celebrar el amor de los recién casados.

*.-Las familias Sierra-Urquia & Carcamo-Fajardo brillaron en atenciones logrando una impecable puesta en escena…Grisel se decantó por un doble atuendo: el primero, un elegante ajuar con escote asimétrico, mangas largas y una amplia falda con fabulosa caída evase y velo catedral…Para la fiesta, optó por un segundo diseño más cómodo que le permitió compartir con libertad con todos sus invitados…Juan José de riguroso y elegante smoking…ambos revestidos de romance y complicidad…#felicidades.

La siempre gentil Olga Urquía junto a sus hermosas hijas —Odeth, Patricia y Georgette— compartiendo la felicidad en la boda de Juan José Sierra Urquía y Grisel María Cárcamo. ¡Un momento familiar lleno de alegría!

*.-El fin de semana brindan por un año más de vida la encantadora Audelia Jeanette Mahchi, esposa del honorable caballero José Mario Dabdoub y madre de: Gabrielle Jeanette y Jesús Felipe Dabdoub Mahchi, quienes sorprendieron a la simpática Audelia con varios detalles.

*.-A los ágapes que se extienden esta semana en honor a esta apreciada socialité se unirán las familias Mahchi-Hawit, Dabdoub-Saravia y las numerosas amistades de Audelia vía redes sociales, que, sin lugar a dudas, la seguirán consintiendo con más saraos…¡Que cumpla muchos años más!

*.-Solo escorpionas glamurosas celebran por estas fechas, tal es el caso de la bella socialité María Fernanda Álvarez de Rendón…familiares y amigos siguen congratulando a María Fernanda en varios recintos chic de la ciudad…se unirán a las celebraciones de esta rubia de gran clase, sus compañeros de promoción del Instituto La Salle…#blessings.

*.-Quien sigue abriendo finos presentes, entre ellos varias piezas de Zared Joyeros, es Bessy Janeth Banegas Mejía, hija de los especiales: don Marcelino Banegas y doña Simona Mejía…Así como leen, sigue de plácemes la encantadora esposa de Hugo Adalid García Barahona.

*.-Benditos entre estas guapas escorpionas: Andres Kafati, dilecto esposo de la bella Pamela Zablah, quien consentirá a su galán en algún recinto chic de la capirucha…y hasta Italia, enviamos un saludo por sus 27 primaveras al apuesto Sebastiano Fajardo, hijo de la guapísima Carolina Basta…Sebas ya es todo un celeb de la televisión en la bella Italia.

*.-Siguiendo con los cumpleañeros, felicitamos a la encantadora y altruista dama Lucy Mora de Kawas, presidenta de la Fundación Integrar, quien este viernes celebra su onomástico… La dilecta esposa de Henry Kawas y Mujer Avon 2012, desde ya recibe las felicitaciones de amigas y voluntarias de su fundación.

*.-La bella Leila Kafati de Canahuati se encuentra de plácemes esta semana y su móvil ya empieza a recibir los buenos deseos de sus amigas de siempre…como saben, Leila es la esposa de Mario Alejandro Canahuati, hijo de Mario y Sandra Farah de Canahuati, quienes ya la congratulan.

*.-Al igual sus padres, Oswaldo Kafati y la guapísima Blanca Chinchilla Heyer…La mejor de las dichas para la joven madre de la preciosa Sofía y que esos ágapes se sigan celebrando con esas exclusivas fiestas que organiza doña Sandra en los jardines de su chateau…¡Bendiciones Leila!

¡De plácemes! La encantadora Doris Peña-Barrosse celebrará su cumpleaños el próximo domingo 23 de noviembre. La distinguida esposa de Dalton Barrosse, quien luce mejor que nunca, será agasajada con un hermoso encuentro familiar. Toda la familia se unirá al festejo, destacando la presencia de sus hijos Dalton John y Rollan, su bella nuera Annie y, por supuesto, el nuevo integrante de la familia, su nieto Dalton John. ¡Desde ya, deseamos muchos años más de vida para Doris! ¡Felicidades!

*.-Nuestra particular amiga Martha Isabel Gutiérrez de Mejía suma 39 vueltas al sol por estas fechas…La dilecta esposa de German Mejía Diamond y madre de la bella Paulina celebrara en familia, junto a su madre doña Martha Elena Chinchilla de Gutiérrez y su afable suegra doña Millie Diamond…Las tartas de Maritza’s Bakery a la orden bellas…#Kisses.

*.-La distinguida dinastía de los Maalouf estará de plácemes esta semana, con el aniversario natal del visionario empresario Raymond Maalouf, honorable Cónsul de Finlandia en esta ciudad…se unirán a las celebraciones para don Raymond su familia y Samia Jarufe con sus compañeros del Cuerpo Consular Sampedrano…Bendiciones.

*.-Cerramos con broche de oro este rincón de brindis y tartas con el especial caballero Alberto Chedrani…El “sport man number one” de la city, este sabado 22 esta de plácemes…y los cachurecos de la Gran Ciudad lo saben…porque coparan en su totalidad Peco’s Bill y otros recintos chic para congratular a este carismático sagitario…Se suman a las felicitaciones la comunicadora Rossany Núñez, también de cumple ese día.

*.-En el 2024…Los salones Emperador del Centro de Convenciones Copantl se revistieron en destellos blanco, Ivory & rose para una mágica celebración: el enlace nupcial de Carlos Zúniga y Maryuri Cárcamo…cristalizando su noviazgo de cinco años con una linda boda oficiada por el pastor Omar Evo.

*.-Coordinando en equipo con Iris Canales, planner de la boda, que cuido cada detalle de la misma hasta el último momento…Muy elegantes lucieron en la noche más bella de Carlos y Maryuri Zúniga: don Carlos Humberto Zúniga y doña Iris Espinal de Zúniga, padres de Carlos Alexander…asi como Héctor Manuel Bueso e Idalia Cárcamo, progenitores de Maryuri Nicole…¡Benditas “Bodas de Papel”!

Mario Alberto Zelaya y Mónica Liseth Sorto, ¡Unidos por Amor! …La pareja, que actualmente reside en Alemania para completar sus estudios de especialidad, viajó a la ciudad de San Pedro Sula, para celebrar su emotiva ceremonia eclesiástica… En la Iglesia Espíritu Santo, el Padre Alex Ramos unió a la pareja bajo las leyes divinas en presencia de familiares y amigos. Tras el emotivo “sí, acepto”, los recién casados se trasladaron al Club Hondureño Árabe para su fiesta post boda… Lidabel y Scarleth Mena se lucieron con la decoración de los salones Jordán y Natividad, mientras que Dj Luna se encargó de poner el ritmo hasta las primeras horas de la mañana. ¡En hora buena a los Zelaya Sorto!

*.-Otra exquisita pareja de la sociedad hondureña que sigue brindando con Moet & Chandon por sus “Bodas de Lino” son los bellos: Federico y Paola Silvestri de Lang, la mismísima hija del ex ministro de Turismo Emilio Silvestri…Los Lang-Silvestri se unieron en sagrado matrimonio en la iglesia San Judas Tadeo, honor que recayó en el padre Carlo Magno.

*.-El padre Albeiro de Jesús Quintero tuvo el beneplácito de casar en el 2019 a dos de sus más apreciados feligreses: William y Gabriela Reyes de Ramírez, quienes contagiaron de amor a todos los asistentes a esta misa de esponsales celebrada en el templo La Santa Cruz de San Pedro Sula.

*.-Tres jóvenes parejas brindan con Moet & Chandon por su septimo aniversario de casados…nos referimos a: Roberto y Dharya Williams de Kattán, Daniel y Ailín Guerra de Barraza y Héctor y Cindy Carolina García de Hernández, quienes, con sus respectivas familias, recordaran con fotos y otros recuerdos esos momentos que siguen vividos de sus regias bodas.

*.-También por esas fechas del 2019, se casaron en la fría Canadá súper enamorados, la bella catracha Birleny Mejía con el apuesto chileno Alex Soto, quienes vinieron a celebrar su fin de soltería en el 2018 cuando se comprometieron en matrimonio…Felices “Bodas de Hierro” Soto-Mejía.

*.-La cosa va de gente fina…brindan con Dom Perignon por seis años de casados la exquisita pareja conformada por: Constantino y Rebecca Bendeck de Barletta, quienes por estas fechas se enlazaron en sagrado matrimonio…Se unen a la dicha sus padres: Constantino y Carla Kivett de Barletta con Ricardo y Elke Siercke de Bendeck…¡Feliz sexto aniversario!

¡Tercer Aniversario de Boda!… Hoy recordamos con alegría que hace ya tres años, Fredy Armando Cálix y Susan Alejandra Rodríguez, unieron sus vidas en sagrado matrimonio… La ceremonia emotiva se celebró en la Iglesia María Reina del Mundo… Posteriormente, la pareja y sus invitados se trasladaron al Centro de Convenciones del Hotel Copantl, Salones Emperadores, para una exquisita recepción nupcial… Acontecimientos puso el sello de elegancia con una decoración floral memorable en tonos verde esmeralda, Ivory y dorado. La música de Tecmasis y la vibrante coreografía tipo carnaval de Frank Show aseguraron una fiesta inolvidable… ¡Muchas felicidades a Fredy y Susan por sus tres años de amor y que sigan celebrando muchos aniversarios más!

*.-Si de uniones felices se trata: José Miguel Pavón y María Lucía Irías de Pavón brindan en familia por sus “Bodas de Hierro”…así como leen mis amores…Los Pavón-Janania e Irías-Wilson recuerdan como ayer esa fabulosa velada nupcial celebrada en los salones Emperador y San Pedro del Copantl…¡Entre los enlaces más elegantes del 2019!

*.-José Miguel y María Lucia son hijos de los queridísimos: Miguel Omar y Leyla Jananía de Pavón y de Marco Aurelio Irías y la exquisita Pita Wilson, hija de la distinguida dama de sociedad, doña Marianita Culotta…La boda supero las expectativas de ambas familias y María Lucia lucio principesca.

*.-Una joven pareja de la sociedad hondureña, departe en algún lugar del planeta por sus “Bodas de Lino”…nos referimos a los bellos Yordy y Vicky Atala de Panayotti, quienes por estas fechas del 2021 se unían en formal matrimonio, en la maravillosa Punta Cana, Republica Dominicana.

*.-Las honorables parejas formadas por: Giries y Mira Bandak de Canahuati, junto con Julio Enrico y Karla Marissa Milla de Suazo…brindan por sus “Bodas de Lana”…Mientras que Christian con Yamileth Hilsaca de Guevara, recuerdan sus “Bodas de Bronce”…enlaces celebrados con toda la pompa y circunstancia, en el Club Hondureño Árabe y en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, respectivamente.

En una regia ceremonia en el 2021 se unieron en matrimonio Wilson Felipe Aguilar y Bianca Liliana Caballero…enlace celebrado en la Iglesia Santidad Shekinah en La Esperanza y la recepción en el Hotel Zabalanquira en Yamaranguila, Intibucá… Fueron Scarleth y Lidabel de Mena de la firma Acontecimientos, junto con su Staff, que se encargaron de coordinar cada detalle de esta boda espectacular…Benditas “Bodas de Lino”.

*.-¿Qué busca el Miss Universo este 2025?…¿acaso una exhuberante muñeca sensual y bien batida, tipo desfile de Victoria Secret?…¿O una glamurosa y posera socialité, con aires royal, opulenta y recatada?…O quizás anhelen una belleza serena, holística y multicultural que inspire con su presencia y mensaje?…Los tres bandos están más que marcados en el grupo…y los dos primeros perfiles ya fueron electos en años anteriores.

*.-El Miss Universo llega a su recta final este jueves, noche de Honduras, cuando el planeta se quede impávido con las semifinalistas y la reina coronada…casi siempre con sede en Asia: cualquier susto puede suceder y más en Tailandia…Este año los bandos están divididos entre las más fashion y poseras…más modelos inexpresivas que reinas de belleza…muy pocas combinan belleza, proyección y carisma con buen vestuario.

*.-Por América los tres torbellinos siguen siendo: Colombia, Ecuador y Puerto Rico…seguidas bien de cerca por las más deslactosadas, esas bellezas orgánicas, naturalmente espontaneas, sin dramas ni doble cara: México, Costa Rica, Brasil, Venezuela, Bolivia, Honduras, Chile y Perú…¿Y la dominicana?…este año anda bien apagada, cuasi dormida y algo apática, en comparación a otras de sus paisanas…¿Acaso será el jet lag?

*.-¿Y la cubiche?…de ser la más apartada y engreída paso a ser la más tímida y cohibida, al ver tanto “huracán” en pasarela…pasa que Lina Teresa se metió muy “verde” al Miss Cuba, casi saliendo del colegio y sin nada de experiencia…Giselle Reyes le metió “candela” en ese trainning, pero poco o nada está aplicando en Tailandia…Y eso que su madre, Lili La Flaca Estefan esta con ella por allá: es su asistente ultra fiel las 24/ 7.

*.-Es su roomie: se encarga que su vestuario este al día, outfit, maquillaje, mucama, laundry, dietas, estilismo, ETC…¡Hasta la desmaquilla antes de irse a la cama!…cuando las reinas llegan todas cansadas luego del trajín diario…Eso es madre a full services…Tipo Blanca Álvarez con Belinda Bodden en el Miss Mundo 1989…¡Se voló el mes completo de concentración entre Hong Kong y Taiwan con su beba!…Blanquita lo sabe.

*.-Luego de la pasarela en traje de baño en aquella piscina de parque acuático…al mejor estilo Miss Grand International o Reinado del Café…muchas subieron, otras bajaron y otras mantuvieron su status de favoritas…a varias les desfavoreció el traje de baño pieza entera de mangas largas, que con el pelo suelto, las termino de “chaparrear”…ese bañador es más que todo para las más palanconas y flacas estilizadas.

*.-Desconocemos si ellas mismas los seleccionaron o se los asignaron adrede…la única que medio se salvo fue la hindú y eso porque se recogió el pelo, porque es talla medium…India va para el baile por su exquisitez, se nota bien educada y super estilizada en todo…otras asiáticas que sorprendieron en esa prueba de fuego: Tailandia, Cambodia, Bangladesh, China y Vietnam…La filipa bajo puntos, es guapa y clasifica por publico.

*.-Las morenazas que mantienen su status y le ponen sazon al caldo siguen siendo: Costa de Marfil, Turcos & Caicos y Guadalupe…con suerte: Congo, Angola, T&T o Senegal…USA saco las garras y mostro cuerpazo con actitud en esa piscina: este año se cuela al Top 30…Según el tercer ojo de nuestros psíquicos, a las “fieras latinas” las mira regadas y pegadas en Top 30, Top 10 y Top 5…#tramoya…¡Mira una muy exquisita en el Top 3!

*.-¿Mexico acaso?…mmm…a Fátima se la pueden “aplicar” por represalias por el escándalo con Nawat y ha bajado puntos en pasarela y estilismo…se mantiene por popularidad y ángel…con suerte la vemos en el Top 10…¿Cuba?…Lina Teresa se puede colar en el Top 30, gracias a la amistad de su señora madre con Calita, que estará de juez con Andrea Meza…¿Latina?…muy regia y estilizada pero proyecta poco, “paga” por no sonreír y eso le resta puntos en carisma…Miss Telemundo may be Top 30.

¡El estilo de Honduras en el escenario universal!… Les compartimos imágenes de los outfits que nuestra reina, Alejandra Fuentes, ha lucido en su paso por el certamen Miss Universo en Tailandia. Desde elegantes cócteles hasta eventos de gala. ¿Consideran que Alejandra ha deslumbrado con cada elección de moda?

*.-¿Qué Europeas pueden sorprender?…Italia ha crecido últimamente, Rumania, Malta, Francia, Croacia, Portugal o Estonia…¿Seleccionaran las reinas continentales?…igual aquí nosotros vaticinamos a: Colombia MU America, Costa de Marfil MU-Africa, Tailandia MU-Asia, Portugal MU-Europe y por Oceania capaz y seleccionan a Indonesia, aunque sea de Asia.

*.-¿Batacazos?…muchos, pero suenan fuerte para la final: Bangladesh, India, Vietnam, China, USA y Canadá…¿Chile?…tiene todo para coronarse pero le falta mucho en pasarela, pose y seguridad en sí misma…es la Barbie latina de este año y si mejora puede llegar al Top 10…¿Puerto Rico? Es mucho con demasiado, el huracán del Caribe, está más para un MGI, llega al Top 10…¿Colombia?…otro portento y torbellino del Sur…la vemos en Top 5, junto con Tailandia, India, Venezuela y una morena de infarto.

*.-¿Peru?…Karlita es preciosa y bien petite, pero se la comen las fieras, la vemos en el Top 30…¿Ecuador?…Nadia Mejía es otra de las potencias de este año, un “full package”, si la entrevista le ayuda y se luce en las preliminares, puede llegar al Top 10…¿Bolivia? Es otra de las grandes revelaciones de este 2025, de lo mejorcito en la década y si la estilizan bien puede sorprender en el Top 10…¡Cuidado con ella!

*.-¿Y Venezuela?…¡La gran dama de esta edición!…posera, clasuda, sofisticada y costosa a mas no poder…tiene elegancia, distinción y presencia…sin ser sobre actuada…de pasarela muy sobria y recatada para ser una MV…tiene más target o perfil para una Miss Internacional o Miss Mundo, más sin embargo gusta mucho entre el público y la sede…la vemos en el Top 5 y con buena fortuna hasta en el Top 3…¡La Diva 2025!

*.-La Abasali tiene todo para llevarse el cetro de MU este año…aun con Mercurio retrogrado que lo enreda todo, hasta las respuestas en la entrevista final…donde varias, por decir “mucho” dirán “poco” o casi nada de lo que les estén preguntando…Ojalá y los traductores no hagan de las suyas como el año pasado, que le costó el cetro a Ileana Márquez Pedroza.

*.-Mañana son las pre liminares donde muchas suben, otras se mantienen y otras tantas se van al precipicio por su atuendo y estilismo…donde se consolidan las “máximas de máximas” y surgen nuevos batacazos…El certamen más emocionante y esperado del año…que tendrá su noche de elección y coronación este jueves 20, horario catracho, iniciando la luna nueva: El MU empezó con escándalos, siguió con bochinches y acaba igual.

*.-Polémicas que se extenderán de aquí hasta mayo del 2026…en podcast, cotilleos de espectáculos y medios digitales…muchas reinas tienen un “arsenal” de verdades por ventilar y lo harán en su debido momento…un “comadreo” de santo y Señor mío, que será festín eterno para la prensa farandulera…¡Revelaciones a cual más escandalosas que le costaran el titulo a más de una soberana!…para lo que les importa si ya participaron.

Miss Internacional Honduras 2025, Irma Handal, ha cautivado en el certamen Miss Internacional en Japón… Este fin de semana, la bella catracha sorprendió en la pasarela con su traje típico “La campesina“, una obra maestra diseñada por Franklin López… El atuendo no es solo belleza, es un homenaje profundo a la mujer folklórica hondureña: aquella que madruga por su familia, que trabaja el campo y que lleva el sustento con su canasto en la cabaza. Una poderosa representación del valor y el trabajo de la mujer campesina… La gala final de la 63ª edición del Miss Internacional será el 27 de noviembre. ¡Todo Honduras está con Irma!

No se pierda el Miss Universo en cualquiera de sus plataformas, para olvidarnos por unas horas de la situación país y mundo…¡Cuidado con India que se puede coronar: calladita y mustia avanzando!…¡La que menos esperan gana!…”de las aguas mansas líbrame Señor que de las bravas me libro yo”…Ahí se las dejamos…Fuerte abrazo con aroma a “Ylang Ylang” de Franck Boclet, diseñado especialmente para Geminis: la última noche del 2025 y todo el 2026…les espera un año muy movido…Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!”#$%&







