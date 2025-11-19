SERNA abre ventanilla única para agilizar licencias ambientales en la CCIC

San Pedro Sula. — Con el propósito de facilitar los procesos vinculados a licencias y permisos ambientales, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) inauguraron una ventanilla de atención en el Portal Empresarial de la CCIC, un paso clave para la agilización de trámites que han sido históricamente complejos para los inversionistas nacionales y extranjeros.

La inauguración estuvo encabezada por el presidente de la CCIC, Karim Qubain, y el Ministro de la SERNA, Lucky Medina, quienes también suscribieron un convenio de cooperación que permitirá mejorar los tiempos de respuesta, fortalecer la coordinación institucional y acompañar los procesos de inversión que requieren licencias ambientales.

Karim Qubain, presidente de la CCIC y Lucky Medina, el Ministro de la SERNA.

Con esta nueva ventanilla, el Portal Empresarial de la CCIC continúa consolidándose como un referente nacional en la integración de servicios gubernamentales para apoyar a los emprendedores y empresarios en sus trámites, promoviendo un clima de negocios más ágil, transparente y favorable para el desarrollo económico del país.

Desde la semana pasada, el secretario general de la SERNA, Ariel Madrid, ha estado atendiendo de manera directa en la CCIC a representantes de más de 40 empresas con expedientes pendientes de resolución. Estas compañías pertenecen a sectores estratégicos como agroindustria, bienes inmuebles, energía renovable, manufactura, textil, tecnología, minas y canteras, agroforestal, salud, entre otros, que representan una inversión conjunta estimada en L. 357,173,577.30.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, expresó su agradecimiento a las autoridades de gobierno por este importante avance para fortalecer la competitividad del país.

“Agradecemos a SERNA por abrir esta ventanilla en el Portal Empresarial. Es un paso decisivo para simplificar uno de los procesos más complejos para la inversión y para brindar soluciones oportunas a nuestros afiliados. Agilizar estos trámites contribuye directamente a generar más oportunidades, más proyectos y más empleo para Honduras”, afirmó.

La ventanilla estará abierta de lunes a viernes y los días jueves y viernes el Secretario General de la Serna, atenderá revisión de expedientes para mayor agilidad y resolución de los mismos.