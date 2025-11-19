sábado, noviembre 22, 2025

Top 5

Más Noticias

UTH, Sycom, Optimus Card y ElevateHub firman importante convenio de beneficios tecnológicos y educativos

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
El convenio fue suscrito por Gabriel Mendoza, Dany Cárcamo y Ricardo Rivera, en representación de las cuatro instituciones aliadas, UTH, Sycom, Optimus Card y ElevateHub. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en alianza con Sycom, Optimus Card y ElevateHub, llevó a cabo la firma oficial de un convenio estratégico en el Salón Armenta del Campus UTH San Pedro Sula. Esta colaboración tiene como objetivo fortalecer el acceso a soluciones tecnológicas, impulsar la formación profesional y ampliar los beneficios disponibles para estudiantes, empleados y la comunidad en general.

Este acuerdo reúne a cuatro instituciones líderes en educación, tecnología, fidelización y marketing estratégico, creando una sinergia que ofrece nuevas oportunidades tanto para la comunidad universitaria como para los usuarios afiliados a Optimus Card.

Sycom es una empresa hondureña líder en soluciones tecnológicas con más de una década de experiencia en el mercado. Se especializa en la comercialización de equipos de cómputo, accesorios, tecnología para oficinas, productos gaming y servicios técnicos profesionales. Su compromiso se centra en ofrecer productos de alta calidad, asesoría personalizada y soporte especializado, brindando soluciones confiables tanto para empresas como para usuarios finales.

Beneficios otorgados por Sycom a usuarios Optimus Card
CategoríaBeneficio
Desktops y laptops nuevas5% de descuento
Desktops y laptops reacondicionadas8% de descuento
Mochilas y maletines (Aoking, HP, Dell, Lenovo)15% de descuento
Línea Vorttek (mesas, sillas, monitores, teclados)10% de descuento
Línea Bruno (sillas, muebles, parlantes, micrófonos)10% de descuento
Línea Gamer (Corsair, Cooler Master, Alseye)10% de descuento
Línea Maono (micrófonos, brazos para micrófono)10% de descuento
Periféricos (Orico, Baseus, Mindpure, Logitech)10% de descuento
Mantenimiento interno básico (laptop/desktop)15% de descuento
Mantenimiento interno gaming (laptop/desktop)10% de descuento
Mano de obra (cambio de pantalla, teclado)20% de descuento
Revisión de laptop/desktop20% de descuento

Estos beneficios estarán disponibles mostrando la membresía activa de Optimus Card en las sucursales autorizadas de Sycom.

Como parte del convenio, la UTH ofrecerá beneficios exclusivos para colaboradores y familias de empresas afiliadas:

  • 20% de descuento en carreras de pregrado
  • 15% de descuento en programas de posgrado

Estos beneficios refuerzan el compromiso de UTH con la formación profesional y el desarrollo del talento humano en Honduras.

Optimus Card continúa posicionándose como una de las redes de beneficios más grandes del país. Con más de 95,000 clientes activos, ofrece a los comercios aliados un incremento significativo en su potencial de ventas, además de:

  • Publicidad gratuita en sus redes y sitio web.
  • Mayor posicionamiento de marca a nivel nacional.

Este convenio amplía la red de comercios aliados y fortalece la propuesta de valor para sus usuarios.

ElevateHub, agencia con amplia trayectoria en estrategia, tecnología y posicionamiento digital, acompañará el proceso de comunicación, difusión y activación del presente convenio, asegurando una correcta implementación y maximización del impacto de la alianza.

El Grupo de Financieras (Presta Ya, Presta Auto, Credimovil, Credirapid foresta y guamilito) se suma otorgando beneficios especiales:

  • Cero gastos de cierre permanente
  • GPS financiado
  • Capacitación gratuita
  • Tasa de interés preferencial del 3%

Estos beneficios refuerzan el compromiso de impulsar el acceso a herramientas financieras accesibles y sostenibles.

La firma de este convenio representa un paso significativo hacia la integración de soluciones educativas, tecnológicas, financieras y comerciales que benefician a miles de hondureños, reafirmando el compromiso de UTH, Sycom, Optimus Card, el Grupo de Financieras y ElevateHub de aportar al desarrollo profesional, la innovación y el crecimiento del país.

Previous article
SERNA abre ventanilla única para agilizar licencias ambientales en la CCIC
Next article
Más de un tercio de los votantes latinos que votaron por Trump se arrepienten, según encuesta
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

UTH rinde homenaje a la excelencia, la valentía y el espíritu de superación en su ceremonia de graduación en SPS

Empresas 0
San Pedro Sula. - La Universidad Tecnológica de Honduras...

Fátima Bosch: Miss México es la nueva Miss Universo 2025

Farandula 0
La representante de Miss México, Fátima Bosch, es la nueva Miss Universo...

Kate Middleton deslumbra en el Royal Albert Hall tras un año de pausa

Farandula 0
Kate Middleton ha reaparecido en una de sus citas más...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.