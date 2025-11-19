UTH, Sycom, Optimus Card y ElevateHub firman importante convenio de beneficios tecnológicos y educativos

San Pedro Sula. – La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en alianza con Sycom, Optimus Card y ElevateHub, llevó a cabo la firma oficial de un convenio estratégico en el Salón Armenta del Campus UTH San Pedro Sula. Esta colaboración tiene como objetivo fortalecer el acceso a soluciones tecnológicas, impulsar la formación profesional y ampliar los beneficios disponibles para estudiantes, empleados y la comunidad en general.

Este acuerdo reúne a cuatro instituciones líderes en educación, tecnología, fidelización y marketing estratégico, creando una sinergia que ofrece nuevas oportunidades tanto para la comunidad universitaria como para los usuarios afiliados a Optimus Card.

Sycom es una empresa hondureña líder en soluciones tecnológicas con más de una década de experiencia en el mercado. Se especializa en la comercialización de equipos de cómputo, accesorios, tecnología para oficinas, productos gaming y servicios técnicos profesionales. Su compromiso se centra en ofrecer productos de alta calidad, asesoría personalizada y soporte especializado, brindando soluciones confiables tanto para empresas como para usuarios finales.

Beneficios otorgados por Sycom a usuarios Optimus Card

Categoría Beneficio Desktops y laptops nuevas 5% de descuento Desktops y laptops reacondicionadas 8% de descuento Mochilas y maletines (Aoking, HP, Dell, Lenovo) 15% de descuento Línea Vorttek (mesas, sillas, monitores, teclados) 10% de descuento Línea Bruno (sillas, muebles, parlantes, micrófonos) 10% de descuento Línea Gamer (Corsair, Cooler Master, Alseye) 10% de descuento Línea Maono (micrófonos, brazos para micrófono) 10% de descuento Periféricos (Orico, Baseus, Mindpure, Logitech) 10% de descuento Mantenimiento interno básico (laptop/desktop) 15% de descuento Mantenimiento interno gaming (laptop/desktop) 10% de descuento Mano de obra (cambio de pantalla, teclado) 20% de descuento Revisión de laptop/desktop 20% de descuento

Estos beneficios estarán disponibles mostrando la membresía activa de Optimus Card en las sucursales autorizadas de Sycom.

Como parte del convenio, la UTH ofrecerá beneficios exclusivos para colaboradores y familias de empresas afiliadas:

20% de descuento en carreras de pregrado

15% de descuento en programas de posgrado

Estos beneficios refuerzan el compromiso de UTH con la formación profesional y el desarrollo del talento humano en Honduras.

Optimus Card continúa posicionándose como una de las redes de beneficios más grandes del país. Con más de 95,000 clientes activos, ofrece a los comercios aliados un incremento significativo en su potencial de ventas, además de:

Publicidad gratuita en sus redes y sitio web.

Mayor posicionamiento de marca a nivel nacional.

Este convenio amplía la red de comercios aliados y fortalece la propuesta de valor para sus usuarios.

ElevateHub, agencia con amplia trayectoria en estrategia, tecnología y posicionamiento digital, acompañará el proceso de comunicación, difusión y activación del presente convenio, asegurando una correcta implementación y maximización del impacto de la alianza.

El Grupo de Financieras (Presta Ya, Presta Auto, Credimovil, Credirapid foresta y guamilito) se suma otorgando beneficios especiales:

Cero gastos de cierre permanente

GPS financiado

Capacitación gratuita

Tasa de interés preferencial del 3%

Estos beneficios refuerzan el compromiso de impulsar el acceso a herramientas financieras accesibles y sostenibles.

La firma de este convenio representa un paso significativo hacia la integración de soluciones educativas, tecnológicas, financieras y comerciales que benefician a miles de hondureños, reafirmando el compromiso de UTH, Sycom, Optimus Card, el Grupo de Financieras y ElevateHub de aportar al desarrollo profesional, la innovación y el crecimiento del país.