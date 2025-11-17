domingo, noviembre 16, 2025

Bizarrap y Daddy Yankee, junto a la Banda 504, conquistan el Santiago Bernabéu

El productor argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee. / Foto Cortesía.

El Estadio Santiago Bernabéu fue testigo de un inesperado espectáculo musical durante el descanso del partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders (que finalizó 16-13). Dos gigantes de la música latina, el productor argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee, ambos galardonados con numerosos premios Grammy Latinos, fueron los protagonistas. El toque especial lo dio la banda de marcha 504, compuesta por talentosos músicos hondureños radicados en España, quienes acompañaron a las estrellas en el escenario.

Al igual que en la Super Bowl, el partido en Madrid incluyó un espectáculo al descanso, en el que Bizarrap y Daddy Yankee interpretaron por primera vez en directo su reciente sesión musical titulada ‘Daddy Yanke: BZRP Music Sessions Vol.0/66″.

La actuación vino acompañada de un espectáculo de fuegos artificiales, luces incandescentes de diferentes colores por las pantallas del estadio y un grupo de diferentes percusionistas dando ritmo a los miles de aficionados que corearon las canciones, muchos de ellos con el teléfono móvil grabando y haciendo fotografías.

Bizarrap, en su sesión musical, se acordó de artistas con los que ha colaborado en los últimos años como Shakira o Quevedo, mientras que Daddy Yankee aprovechó este partido en Madrid para volver a los escenarios tras casi dos años sin actuar en directo para dedicar su vida a la fe cristiana.

La música de Bizarrap no fue la única que se escuchó durante el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu puesto que por la megafonía también se escuchó ‘La bachata’, de Manuel Turizo; ‘Berghain’, de Rosalía, ‘Bamboleo’, de los Gipsy Kings, o’La Macarena’, de Los del Río.

Con información de EFE

El portaaviones más grande de EE.UU. entra al Caribe en medio de la disputa con Venezuela
