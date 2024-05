Messi gana su segundo premio al jugador de la semana de la MLS

El argentino Lionel Messi, delantero del Inter Miami, ganó este lunes su segundo premio al jugador de la semana de la liga estadounidense de fútbol MLS, tras anotar dos goles y dar una asistencia el sábado en la victoria 4-1 de su equipo contra el New England Revolution.

Messi, de 36 años, ya había ganado este galardón en la novena jornada y el Inter Miami acumula ya cuatro de estos premios en las primeras diez semanas de competición.

Another day, another masterclass! 🎩 Leo Messi secures the @MLS Player of the Matchday award with his phenomenal three-goal contributions. 🐐🩷🖤 pic.twitter.com/CP4o7TdShj