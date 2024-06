Premian a la Madre de la Maquila 2024

San Pedro Sula – En la edición número 16 del tradicional concurso Madre de Maquila, la Asociación Hondureña de Maquiladores premió a las madres ganadoras; tres extraordinarias mujeres con grandes historias que son verdaderos ejemplos de superación: María Isabel Cartagena, de la empresa Finessa, (primer lugar); Berónica Villanueva, VFI de Honduras, (segundo lugar); y Yuni Ulloa, Cintas de Honduras (tercer lugar).

Como ya es costumbre, se recibe las historias de madres trabajadoras de diferentes empresas afiliadas a la AHM, las cuales se leen ente un jurado calificador integrado por ejecutivos de la institución, en un formal procedimiento de elección transparente y confiable, con una herramienta sistematizada. Solamente se eligen tres damas como las ganadoras.

Una vez electas, se convoca a un evento de premiación que se celebra en las instalaciones de la AHM y en donde las madres asisten en compañía de sus hijos, así como ejecutivos de sus empresas.

María Isabel Cartagena, ganadora del primer lugar y denominada Madre de la Maquila 2024, tiene seis hijos a quienes ha logrado sacar adelante gracias a su trabajo como operaria en la empresa Finessa y con la ayuda de su esposo.

Dos de sus hijas son gemelas y éstas ya son profesionales. Una se graduó como sicóloga y la otra en recursos humanos. Su tercera hija también ha logrado culminar sus estudios universitarios, convirtiéndose en una doctora.

“Ya con mis hijos adultos e independientes, decidimos hacer las mejoras a nuestra casa que años atrás habíamos iniciado, pero que las circunstancias no permitían avanzar. Gracias a Dios cumplimos nuestro objetivo y ahora la casa luce mejor”, expresa doña María con gran satisfacción.

La Madre de la Maquila 2024 tiene más de 17 años de laborar en esta empresa. Recién cumplió 60 años de edad y agradece a Dios y a Finessa por la oportunidad de haber podido sacar a delante a su familia. “Aún tengo estudiando a mi hija menor, inició la universidad el año pasado y tengo fe que la veré graduarse en unos pocos años, porque la poyaremos como hemos apoyado a sus hermanas”, dice María Cartagena.

En segundo lugar quedó Berónica Villanueva, que a pesar de varios infortunios ha logrado sobreponerse para luchar por su familia y sacarlos adelante. “Comencé a laborar en VFI de Honduras que también pertenece al grupo de FRUIT OF THE LOOM desde el año 2012 hasta la actualidad, siempre trabajando en el área de Producción. Considero que este trabajo es una bendición para mí y mi familia que me ha permitido servir al Señor por el horario que tengo y también he tenido la oportunidad de adquirir mi casa en Villas Alcalá, tengo el tiempo de poder compartir con mi familia y poder estar con ellos cuando me necesitan. También he adquirido un terreno que me puede respaldar para cualquier emergencia. Esto nos ha dado mucha tranquilidad porque no ando alquilando y estoy viviendo en mi propia casa”.

El tercer lugar fue para Yuny Lisvania Ulloa Martínez, quien trabaja para la empresa Cintas y cuya historia fue admirable e inspiró a muchas mujeres en la planta, cuando dejó de ser una víctima de violencia doméstica, sostenía su casa, tenía a su hija estudiando, mantenía una eficiencia muy alta y siempre llegaba a la planta con una sonrisa para sus compañeros.

Todas las ganadoras recibieron por parte de la AHM, un premio en efectivo, una canasta básica y un pergamino de reconocimiento que las acredita como ganadoras del concurso Madre de la Maquila 2024.

