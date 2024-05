Shakira le pone banda sonora a la Copa América 2024: “Puntería”, el nuevo tema oficial

Una vez más, la superestrella colombiana de la música, Shakira volverá a ponerle banda sonora al fútbol, tal como lo hizo en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Toca turno a la Copa América 2024 para la cual adaptó una canción de su repertorio más reciente: “Puntería“, incluida en su más reciente disco “Las mujeres ya no lloran” e interpretada a dueto con Cardi B.

Y fue este tema el escogido al final, por la sencilla razón de que en el fútbol todo es puntería, en un pase, en un tiro, en una atajada, de cara a la portería, la precisión juega un papel crucial. De esta manera Shakira vuelve a poner su que hacer musical al servicio del deporte más popular del mundo y además en uno de los eventos más esperados en el año futbolístico del continente americano, la Copa América de la Conmebol, que vuelve a Estados Unidos para la realización de su edición 48.

Del famoso “Waka-Waka” a “Puntería”



En casi un mes, del 20 de junio hasta el 14 de julio, todo aficionado al fútbol estará cantando “Puntería”. Así lo anunció la tarde de este martes en la ciudad de Nueva York la propia artista colombiana, acompañada por el presidente del Grupo de Redes de Univision Networks Group, Ignacio Meyer.

📺🏹 Shakira’s “Puntería” will be the official song of Televisa/Univision’s 2024 Copa America Coverage!



The tournament will kick off in Atlanta’s Mercedes-Benz Stadium on June 20th – and the final will be played on July 14th at Miami’s Hard Rock Stadium! ⚽️🏟️ pic.twitter.com/tH7KqPOQOT