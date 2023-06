La escritora Magie de Cano ofrece conferencia y presenta sus obras literarias en Honduras

San Pedro Sula. – La escritora guatemalteca Magie de Cano, conocida ampliamente en redes sociales por sus escritos devocionales “Las Cartas de Magie”, visitó San Pedro Sula donde brindó la conferencia “Despídete de tu Ayer y Abraza tu Mañana” en el auditorio de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) y a la vez presentó sus obras literarias.

Magie de Cano llega a la capital industrial por una convocatoria que se lanzó a través de las redes sociales a iniciativa de un grupo de amigas que querían que viniera a San Pedro Sula, gracias a esa respuesta favorable pudo compartir con un buen número de féminas a quienes presentó sus cuatro obras literas: Conquista tu Matrimonio, Cita con tu destino, De la vergüenza a la victoria y Una madre de rodillas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: La Expo Construye 2023 congrega las más grandes empresas de la construcción y le apuesta a un futuro sostenible

“Este ha sido un evento para bendecir a las mujeres hondureñas, hay una orden de parte de Dios, levántate y despierta, me siento bendecida de poder ser esta portavoz para poder dar ese mensaje y decirles a las mujeres que pueden dejar su pasado y avanzar a lo que Dios tiene para ellas, es tiempo de soltar el dolor, los fracasos, la vergüenza y avanzar a lo que Dios tiene para ellas, porque Dios es fiel y cumple sus promesas, no las va dejar ni avergonzadas ni derrotadas”, expresó la escritora.

Detalló que cada obra literaria es la misión que Dios le entregó, para restaurar el alma y el corazón de la mujer, levantarlas y cada libro es una estrategia para ellas.

¿Como se inicia en la literatura?

“Es algo que no esperaba, realmente por llamado de Dios, nunca me imagine ser escritora, he sido conocida por el devocional Las Castas de Magie, que es una carta que se envía todos los días por correo electrónico y las redes sociales para que muchas personas reciban esa esperanza y esa fortaleza que necesitan en el día a día, comencé escribiendo para mis amigas únicamente lo que Dios ponía en mi corazón y se fue haciendo como viral y de esa formas creció la página en Facebook que tiene más de 160 mil seguidores, 30 mil correos electrónicos diarios que se van con esa carta que lleva un mensaje de ánimo, de fuerza y de fortaleza de parte de Dios”.

Es un devocional que llega todos los días con una palabra de ánimo y de esperanza, así comenzó, pero luego vinieron los libros, “han sido retos y desafíos que he tenido que ir asumiendo, Dios ha puesto las personas idóneas a mi lado para poderlo hacer, algunos de ellos son mis hijos que me han apoyado en esto y la revelación que ha venido de Dios para cada libro” nos comprarte Magie de Cano.

Agrega: “Me dedico al Ministerio, ir a la restauración del alma y el corazón de la mujer, ese es mi llamado realmente, me invitan mucho a dar conferencias en retiros o congresos de mujeres, estoy animándolas y dándoles esas estrategias de la palabra de Dios para que puedan salir de sus circunstancias con mensajes basados en la palabra de Dios”.

Sobre los libros

El primero “Conquista tu matrimonio”: “es un testimonio de mi restauración matrimonial, contiene todas las estrategias que Dios me dio para restaurar mi matrimonio”.

El segundo es un llamado a las solteras “Cita con tu destino”: “obtener sabiduría de Dios para saber escoger al hombre de su vida para no equivocarse en cuanto al hombre que quieren para hacer una vida matrimonial, esta lleno de muchos consejos, mucha sabiduría”.

El tercer libro “De la vergüenza a la victoria”: “es un devocional basado en las mujeres de la biblia que supieron como salir de sus situaciones difíciles y avanzar a su propósito, la base que tiene este libro es la trasformación de una mariposa, de oruga a mariposa y esta lleno de mucha sabiduría para que las mujeres sepan lo que Dios quiere que sean y cumplan su propósito y sueños”.

“Una madre de rodillas”: este libro va enfocado a las mamas, hace un llamado a las madres a interceder por sus generaciones, sus hijos, sus nietos, “en la situación que vivimos actualmente, aun con leyes que se están emitiendo, es un llamado, es una alerta a que nosotras estemos antenas a como esos engaños sutiles del enemigo a través de Netflix, Disney, las películas, todo el internet está cautivando el corazón de nuestros hijos, y necesitamos estar alerta para que nuestros hijos sea una generación de bendición temerosa de Dios”.

La escritora nos confió que su último obra quizás es el que más le costó terminar: “me llevó tres años hacer el libro, hubo muchos tropiezos en el camino, antes cada dos años Dios me daba un libro nuevo. En septiembre del año pasado salió Una madre de rodillas”.

Fotos El Diario HN