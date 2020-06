La infidelidad de su expareja sería el motivo del divorcio de la actriz Marlene Favela

Esta semana circula en una revista de espectáculos que el motivo de la separación entre Marlene Favela con su expareja, George Seely, fue una infidelidad por parte del australiano.

En la publicación se asegura que la actriz encontró a Seely en la cama con otra mujer cuando ella se encontraba en plena cuarentena post parto, por lo que decidió divorciarse de él poco después de dar a luz.

La actriz reconocida por su protagónico en la novela “Gata salvaje” publicó la semana pasada un video en el que confirmó su separación y la solicitud de divorcio.

En el video publicado en su cuenta de Facebook, la actriz se reservó las razones específicas del divorcio por respeto a su hija Bella.

Favela optó por dar por terminadas las especulaciones y explicar a sus seguidores y medios de comunicación su postura de la separación.

“Sí estoy separada, sí, pedí el divorcio. Esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas: Cuando yo decidí casarme o hice muy consciente con el hombre con el que me estaba casando…, quería formar mi propia familia, me había esperado durante mucho tiempo porque lo quería hacer cuando estuviera muy plena en muchos aspectos de mi vida y así lo hice”, narró la actriz.

Favela también aclaró que su relación con el empresario australiano no terminó por ella querer volver al mundo del espectáculo. Ella hizo una pausa profesional, ya que aseguró haber hecho todo los proyectos que deseaba. En su carrera participó en más de una veintena de telenovelas. La última que grabó fue “Por amar sin ley” en el 2019.

“Jamás hubiera puesto en riesgo a mí familia por ningún trabajo, por nada que tuviera que ver o que a mi esposo no le pareciera, eso quería aclararlo”, comentó. “Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él…”.

En cuanto a su postura legal sobre el divorcio, la actriz fue clara y afirmó que se divorcia pero que no pedirá manutención para su hija Bella, ya que ella asumió todos los gastos de la menor, porque su esposo no podía.



Ver esta publicación en Instagram 🌸👶🏻🌸 @bellaseely_ Una publicación compartida de Marlene Favela (@marlenefavela) el 4 Ene, 2020 a las 3:12 PST

“No voy a pedir ninguna pensión alimenticia, yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo he hehco desde el día en que nació, cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y porque no le importe, sino que simplemente en este momento su situación no se lo permite. Entonces quiero aclarar muy bien esto…“, aseguró.

En cuanto a la publicación de los medios mexicanos, El Universal publicó que una supuesta expareja del australiano sostuvo que a Seely no le duran las relaciones sentimentales.

“Marlene es la tercera esposa a la que George bota con una bebé; antes de casarse se lo advirtieron, pero Marlene pensó que con ella sería diferente”, dijo una expareja de Seely, según TVNovelas.

Con información de El Universal