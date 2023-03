La triunfante “Todo a la vez en todas partes” y otros ganadores del premio Óscar 2023

El mexicano Guillermo del Toro se coronó por la dirección de Pinocho en una nueva ceremonia de entrega de las estatuillas de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas estadounidenses

El primer actor Harrison Ford presentó el premio para la mejor película de la edición 95 de la ceremonia hollywoodense, que fue arrebatado por la película sobre el multiverso ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ (‘Everything Everywhere All at Once’), que en total se quedó con siete premios.

El intérprete Brendan Fraser, protagonista de La ballena, de Darren Aronofsky, se coronó como mejor actor de esta edición del premio.

En la categoría femenina, Michelle Yeoh fue reconocida por su protagónico en Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once).

La mejor dirección la obtuvo la mancuerna de Daniel Kwan y Daniel Scheinert por su trabajo al frente de la gran ganadora de la noche, una cinta también premiada en mejor edición y guion original.

La actriz veterana Jamie Lee Curtis triunfó como mejor actriz de reparto por su trabajo en la cinta dominante de la ceremonia, Everything Everywhere All at Once, cuyo actor de reparto, Ke Huy Quan, retuvo el premio equivalente en la categoría masculina.

Fuente: Sputnik