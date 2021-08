Lanzan avalancha críticas a Ninel Conde por compararse con Ariana Grande

A la cantante mexicana Ninel Conde le llovieron las críticas en las redes sociales después de publicar una fotografía en la que se comparaba con Ariana Grande. Al parecer algunos de sus fanáticos no supieron distinguir el sarcasmo con el que la famosa publicó la foto, los cuales no dudaron en lanzar una avalancha de comentarios contra ella.

“¿Qué les parece esta foto mía de chiquita? Los envidiosos dirán que es @arianagrande 🤣, ¡Pero soy yo! 😜😂”, decía el texto que acompañaba a la publicación que la intérprete de “bombón asesino” hizo en su Instagram.

En la publicación se encuentran dos fotografías; unas de Ariana Grande y otro de Ninel Conde, en ambas lucen idénticas con el mismo peinado y la misma posee, y fue con esa intención que la también actriz posteó la fotografía, para que vieran el parecido entre ellas.

Y aunque la instantánea recibió algunos mensajes positivos, en los que sus fans la chuleaba y la piropeaban, por otro lado, algunos de sus detractores aprovecharon el momento para insultar y postear mensajes negativos contra Conde

“Ariana Grande de niña y Ariana De Más Grande”, “Irala que traviesa jajajaja”, “Tu estás más bonita”, “Nunca!!!! Ni a los talonds, tu eres única ❤️”, “👏👏👏parece com Ariana Grande .linda”, “Identica”, “Siempre hermosa. Saludos”, fueron algunos de los halagos que recibió.

Pero también hubo comentarios no tan buenos en dicha publicación. “Obvio sin tantas cirugias😅😅😅”, “Ariana Grande ya quisiera!”, “ajajajaja, tú tenías la nariz mmmuuuuyyyy diferente de chiquita”, “No compares porfavor 😢 nada que ver”, “Jajajajaja que ofensa para Ariana 😑”, “Mínimo esta no esta operada creo”, “Chica Quisiese, pero no pudiese”, “Hay muchos kilos de maquillaje de diferencia”, “Pues para que conparar una operada con una joven bella”.

La publicación ya registra más de 83 mil “me gustas” y casi 2 mil comentarios.

En los últimos meses Ninel Conde ha sido duramente criticada en las redes sociales por lucir supuestamente “diferente”, ya que sus fans alegan que tantas cirugías la están dejando irreconocible.