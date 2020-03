Recomiendan no ponerle mascarillas a las mascotas para prevenir el coronavirus

La Real Sociedad Canina de España ha pedido este jueves a los tutores de perros y demás animales de compañía (mascotas) que no les pongan mascarillas para prevenir el coronavirus.

En un comunicado, ha señalado que “al día de hoy no existen evidencias científicas” de que las mascotas puedan padecer o transmitir el virus y ponerles mascarillas “no tiene ningún beneficio” para los animales, al contrario “sólo se consigue estresarlos”.

Igualmente, pide que tampoco se les practiquen test para saber si están enfermos.

No obstante, la entidad resalta que este hecho no exime de lavarse las manos después de tocarles y no frotarse los ojos o la nariz; se debe hacer lo mismo antes de darles su comida.

En cuanto a las personas que han dado positivo por Covid-19, los veterinarios recomiendan que dejen sus perros al cuidado de otra persona que esté sana. En cuanto a la correa o demás material relacionado con la mascota, conviene lavarlos y desinfectarlos o emplear otros nuevos y desechar los que han estado en contacto con el tutor enfermo.

“Por lo demás, la vida con la mascota será absolutamente normal, ya que estas no son portadoras del Covid-19”, han remarcado.

En caso de que no haya otra opción que mantener al animal en casa porque nadie puede hacerse cargo de él, los veterinarios recomiendan tomar con ellos las mismas precauciones que con las personas.

En este sentido, hay que evitar el contacto estrecho, en la medida de lo posible, llevar puesta la mascarilla en su presencia y lavarse con “mucha frecuencia” las manos.