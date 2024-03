La nueva predicción de Los Simpson que tardó casi 30 años en hacerse realidad

Una nueva profecía de la popular serie animada Los Simpson se ha hecho realidad: La Banda de hip hop estadounidense Cypress Hill anunció que hará un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Londres este verano.

The Simpsons predicted it again Cypress Hill with the London Symphony Orchestra Marge Approval 🙃 pic.twitter.com/phpchlGGyd

Esta inesperada colaboración fue predicha por la serie durante el episodio 24 de la temporada 7, emitido en 1996, en el que Cypress Hill había contratado por accidente la Orquesta de Londres para actuar en el festival ‘Lolapalooza’.

Did somebody order the London Symphony Orchestra? Cypress Hill – we’re looking in your direction…



Cypress Hill + @londonsymphony, July 10th at the Royal Albert Hall.

Get presale access now…https://t.co/0ETKUfY2Hz pic.twitter.com/0j5hrAjK9D