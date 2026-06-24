Sheinbaum reactivará el envío de petróleo a Cuba por vía comercial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno trabaja para reanudar los envíos de petróleo a Cuba mediante empresas privadas, una decisión que podría reactivar las tensiones con Estados Unidos en un contexto de creciente presión de Washington sobre la isla caribeña.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el mecanismo en estudio no involucrará a la petrolera estatal mexicana, sino a compañías particulares habilitadas para comercializar hidrocarburos con Cuba.

“Estamos trabajando en ello”, sostuvo Sheinbaum. “Esperamos que se pueda reanudar pronto, de manera comercial. No es un tema humanitario, sino de manera comercial”.

Las reformas en Cuba abren una nueva posibilidad

El anuncio se produjo pocos días después de que la Asamblea Nacional cubana aprobara un paquete de reformas impulsado por el presidente Miguel Díaz-Canel.

Entre las medidas figura la posibilidad de que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la importación y comercialización de combustibles, una modificación que, según el gobierno mexicano, habilita nuevas oportunidades de negocios para firmas interesadas en operar en la isla.

La iniciativa busca aliviar la profunda crisis energética que atraviesa Cuba, marcada por frecuentes apagones, dificultades en el transporte, problemas en la distribución de alimentos y un fuerte impacto sobre la actividad económica.

El antecedente: la presión de Trump

México había asumido a comienzos de este año un papel clave como proveedor de petróleo para Cuba luego de la interrupción de los envíos provenientes de Venezuela.

Sin embargo, esa estrategia duró apenas algunas semanas. A fines de enero, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que podría aplicar sanciones y aranceles adicionales a los países que suministraran hidrocarburos a la isla, ya sea de manera directa o indirecta.

Ante esa amenaza, el gobierno mexicano decidió suspender los envíos realizados por Petróleos Mexicanos (Pemex), priorizando la relación comercial con Estados Unidos, su principal socio económico y uno de los actores centrales en la próxima revisión del tratado comercial T-MEC.

Aun así, México mantuvo el envío de ayuda humanitaria hacia Cuba, incluyendo cargamentos de alimentos e insumos básicos.

Cómo sería el nuevo esquema

La estrategia planteada por Sheinbaum busca diferenciar claramente la actividad comercial privada de la política energética estatal. Según explicó la mandataria, serían empresas particulares las encargadas de negociar y exportar combustibles hacia Cuba, aprovechando el nuevo marco regulatorio aprobado por el gobierno cubano.

La propuesta permitiría a México colaborar con el abastecimiento energético de la isla sin comprometer directamente a Pemex ni a la administración federal.

Sin embargo, especialistas advierten que las compañías interesadas podrían quedar expuestas a posibles sanciones económicas o comerciales por parte de Estados Unidos, especialmente si la Casa Blanca considera que las operaciones contribuyen a sostener al gobierno cubano.

La crisis energética cubana

La situación energética de Cuba continúa siendo crítica. Durante los últimos meses, la isla recibió pocos cargamentos significativos de petróleo y combustibles. Uno de los embarques más importantes llegó desde Rusia a finales de marzo, con unas 100.000 toneladas de crudo destinadas a aliviar la escasez que afecta a gran parte del país.

Las autoridades cubanas esperan que las recientes reformas económicas ayuden a atraer inversiones y mejorar el abastecimiento energético, aunque numerosos analistas consideran que las medidas podrían tener un alcance limitado debido a las restricciones financieras y las sanciones internacionales vigentes.

Un nuevo foco de tensión regional

La posibilidad de que empresas mexicanas vuelvan a exportar petróleo a Cuba abre un nuevo capítulo en la relación entre México, Cuba y EE. UU.

Mientras La Habana busca alternativas para superar una crisis energética cada vez más profunda y el gobierno de Sheinbaum apuesta por ampliar los vínculos comerciales con la isla, la gran incógnita pasa por la reacción que tendrá Washington frente a una iniciativa que podría desafiar abiertamente la estrategia impulsada por Donald Trump hacia el país caribeño.

Fuente: Diario El Argentino