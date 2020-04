Chicha y Limón martes 7 de abril de 2020

A SEGUIR GUARDADOS!!... Oremos por Honduras y sigamos las medidas de la Sinager para la pandemia de la historia…Hoy recordaremos pasajes de la boda Handal-Jananía cuyos protagonistas celebran en familia sus bodas de papel… Ana Lucia de Pascua sigue congratulada por su cumpleaños… Don Gilberto Goldstein es otro de los honorables festejados… Los adorados Canahuati-Diban preparan sarao casero por estas fechas…La web arde con muchos chismes de temporada…Los Carrión-Galéas festejaron a su patriarca don Vicente…Eithán Segebre quiere piñata y su madre Mónica lo consentirá…Esto y más con todo lo que se bate en la society…#Warning…#lol.

*.- La muerte del expresidente de Rafael Leonardo Callejas Romero ha generado una serie de reacciones polémicas entre la población, para los “cachos” el mejor presidente de la historia de Honduras y para muchos el “uñudo” más grande históricamente… Recuerdan mucho los vestidos de diseñador que usaba su esposa Norma Regina convirtiendo en la pareja más elegante de ese tiempo… ¿Ustedes que opinan?

*.- Juan Carlos y Yazmín Jananía de Handal brindan con sus más cercanos familiares por sus bodas de papel: un “bodón” de antología celebrado por estas fechas del 2019 y que hoy recordaremos como homenaje…noviazgo sólido que arrancó como una bonita amistad en el gimnasio del Club Hondureño Árabe y que poco a poco fueron cultivando hasta oficializar su relación con una épica pedida de mano en septiembre del 2018…#OMG…Un amor tan puro como ese mismo afluente natural…La pareja arribó al Club Árabe más regios y felices que celebs de Hollywood…¡Las fotos no mienten!.

*.- Yazmín lucia como extraída de un catálogo de la última colección Pronovias de Rosa Clara, mientras que Juan Carlos tan galán como siempre, ataviado de Armani: guapísimos, súper enamorados y con unos atuendos de infarto…las graficas lo certifican y sin photoshop alguno, tan orgánicas como su mismo amor…el estilismo de la ahora señora de Handal corrió a cargo del experto peluquero de generaciones y el mejor alumno del recordado Pino Nicolossi: Justo Mayorga, quien además, embelleció a las madres de los novios y varias divas ahí presentes…Se voló barda como todo un profesional.

*.- Juan Carlos y Yazmin Janania de Handal son hijos de los honorables matrimonios de la sociedad sampedrana formados por: don Omar y doña Yazmin Zablah de Janania, padres de la bella Yazmin; y de don Faiz y doña Martita Yuja de Handal, padres del apuesto Juan Carlos…ambas parejas derrocharon glamour, fineza y charm en la noche más esperada por ambas familias, quienes se fundieron en un solo brindis por la dicha de esta apreciada pareja de jóvenes empresarios de San Pedro Sula…Recuerdos que ensalzaran estas bodas de papel.

*.- La verdad, es que son pocos los hondureños privilegiados en pasear por Moscú y otros atractivos rusos…dichosos: políticos, socialites, periodistas, deportistas y reinas de belleza…bueno, creemos que entre las pocas “misses” que han desfilado por Moscu figura Diana Shoutzen Mendoza, Miss Honduras Universo 2013…¿la recuerdan?…la hija de aquella teleña de Toronto y de padre holandés que gano el certamen de los Carimaxx en aquella gala celebrada en los salones del Real InterContinental sampedrano y donde La Shoutzen triunfo por escasos puntos sobre la progreseña de Miami, Natalya Coto…Diana fue compañera de MU con la venezolana Moly Isler y de la española Patricia Rodríguez…¿Recuerdan la que se armo en esa clausura?.

*.- Este fin de semana, celebra un año más de vida el muy apreciado y honorable caballero, don Gilberto Goldstein, más conocido como Picho Goldstein en su círculo más cercano de amigos…Don Gilberto se verá finamente congratulado por su exquisita esposa doña Alice de Goldstein seguro que a las felicitaciones se unirá su bella nieta Paula y allegados al señor Goldstein, que le patentizaran las más cálidas muestras de afecto para un caballero visionario y líder en su campo…Una familia altamente apreciada en las altas esferas de la sociedad hondureña, sinónimo de honorabilidad, respeto y emprendimiento…Muchísimas felicidades para el señor Goldstein.

*.-Siguiendo con gente bien: Antonella Canahuati celebra por estas fechas sus 16 años…la hija de los especiales Alex y Dayana Dibán de Canahuati, ha venido recibiendo las congratulaciones de sus juveniles amistades de la Escuela Internacional Sampedrana, así como los amigos más cercanos de los Canahuati-Dibán mediante redes sociales…Antonella festejo en el 2019 por todo lo alto en el Club Hondureño Árabe sus quince años.

*.- Don Vicente Carrión sigue recibiendo los buenos deseos por su onomástico celebrado en familia el pasado fin de semana…La hermosa residencia de los Carrión-Galéas en las cumbres sampedranas lucio como nunca gracias al buen gusto de: doña Paquita, Mirna, Francis, Gina, Tatiana y Jennie, quienes siempre se lucen para los ágapes del clan…hijos, nietos y los amigos más entrañables a don Vicente, llegaron para departir íntimamente solo como ellos saben hacerlo.

*.- Quienes siguen derrochando “amorzt” en su nido son los apreciados: Jonathan y Ana Benítez de Quiroz, quienes brindan por sus bodas de algodón…dos maravillosos años han pasado luego de esos emotivos enlaces Los Quiroz-Benítez pasearon sus primeros días como esposos en la colonial Cartagena, Colombia…Se unen a las congratulaciones de esta joven pareja: Luis y Ana María de Benítez, padres de la preciosa Anita y Karla Arriaga de Moran, madre de Jonathan.

*.- Enán Martínez y Dilia Amaya de Martínez es otra de las queridas parejas de sociedad que celebran en familia sus bodas de algodón… Dos impresionantes años de amor, comprensión y calidez como pareja… Los ahora esposos son hijos de las especiales parejas: Miramar Amaya y Dilcia Chávez y Erlín y Mirna de Martínez…Felicidades.

*.- La encantadora nenita Eugenia Sarmiento se alista para festejar en casa sus primeros dos años de travesuras…Y quienes andan en plenos preparativos son sus adorados padres: Daniel y Lia Ma-Tay de Sarmiento, quien sin lugar a dudas será la artífice de esa linda tarta de cumple…la dama se luce como toda una diva de la repostería…Infaltables a este intimo ágape las abuelas de Eugenia: Marla de Sarmiento y Lastenia de Ma-Tay quienes se lucirán con esas graficas para las redes sociales de la familia…No cabe duda que la pequeña Eugenia es toda una líder en potencia…La mejor de las dichas y que le celebren con la piñata y el pastel con sus ídolos favoritos…#Blessings.

*.- Valeria Luna es otra de nuestras consentidas que parte pastel por estas fechas… la ex lasallista cumple 17 años de realizaciones personales y académicas… sus padres, Cornell y Paola Ortiz de Luna la sorprenderán como todos los años con varios detalles en su honor… online se unirá a las felicitaciones de Valeria su tía Karen Luna de Zúniga, la inolvidable Miss Puerto Cortes 1992, quien siempre se luce con su sobrina.

*.- Desde la capirucha se conecta “El Zambo Cipriano”…para comentarnos que las honorables familias Rivera-Zelaya & Hernández-Rápalo, convergieron en la residencia de sus hijos Rolando y Amelia Hernández de Rivera para una cena muy especial: la celebración de dos hermosos años de amor y muchas bendiciones… graficas que ambas familias aún conservan en sus álbumes personales, un claro reflejo del amor de esta bendita pareja de jóvenes que festejan sus bodas de algodón.

*.-Dos parejas más recuerdan con beneplácito sus bodas de algodón…David Riera y Sarah Sandoval de Riera… Otra recepción civil que sigue vivida en nuestra frágil memoria es el enlace protagonizado por la regia socialite Sara María Bulnes con Jaime Guell Bográn, una pareja muy apreciada en varios círculos sociales de San Peter.

*.-La estimada pareja formada por Félix Martínez y Valeria Rodríguez de Martínez, también departen en la intimidad de su hogar por sus bodas de algodón… Como muchos sabrán, Valeria es hija adorada de la especial dama Gloria Celeste Rodríguez, hermana de Ileana de Soto y Ada Margarita de Hernández…quienes junto a: Aurora Pineda de Rodríguez, Nicole Handal, Ninnette Jacome, Ana Lucia de Rohnen y Regina Tome, se unirán online a la felicidad de los Martínez-Rodríguez en esta fecha tan especial… Efemérides que por la contingencia mundial celebran en sus residencias…Graficas que tapizan de amor sus redes…#Kisses.

*.- En plena Semana Mayor celebran sus respectivos onomásticos: Melissa Villegas, la cineasta Carla Calderón, Dora Pineda Roth y bendito entre las damas, Luisito Canahuati… la mejor de las dichas… A todos que pasen un ¡Feliz Cumpleaños!

*.- Celebran por estas fechas sus “bodas de agua” (23 años de casados) la ejemplar pareja de la sociedad sampedrana formada por: Mauricio Kattán Salem y Vivian Handal Katimi de Kattán…#WAO…¿Se casaron de 15? Porque lucen más jóvenes y guapos que nunca…increíble pero cierto…A esta importante efeméride se unirán en dicha para Mauricio y Vivian sus honorables padres: doña Julieta Salem de Kattán, don Fouad y doña Diana Katimi de Handal…Y el resto del clan vía redes sociales, donde los Kattán-Handal empiezan a recibir las congratulaciones… Que ese amor siga tan latente como siempre mis amigos.

*.- Reinario López está de plácemes y su bella madre María Elena Sikaffy de López se unen a las congratulaciones para este adonis de la society, su linda hermana Laurie con su esposo Harry Panting y medio clan López-Scott-Sikaffy -Pérez & Cubas…sin faltar la matrona del clan, la especial dama Irmita de Sikaffy, abuela de Laurie y Reinario, quien es una de las más entusiastas con las celebraciones familiares…Las amistades contemporáneas de Reinario de unirán en afecto y buenos deseos mediante redes sociales…Felicidades.

*.- mis amigas nos cuentan de su vecina la sonámbula, quien una de estas noches se levantó directo al garaje: agarro las llaves y encendió el carro…#Santísimo… se abrió la cochera y salió a la calle…de milagro que la alcanzo su esposo, porque de lo contrario otra seria la historia de este chisme…El mismo marido se lo confió a estas perperas… otra pasada de esa damisela fue con unos huéspedes que le llegaron del extranjero: unos en un cuarto y otros en la sala… igual se levantó la mujer dormida directo al sofá, a acostarse con el más guapo de los jóvenes ahí fondeados…#Terrible.

*.- Eso del sonambulismo es cosa seria…caso parecido fue el de una chica vecina de los Andes, que cada vez que se levantaba de la cama era para la calle…ella caminaba cuadras…Cierta noche la miran unos vecinos internándose en el icónico parque México, ataviada de camisón y a pelo suelto, rayando las once de la noche…Fue susto y medio el que le saco a esas pesquizonas de ventana…Tras la chica iba corriendo a mil su madre a rescatarla y encaminarla a casa nuevamente… Esa familia se mudó a EEUU no volvimos a saber de ellos.

*.- Ese matriarcado con dos machos en su haber, de clase trabajadora y que Vivian atrás de una de las mansiones de familias muy reconocidas rio Piedras, son tristemente recordados en ese sector y en toda la colonia… abuela, madre e hijas, tremendísimas con las ciencias ocultas… ¿Quién era la friki que se “energizaba” con una pirámide en la cabeza?: la madre… #Uyyy… practicaban una de rituales día y noche, que hasta la fecha no pueden sacar tantos entes de esa acogedora residencia… hasta por televisión miran esos espíritus invocados que llegaron para quedarse… punto y parte de las animas familiares que ahí pululan… Las hijas cargan una de karmas que las hacen darse hasta con la cubeta entre sí.

*.- La Meca también nos relata el caso de una vecina que no le rendía la provisión de muchos miles de desplumados semanales… porque raras veces cocinaban para toda la familia, eventualmente comían fuera… hasta que pusieron cámara en la cocina y sus entradas… cacharon que una de las domesticas llevaba para su casa y re vendía con el jardinero a otros empleados del sector… me caigo y me levanto… Con la cuarentena miran que les rinde para veinte días y más, ahora que no están esas “ratas” en la alacena.

*.- Como aquella legendaria familia de antaño, que cuando sus empleados tenían antigüedad laboral acumulada por aguantarles los mil y un desplantes, les hacían la clásica encerrona para acusarlos de todo y mandarlos lisos, solo con la ropa puesta… ¡Que malditos!… Le cuentan a Petra que ese clan tenía una recamara destinada solamente para guardar sabanas, cortinas y demás objetos de alcoba, tipo bodega, pero bien arregladita… cierto día, una de las empleadas cambiaba la ropa de cama y al llegar a esa bodega mira que uno de los carísimos edredones estaba picado por los ratones… agua que me quemo… lo reporta con la dueña, está la culpa por eso y se lo cobra a lo chino.

La típica “criada malcriada” que no se dejaba de nadie y respondía por todo, les reclamo porque tenía que pagar lo que se hartaban las ratas, si el deber del mantenimiento de plagas era de los dueños de casa… La misma casona donde una libra de manteca les tenía que durar quince días… #WTF… Así por el estilo trataban a todos sus empleados, hasta que les cayó la pava total: el chahuistle, salación, mal agüero, maldición de ver morir a sus miembros más queridos año con año…#Santísimo…El karma siempre llega mis vidas, por eso no hay que actuar de mala fe con la gente que más nos sirve… Con este pasaje es como cerramos la edición en este Martes Santo…Cuídense del Covid-19. Recuerden que los queremos #$%&/