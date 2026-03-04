miércoles, marzo 4, 2026

Líderes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Honduras irán a la cumbre de Trump

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una fotografía de archivo. / Foto EFE

Washington.- Los líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago participarán en la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este sábado en Miami, informó este miércoles la Casa Blanca.

También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa, señaló que el objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana, bautizada como ‘Escudo de las Américas’, es «promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región».

«El presidente dialogará con los líderes de estos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar la migración ilegal y masiva, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas», afirmó.

odos los participantes son aliados ideológicos de Trump: el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast, el boliviano Rodrigo Paz, el costarricense Rodrigo Chaves, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Daniel Noboa, el salvadoreño Nayib Bukele, el hondureño Nasry Asfura, el panameño José Raúl Mulino, el paraguayo Santiago Peña y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

En su estrategia de seguridad nacional, Trump apuesta por reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano, en lo que supone una actualización de la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema «América para los americanos».

La cumbre se produce tras el ataque estadounidense del 3 de enero en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quienes se trasladó a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.

Tras esa operación, Trump impuso además un bloqueo energético para que Cuba deje de recibir petróleo, medida que ha agravado la crisis social y económica en la isla.

Con información de EFE

Tensión en Oriente Medio: EE.UU. evalúa enviar tropas a Irán y niega pactos con fuerzas kurdas
Tensión máxima: Un submarino de EE.UU. hunde un buque iraní y causa 80 muertos
El Diario HN
El Diario HN

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

