Tensión en Oriente Medio: EE.UU. evalúa enviar tropas a Irán y niega pactos con fuerzas kurdas

Washington.- La Casa Blanca no descartó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, vaya a ordenar el envío de tropas terrestres a Irán, aunque dijo que «de momento» esta opción no forma parte del plan inicial para la operación Furia Épica contra la república islámica.

«No forma parte del plan para esta operación en este momento, pero desde luego nunca descartaré opciones militares en nombre del presidente de Estados Unidos ni del comandante jefe», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su primera rueda de prensa desde el inicio de la ofensiva contra Irán.

Leavitt insistió en que no se puede eliminar una opción que para el presidente «está sobre la mesa».

«Sé que muchos líderes en el pasado preferían descartar opciones sin comprender completamente cómo podrían evolucionar las cosas», añadió la portavoz.

EE.UU. presume su capacidad militar y no armará kurdos

Leavitt también aseguró que Trump «habló con los líderes kurdos sobre nuestra base en el norte de Irak», pero dijo que «es completamente falso que se vaya a armar a las fuerzas kurdas con la esperanza de inspirar el levantamiento popular en Irán».

Lo que sí confirmó la portavoz es que Estados Unidos tiene capacidad suficiente para culminar con éxito la guerra contra Irán y que además cuenta con arsenales «en lugares que mucha gente desconoce», en respuesta a las dudas sobre posibles limitaciones en la ofensiva.

«En cuanto a municiones y arsenales, Estados Unidos tiene capacidad más que suficiente no solo para ejecutar con éxito la operación Furia Épica, sino también para ir mucho más allá. Además, tenemos arsenales en lugares que mucha gente en este mundo desconoce», aseguró.

Leavitt agregó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado a los contratistas de defensa a producir armas estadounidenses «de forma rápida y agresiva».

El pasado lunes, el mandatario aseguró que su país cuenta con un «suministro prácticamente ilimitado» de armas.

El lunes, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, negó que Estados Unidos tenga actualmente tropas en el terreno de Irán, pero no descartó un futuro despliegue en el país para concluir con la operación contra la República Islámica.

En una rueda de prensa en el Pentágono este miércoles, Hegseth señaló un posible marco temporal más largo para el conflicto que el que había propuesto anteriormente la Administración Trump, diciendo que la campaña podría durar hasta ocho semanas.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el pasado martes que pronto se comenzará a percibir «un cambio en el alcance y la intensidad de estos ataques» mientras avanza el «desmantelamiento de la capacidad nuclear de Irán».

Hoy la portavoz aseguró que la capacidad de disparo de misiles balísticos desde la parte iraní ha caído un 86 % desde el primer día de combate.

«Mientras el ejército estadounidense continúa aumentando su dominio total, este régimen rebelde se debilita día a día», alardeó.

Trump ha prometido que la ofensiva de EE.UU. contra Irán continuará varias semanas más hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la «gran oleada» de ataques, la cual dice que podría llegar «muy pronto».

Con información de EFE