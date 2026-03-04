CCIC y SERNA acuerdan agilizar licencias ambientales para destrabar inversiones en la zona norte

San Pedro Sula. – Con el firme objetivo de acelerar los procesos de licenciamiento ambiental y evitar que más capitales continúen estancados, el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Juan Carlos Ramos, sostuvo una reunión de trabajo estratégica con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain.

El encuentro surge bajo una instrucción directa del Presidente de la República, Nasry Asfura: dinamizar la economía y garantizar que ningún proceso de inversión sea detenido por trámites burocráticos.

El ministro Juan Carlos Ramos explica las nuevas medidas operativas de la Secretaría para reducir la mora en el licenciamiento ambiental y dinamizar la economía nacional.

En la reunión se abordó con preocupación el retraso en la emisión de licencias ambientales, una situación que mantiene detenidas inversiones millonarias particularmente en la zona norte del país. El ministro Ramos reconoció abiertamente que existen proyectos paralizados desde el año 2022, lo que ha derivado en altos costos financieros para el sector empresarial y ha frenado drásticamente la generación de nuevos empleos. Según datos oficiales discutidos en la mesa de trabajo, solo en este sector se contabilizan alrededor de cuatro mil millones de dólares en inversiones estancadas, cifra que no incluye proyectos en otras regiones del territorio nacional.

Para revertir esta tendencia, la SERNA anunció medidas inmediatas que incluyen cambios internos en sus direcciones técnicas y legales, además de la ampliación de jornadas de trabajo para reducir el rezago acumulado en la Secretaría General y en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA). “Nosotros debemos tener generación de empleo e inversión en el país para que el circulante pueda dinamizar nuestra economía”, expresó Ramos, subrayando el compromiso de eliminar trabas innecesarias y trabajar de manera coordinada con los empresarios bajo el estricto cumplimiento de la normativa ambiental, pero sin retrasos injustificados.

Karim Qubain, presidente de la CCIC, destaca la apertura del Gobierno para eliminar obstáculos burocráticos que mantienen paralizados proyectos millonarios.

Por su parte, el presidente de la CCIC, Karim Qubain, destacó la apertura del ministro y subrayó que la agilización de estos trámites es la llave para reactivar la economía regional. Como parte de esta alianza, Qubain anunció que ambas instituciones trabajan en la firma de un convenio de cooperación que permitirá habilitar espacios físicos y jornadas de capacitación para facilitar los procesos. Con esta estrategia, la CCIC reitera su disposición de actuar como facilitador técnico e institucional, promoviendo un entorno de transparencia y eficiencia que garantice un crecimiento económico sostenible para Honduras.