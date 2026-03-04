Optimus Card ahora en la Wallet: la membresía más completa de Honduras da el salto a la billetera digital

San Pedro Sula. – Con el objetivo de transformar la experiencia de consumo en el país, la membresía de descuentos Optimus Card presentó oficialmente su nueva integración digital Optimus en Wallet. Esta innovación permitirá a sus más de 120,000 usuarios portar su membresía directamente en sus dispositivos móviles, facilitando el acceso inmediato a beneficios, descuentos y acumulación de puntos en una robusta red que ya supera los 700 comercios afiliados en todo el territorio hondureño.

Emma Mejía, Directora de Mercadeo de Grupo Inversa, durante el lanzamiento oficial de Optimus en Wallet.

Durante el evento de lanzamiento, la Máster Emma Mejía, Gerente de Mercadeo del Grupo INVERSA, destacó que esta funcionalidad responde a la necesidad de ofrecer un servicio más rápido, cómodo y seguro. Según explicó, los clientes podrán acceder a descuentos que oscilan entre el 5%, 10%, 15% y hasta el 20% en diversos establecimientos, además de disfrutar de promociones exclusivas como la acumulación de puntos dobles en farmacias, fortaleciendo así el poder adquisitivo de las familias hondureñas.

Ricardo Rivera muestra el código QR de Optimus Card para obtener descuentos en comercios afiliados.

Tras poco más de un año de operaciones en Honduras, esta tarjeta de ahorro inteligente da un paso firme hacia la modernización tecnológica. El proceso de uso ha sido simplificado para que los usuarios solo deban escanear un código QR o ingresar mediante un enlace de activación para añadir la membresía a su Wallet de forma inmediata. Asimismo, quienes aún no forman parte de esta comunidad pueden adquirir su suscripción anual de manera digital, obteniendo acceso instantáneo a todo el ecosistema de beneficios de la marca.

Julio valladares y Ricardo Rivera.

La innovación no solo se limita a la practicidad del usuario, sino que también representa una ventaja competitiva para los comercios afiliados. Al digitalizar la membresía, los establecimientos podrán medir con mayor precisión el comportamiento de consumo y el uso de beneficios dentro del entorno Optimus. En este sentido, la marca hizo un llamado a nuevos comercios para sumarse a esta red nacional que no solo conecta marcas con clientes, sino que impulsa activamente el crecimiento del comercio local y genera nuevas oportunidades de mercado.

Ricardo Rivera, Roger Enrique, Emma y Julio Valladares con el equipo de colaboradores celebran el salto tecnológico de Optimus Card, que ahora permite a los hondureños portar sus beneficios y descuentos directamente en el celular.

Como incentivo adicional para fomentar el uso de la plataforma, Optimus Card anunció que todos los usuarios que utilicen su membresía participarán en el sorteo de un vehículo totalmente nuevo a finales de este año. De igual forma, se presentó la iniciativa “Ruta Optimus”, una dinámica interactiva que invita a los afiliados a visitar los comercios participantes; cada visita suma puntos que, al alcanzar niveles específicos, se traducen en regalías y recompensas especiales, consolidando una cultura de ahorro inteligente y consumo estratégico en el país.